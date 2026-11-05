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Aunque la concepción de la alta cocina internacional suele conducir la mirada hacia Europa, los resultados de The World’s 50 Best Restaurants 2026 muestran que el mapa gastronómico tiene otros centros de atención. Latinoamérica y Asia ganaron terreno en la clasificación, con restaurantes de Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, junto a propuestas de la otra orilla del globo por parte de Corea del Sur, Hong Kong y Tailandia, que llevaron sus cocinas locales a los primeros puestos y demostraron la relevancia de las identidades territoriales en la gastronomía contemporánea.

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La ceremonia también marcó un hito para la región: por primera vez, el evento se celebró en Sudamérica. Perú fue el país anfitrión y recibió la edición de 2026 el 4 de noviembre; hacia las 8:30 p. m. se conocieron los resultados de una clasificación que dejó ver distintas maneras de entender la cocina contemporánea, luego de una primera entrega de las posiciones 100 al 51, en los cuales ambos territorios también resaltaron. Entre las propuestas reconocidas aparecen influencias de las tradiciones culinarias de cada territorio, el aprovechamiento de ingredientes locales, la relación entre cocina y naturaleza y la reinterpretación de recetas, así como técnicas heredadas.

Asia y Latinoamérica, en la tendencia gastronómica

En la edición de 2026 del ranking que premia a los mejores establecimientos gastronómicos del mundo, el avance de restaurantes asiáticos, el interés por los ingredientes de cada territorio y la presencia latinoamericana marcan buena parte de la conversación alrededor de la cocina internacional.

En Brasil, por ejemplo, dos propuestas muestran cómo el clima, la agricultura y la despensa local pueden definir el rumbo de un restaurante con: Tuju, en São Paulo, y Lasai, en Río de Janeiro. El primero ocupó el puesto 16 gracias a su arte culinario del chef Ivan Ralston en un menú de doce tiempos que cambia cada tres meses, siguiendo los ciclos de lluvia, humedad, viento y sequía; mientras que, en el sur, el establecimiento de la Cidade Maravilhosa contempló el puesto 25 con su propuesta alrededor de los vegetales de sus huertas y los pescados locales.

Kjolle, la entrada mejor posicionada de Perú, país anfritrión del evento. Crédito: Kjolle.

Por parte, la entrada más alta del país afintrión del evento fue Kjolle, de la chef Pía León, en el puesto 7. Desde su apertura en 2018, el restaurante ha trabajado con ingredientes de distintas regiones del país y con una investigación enfocada en aprovechar cada producto. En el menú aparecen tubérculos como olluco y oca, además de preparaciones con conchas de abanico, erizo de mar y castaña amazónica. De la mano, la presencia latino también contó con entradas de Ecuador, Argentina y Chile, con Neuma, Don Julio y Boragó, respectivamente.

La presencia asiática se mantiene entre los principales movimientos de la clasificación. Además de Gaggan y Wing, que ocuparon el segundo y quinto lugar, The Chairman, en Hong Kong, llegó al sexto puesto después de ubicarse en el número 19 en 2025. Su propuesta trabaja sobre los clásicos cantoneses sin recurrir a grandes artificios: entre sus preparaciones están el ganso de pata negra ahumado, el cangrejo al vapor y el huevo centenario con jengibre encurtido. El establecimiento, dirigido por Danny Yip y el chef Kwok Keung Tung, también fue reconocido como el mejor restaurante de Asia en 2021 y nuevamente en 2026.

En Corea del Sur, Mingles, en Seúl, subió del puesto 29 al 17. El chef Mingoo Kang combina productos de temporada con salsas fermentadas, vinagres y técnicas relacionadas con la tradición culinaria coreana. Su formación pasó por cocinas internacionales, entre ellas las de Martín Berasategui y Nobu, antes de profundizar en los saberes locales. En el mismo país, Onjium alcanzó el puesto 41 con una propuesta vinculada a la investigación de la cocina tradicional coreana.

La representación asiática también se extiende a otros territorios. En Bangkok, Sorn ocupó el puesto 12, Sühring el 14, Nusara el 18 y Potong el 32. En Shanghái, Meet the Bund llegó al puesto 21, mientras que Ru Yuan, en Hangzhou, se ubicó en el 36. La lista también incluyó a Masque, en Mumbai, en el puesto 26, y a Naar, en Kasauli, en el 49. La variedad de ciudades y propuestas muestra que el reconocimiento no se concentra en una sola tradición: reúne cocinas regionales, interpretaciones contemporáneas y restaurantes que trabajan con ingredientes propios de sus territorios.

Los 5 mejores restaurantes del mundo, según The World’s 50 Best Restaurants 2026

En Asador Etxebarri, el fuego no es un recurso decorativo ni un paso más en la cocina: es el hilo conductor de todo el menú. Bittor Arguinzoniz ha hecho de las brasas una herramienta de precisión con la que trabaja productos tan distintos como la gamba roja de Palamós, la mozzarella de búfala, las angulas y la chuleta. Cada uno de los más de 14 platos del recorrido pasa por una técnica de cocción pensada para respetar las características del ingrediente. Esta manera de entender la cocina llevó al restaurante, ubicado en Atxondo, España, al primer puesto de The World’s 50 Best Restaurants 2026.

La experiencia que propone Gaggan, en Bangkok, también parte de cuestionar las formas habituales de sentarse a la mesa. El chef Gaggan Anand combina la cocina india con influencias francesas, tailandesas y japonesas, pero su propuesta no se limita a esa mezcla de tradiciones: los platos llegan representados por emojis, sin las descripciones convencionales de un menú, y los comensales comen con las manos mientras dejan sus teléfonos a un lado. El restaurante ocupó el segundo lugar de la clasificación.

En Copenhague, Rasmus Munk lleva esa exploración hacia el terreno multisensorial con Alchemist, que alcanzó el tercer puesto. La experiencia se desarrolla en distintos actos y reúne alrededor de 50 impresiones, una sucesión de propuestas en las que la comida dialoga con otros estímulos. Más que un menú degustación tradicional, el recorrido está concebido para que cada preparación forme parte de una experiencia más amplia.

Asador Etxebarri, en España, ocupó la posición 1 en el ranking de 2026. Crédito: 50 Best.

El cuarto lugar fue para Quintonil, en Ciudad de México, donde Jorge Vallejo y Alejandra Flores trabajan con la despensa mexicana desde una cocina que privilegia los ingredientes locales. Parte de esos productos proviene de un huerto situado a apenas 30 metros del restaurante; otros llegan a la mesa en preparaciones como los tacos de insectos, que incorporan ingredientes presentes en la tradición alimentaria del país.

El top 5 que premia a los mejores restaurantes del globo cierra con Wing, en Hong Kong, con una propuesta del chef Vicky Cheng que toma como referencia las ocho grandes cocinas regionales de China. Su trabajo no busca reunirlas en una sola expresión, sino explorar sus diferencias y llevar sus preparaciones a una lectura contemporánea. El pollo cantonés, la paloma ahumada y el pepino de mar hacen parte de una carta que pone en primer plano la diversidad de las tradiciones culinarias de la región vinculada al gigante asiático.

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