En una gala celebrada por primera vez en Sudamérica, The World’s 50 Best Restaurants anunció su clasificación de 2026 con Celele, el restaurante cartagenero de Jaime Rodríguez, en el puesto 31. El resultado representa un ascenso de 17 posiciones frente a la edición anterior, cuando ocupó el lugar 48 y recibió el Sustainable Restaurant Award. Su llegada a los primeros 50 puestos es también el reconocimiento a una cocina que lleva varios años investigando los productos, las recetas y las técnicas del Caribe colombiano para construir una propuesta alrededor de la biodiversidad de la región.

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La ceremonia, realizada el pasado 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, dio con la nueva posición del laboratorio gastronómico de La Heroica continuidad a un recorrido internacional que comenzó a consolidarse en 2019, cuando recibió el Miele One To Watch Award de Latin America’s 50 Best Restaurants. Desde entonces, el trabajo de Rodríguez y su equipo ha llevado ingredientes como el canistel, la moringa, el campano y el ajonjolí sabanero a una carta que cambia según la temporada y que encuentra en la investigación del territorio su principal punto de partida.

El sabor de Celele en The World’s 50 Best Restaurants 2026

Bajo la idea de llevar a la mesa la experiencia de presenciar una bandada de loros verdes y amarillos sobrevolando Manga, en Cartagena, Celele creó una preparación que conecta esa escena con los ingredientes del Caribe colombiano. Las hojas de ciruela costeña y los pétalos de girasol cubren pescado ahumado y curado, hummus de almendras de orejero y candías lactofermentadas, acompañados de un calducho de pasta de ajonjolí sabanero. La conexión con las tradiciones de la región también está presente en una preparación inspirada en la cultura raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con mejillones en escabeche de hierbas, domplins de plátano y salsa de pimienta de canasta y coco.

Las preparaciones en Celele representan el Caribe colombiano con sus presentaciones al plato e ingredientes diversos. Crédito: @celele_restaurante

En 2018, Celele abrió sus puertas en una casa azul del tradicional barrio de Getsemaní, en Cartagena, con una propuesta gastronómica enfocada en poner en valor la cocina y la despensa del Caribe colombiano. Desde entonces, el restaurante ha trabajado con ingredientes, preparaciones y tradiciones de la región para construir una cocina vinculada con su territorio.

Parte de la investigación que nutre esta propuesta se desarrolló a través de Caribe Lab, un proyecto liderado por el chef boyacense Jaime Rodríguez Camacho. Durante dos años, recorrió distintos puntos del Caribe colombiano para inventariar productos, documentar recetas y reconocer las técnicas de las comunidades. El trabajo se ha realizado de la mano de asociaciones campesinas, pequeños productores, pescadores, recolectores y artesanos, con el propósito de generar capacidades en las personas que hacen parte de su entorno. También cuenta con aliados como el Jardín Botánico de Cartagena Guillermo Piñeres, biólogos e instituciones educativas de la región y el país.

El restaurante cartagenero ha incorporado a su cocina ingredientes como la moringa, el níspero costeño, el ajonjolí sabanero, el choibá y el frijol mucuna; la primera, de uso extendido en la región, se utiliza en sorbetes, emulsiones, malvaviscos, aceites y cocteles, mientras que el canistel, originario de Cereté, Córdoba, aparece en postres, bebidas y un curry caribeño. El campano también hace parte de esta exploración; aunque es un árbol abundante en el Caribe, sus frutos tienen poca presencia en la cocina. Por eso, el equipo ha trabajado con sus semillas y el mucílago que las recubre, de aroma parecido al regaliz y sabor dulce.

El reconocimiento a este trabajo también se ha reflejado en distintos escenarios de la gastronomía internacional. En 2019, Celele recibió el Miele One To Watch Award de Latin America’s 50 Best Restaurants, una distinción para restaurantes emergentes que todavía no hacen parte de la lista, pero que tienen potencial para ingresar. En 2024, Jaime Rodríguez alcanzó la máxima clasificación de The Best Chef Awards, con tres cuchillos, y recibió el premio The Best Chef Terroir; el sistema de cuchillos evalúa la trayectoria, la técnica y la influencia de los cocineros.

Un logro gastronómico

Si bien el restaurante cartagenro obtuvo el escalafón más alto para el país en el raking de The 50 Best, Celele ha cosntruido una carrera culinaria única en el país gracias a su propuesta de unir elementos autótconos de toda una región con métodos, ténicas y emplatados novedosos de la cocina actual.

En 2025, el restaurante ocupó la posición 48 en el ranking mundial. Crédito: Celele.

En esa trayectoria, Celele recibió en 2019 el Miele One To Watch Award, de Latin America’s 50 Best Restaurants, que distingue a restaurantes emergentes con potencial para entrar en la lista. En 2020 ocupó el puesto 49 de esa clasificación y, un año después, obtuvo el Gin Mare Art of Hospitality Award, que reconoce la calidad del servicio y la experiencia de hospitalidad. Su ascenso continuó con el puesto 19 en 2022, el 16 en 2023 y el sexto lugar en 2024. Ese mismo año, Jaime Rodríguez recibió tres cuchillos en The Best Chef Awards y la distinción The Best Chef Terroir, que reconoce el vínculo de los cocineros con los productos, productores y tradiciones de sus territorios.

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