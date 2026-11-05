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En El Padrino II, el personaje de Michael Corleone, con ese tono de calma que precede la tormenta y con esas manos inquietas que parecen dominar los hilos del destino del mundo, le dice a uno de sus aliados, Frank Pentangeli, que una de las enseñanzas más importantes que le dejó su padre, Vito, fue:

Mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca.

Esta frase, una de las tantas consignas populares que dejó la legendaria saga cinematográfica dirigida por Francis Ford Coppola, no sólo marca el destino de los personajes de esta ficción, que siempre están atentos a traiciones que pueden llegar desde las esferas más íntimas, sino que también puede dar un poco de luz sobre la carrera del cineasta.

Coppola, que recientemente estuvo en Bogotá como invitado del World Business Forum (Wobi), tuvo que dominar la marea de las grandes productoras para alcanzar su estatus de mito del séptimo arte. Para la primera parte de El padrino I (1972), inspirada en la novela homónima de Mario Puzo, Coppola había elegido para el papel de Michael a Al Pacino un, en aquel entonces, joven y poco conocido actor, que había despertado cierto interés en el circuito teatral.

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Los productores se empecinaron en que querían echar a Pacino, pero Coppola se empecinó aún más en sostener a ese novel talento, que terminaría convirtiéndose en uno de los actores más aclamados de la historia.



Así como esta, Coppola debió pelear muchísimas batallas, incluida la del rol protagónico, el de Vito Corleone, pues el estudio, Paramount, no quería trabajar con Marlon Brando, quien ya en aquel entonces tenía fama de problemático. Coppola ganó también ese round y terminó construyendo una de las obras de arte más importantes del siglo XX.



Como si esa hazaña no fuera suficiente, el director logró que dos truenos cayeran en el mismo árbol con la segunda parte de El padrino, mucho más compleja narrativamente. La tercera, que se estrenó más de veinte años después, perdió el brillo de las originales, pero en todo caso es una historia épica llena de insatisfacciones y arrepentimientos.

Coppola ha ganado cinco premios Óscar, incluido uno honorífico que recibió en 2011. Foto cortesía Wobi Bogotá

“Lo que les digo a los jóvenes es que su arte sea personal. Y si eso va en contra de la fórmula tradicional que imponen las compañías, no tengan miedo porque las cosas por las que los despiden son las mismas por las que te otorgan premios a la trayectoria”, dijo Coppola en una rueda de prensa antes de su charla en el Wobi Bogotá, que se realizó en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Coppola, uno de los grandes representantes de ese grupo del ‘Nuevo Hollywood’ que revolucionó el sistema de producción de cine de Estados Unidos en los setenta y que también incluía a otras leyendas como Martin Scorsese, siempre ha combinado ese trabajo en las grandes compañías con filmes más íntimos. En 1975, por ejemplo, el director estrenó no sólo El padrino II, sino La conversación, una pequeña joya sobre las obsesiones y la paranoia que tan en auge estaba en aquella época.

Otro de los consejos del cineasta para esta nueva generación es grabar películas de la manera en que se pueda, ya seo junto a los amigos o con las cámaras de un iPhone. Lo importante, insiste, es que sea personal, porque de esta manera tendrá valor.

Uno de los grandes problemas del cine contemporáneo, en opinión del director, es que a los cineastas jóvenes que han demostrado tener mucho talento, usualmente las productoras se les acercan y les ofrecen dirigir grandes franquicias como las de James Bond o Dune.

“Eso es un desperdicio, están tratando de que los jóvenes se vuelvan adictos al dinero y, una vez que se vuelven adictos al dinero, se convierten en esclavos del sistema. Rechácenlos, digan: ‘No, no quiero hacer ese tipo de cosas. Quiero hacer algo que sólo yo pueda hacer’”, añade Coppola.

En las tinieblas

Más allá de sus aclamados éxitos, Coppola no ha sido ajeno al fracaso, tanto financiero como de crítica. Apocalypse Now, su imponente adaptación de la novela corta El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, se convirtió en un infierno por los problemas logísticos del rodaje, en el que incluso cambió de protagonista, pues reemplazó a Harvey Keitel con Martin Sheen. A este último le dio un ataque cardiaco durante la grabación, que se realizó en Filipinas.

Hace poco, el fracaso tuvo otro cariz, pues Coppola invirtió unos 120 millones de dólares en su más reciente película Megalopolis, que recaudó apenas unos 14 millones en taquilla y tuvo una recepción bastante negativa entre el público y la crítica.

“El fracaso es difícil de juzgar porque, ¿algo realmente fracasó cuando en realidad va a tener éxito 20 años después? Apocalypse Now fue un gran fracaso, pero la gente la sigue viendo, al igual que Drácula. Así que, ya sabes, el éxito no es lo que ellos te dicen”, dijo Coppola apuntando el dedo hacia un espectral y omnipresente mundo corporativo.

A una pregunta de Diners sobre qué directores del panorama actual le emocionan, Coppola destacó nombres como el del canadiense Denis Villeneuve, que curiosamente dirigió la reciente trilogía de Dune y de ahí saltará al mundo de James Bond.

La más reciente película de Coppola fue ‘Megalopolis’, que él mismo financió. Foto cortesía Wobi

El director amplió la respuesta y aseguró que en el mundo hay un sinfín de talentos jóvenes. “Cada vez que escucho que 12 niños murieron en Sudán, pienso: ‘Ay, Dios mío, podían haber sido 12 genios’. Si los tomamos a ellos, o a todos los bebés del mundo, y les damos una educación en la que aprendan y descubran todas las cosas diferentes, entonces podrán decir: ‘Voy a ser físico’, ‘Quiero ser bailarín’, ‘Quiero ser microbiólogo’”, complementó el director.

Con su impecable vestido, con la curiosa combinación de sus medias -una lila y otra verde-, y con sus 87 años sostenidos sobre un bastón, Coppola dejó la sala de prensa después de haber consolidado la idea de la potencia de los mundos personales. Para él, ya no basta con hacer películas con las mismas fórmulas que han sido exitosas para otros.

“Tienes que hacer películas que surjan de lo que eres, de lo que recuerdas y de lo que te ha conmovido en tu vida. Eso es lo hermoso del arte. Cuando veo una película, lo primero que busco es si me lleva a un mundo en el que nunca he estado; si es así, entonces sé que es algo especial”, aseguró.

Esos conceptos trascendentales se tradujeron en una anécdota personal, así como en El padrino las grandes secuencias épicas se mezclaban con esas escenas íntimas y desgarradoras, como cuando Kay, la esposa de Michael interpretada por la fallecida Diane Keaton, confesó que había decidido abortar a su hijo.

Coppola recordó que, cuando le preguntaron qué les iba a decir a sus editores una vez les entregara el inmenso material del rodaje de Apocalypse Now, en realidad no les dijo nada. Lo que hizo fue cantarles un verso de una canción del musical Damn Yankees:

Hay que tener corazón; lo único que realmente se necesita es corazón.

Y así se fue de la charla, cantando de nuevo aquel verso.

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