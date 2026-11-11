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En 2004, La saga, negocio de familia llegó a la televisión colombiana con la historia de los Manrique, una familia que debía dejar su pueblo en medio de la guerra y cuyo recorrido permitía contar varias décadas de transformaciones del país. La producción, escrita por Dago García, fue una muestra de su interés por construir relatos que no se limitaran a una sola época o a un tipo de personaje. Esa exploración también está presente en Pedro el escamoso, una comedia que puso en el centro a un hombre de sensibilidad particular, y en La primera vez, serie ambientada en los 70 que sigue la llegada de Eva Samper a un colegio masculino de 600 estudiantes.

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A lo largo de su trabajo como guionista, escritor y productor ejecutivo, García ha pasado por distintos géneros y formatos, desde la televisión hasta el cine, con historias que relatan episodios de comedia blanca como La pena máxima y una travesía de películas sobre viajes que inició con El paseo, pasando a la cruda realidad histórica que transita en Colombia con la cinta El olvido que seremos. Frente al mencionado oficio de ser un arquitecto creativo conversó durante el encuentro Entre páginas, la creatividad al servicio de la autenticidad, realizado en la XXIII Semana de la Comunicación de la Universidad de La Sabana.

Durante el panel, el creativo conversó frente a la manera en que se encuentra una perspectiva para contar historias, las decisiones que definen a sus personajes y acerca de los cambios que la inteligencia artificial plantea para la creación audiovisual actual. En el conversatorio también participó Francisca Estévez, actriz que interpreta a Eva Samper en el seriado más reciente de García La primera vez.

Dago García y la construcción de una historia

«La creatividad es uno de los elementos fundamentales en el diseño y producción de cualquier show de televisión, película, obra de teatro», afirmó el guionista. Para él, una historia necesita una aproximación particular a la realidad que consiga despertar el interés de la audiencia. En ese proceso, los guionistas y productores aprovechan la capacidad de establecer relaciones que no son evidentes y convertirlas en relatos. García describió la creatividad como «una forma de hacer conexiones que nunca se habían hecho o conexiones inesperadas», capaces de transformarse en contenidos que sorprendan, emocionen y les comuniques determinado hecho, o algo, a los públicos.

En su trayectoria, que supera las dos décadas de trabajo, Dago García se ha desempeñado como guionista, productor y creador de contenido audiovisual. Crédito: Netflix.

Asimismo, dicha mirada determina la construcción de los personajes. García considera que la contradicción es uno de los elementos que les permite tener profundidad y permanecer abiertos a distintas interpretaciones. «Cuando un personaje entraña una contradicción se constituye un personaje que nunca se agota porque el público nunca lo acaba de conocer», explicó.

Para ilustrar esa idea, recordó el proceso de creación de Pedro el escamoso, telenovela que desarrolló junto con Luis Felipe Salamanca Mancha. Después de presenciar décadas de historias bajo un quid en el cual las mujeres sufrían por los hombres, los dos se preguntaron qué pasaría si fueran ellos quienes padecieran por amor. La respuesta tomó forma en personajes como el doctor Perafán, enamorado de doña Nidia; Enriquito, que sufría por Mayerli, y Pedro, el protagonista, que hacía lo propio por la doctora Paula. García resumió la apuesta como el intento de «crear una sensibilidad femenina en un cuerpo masculino».

Por su parte, en La primera vez, las decisiones sobre los personajes estuvieron acompañadas por una búsqueda del tono de la serie que terminaría siendo un éxito en el país bajo su transmisión en streaming en Netflix. La menta detrás de la idea de el paso de una adolescente a un colegio masculino con 600 estudiantes dio a conocer que la producción apostó por combinar comedia y tristeza para llegar a la melancolía, una intención que atravesó la ambientación en los años 70 , las relaciones entre los jóvenes y la selección musical.

Estévez, quien interpretó a Eva Samper en las cuatro temporadas de la serie, compartió otra perspectiva sobre el trabajo con los personajes. La actriz señaló que una interpretación no se construye de manera individual: en ella intervienen también la dirección, el maquillaje, el vestuario y la producción. En su propio proceso, explicó, incorpora aspectos personales, incluso inseguridades o rasgos que considera negativos, porque pueden hacer que un personaje resulte más humano y cercano a los espectadores. «Los problemas que uno piensa que tiene que son malos, yo diría que al revés, son lo mejor que uno tiene porque es lo que uno lo hace humano y con lo que la gente se puede identificar», afirmó.

La inteligencia artificial y las decisiones creativas

La relación entre las narrativas y la tecnología también ocupó parte de la conversación en una panorama que ha naturalizado la presencia de la IA en los ambientes de creación humana. Dago García indicó que los relatos audiovisuales han tenido que adaptarse a las transformaciones en los medios y en las formas de distribuir contenidos. Así ocurrió con la llegada del cine y, posteriormente, de la televisión; ahora, explicó, la industria atraviesa otro proceso de ajuste con la revolución digital. Para el guionista, la narrativa y la creatividad mantienen una relación constante con las herramientas y las condiciones de producción de cada época.

El papel de Estévez en La primera vez congrega, de la mano con la clara experiencia de la adolescencia, una lucha social y cambio de paradigmas en la sociedad colombiana de los 70. Crédito: Netflix.

Al referirse a la inteligencia artificial, García reconoció que todavía hay preguntas abiertas sobre su incorporación al trabajo audiovisual. No obstante, planteó una distinción entre las tareas instrumentales que puede facilitar esta tecnología y las decisiones que definen el contenido de una obra. A su juicio, la elección de qué contar y cómo hacerlo debe seguir dependiendo de la voluntad y el criterio de las personas.

«Creo que la clave está en reservar para la inteligencia humana las grandes decisiones creativas», aseveró. Con el planteamiento no descarta la participación de nuevas herramientas en los procesos de creación, pero sí establece un límite: la tecnología puede intervenir en el trabajo instrumental, mientras que las decisiones que dan dirección y sentido a una historia deben permanecer en manos humanas.

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