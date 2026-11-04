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Pocos planes despiertan tanta devoción en la capital como salir a comer una buena hamburguesa en compañía de un perro querido. Entendiendo este estilo de vida en el que las familias multiespecie buscan compartir la mesa y el fin de semana sin restricciones, aterriza en Bogotá una doble apuesta nacida en Medellín que promete convocar a más de 50.000 personas: el debut simultáneo de Velú & Friends y Burfest.

Del 6 al 8 de noviembre, las praderas de la Hacienda San Rafael se convertirán en el epicentro de un encuentro que celebra tanto la cocina entre dos panes como el bienestar animal, con entrada completamente gratuita.

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Burfest: 16 hamburguesas inéditas a precio fijo

El festín perfecto para toda la familia: Velú y Burfest aterrizan en Bogotá con entrada libre

El componente culinario corre por cuenta de Burfest, un festival que en territorio antioqueño ya ha demostrado su fuerza de convocatoria congregando a decenas de miles de comensales y despachando hasta 26.000 hamburguesas en un solo día. En su primera incursión bogotana, el formato mantiene su regla más atractiva: 16 hamburgueserías presentarán recetas exclusivas, creadas puntualmente para la ocasión y ofrecidas bajo una tarifa unificada de $27.000 pesos cada una.

Esta fórmula democrática invita al recorrido, al debate en mesa y a probar más de una versión sin sorpresas en la cuenta. La curaduría se acompañará de cervezas artesanales, barras de bebidas y música en vivo, convirtiendo el prado en una auténtica romería gastronómica.

Más allá del bocado, el encuentro dinamiza un engranaje productivo clave. Como explica Marco Cadavid, director de Burfest:

El festín perfecto para toda la familia: Velú y Burfest aterrizan en Bogotá con entrada libre

«Detrás de las miles de hamburguesas que vendemos hay proveedores de todos los tamaños: la señora que distribuye la lechuga, el panadero que está saliendo adelante con una marca nueva y la empresa que hace el montaje del estand».

La cita moviliza entre 4.000 y 5.000 millones de pesos y crea cerca de 500 empleos temporales, encadenando a productores de salsas, panaderías locales y proyectos de empaques sostenibles.

Velú & Friends: diseño y bienestar para animales de compañía

En paralelo, y bajo el concepto City Gone Wild, debuta en la capital la feria de mascotas Velú, tras ocho exitosas entregas en Medellín (cuya última versión reunió a 70.000 asistentes). Co-creada por la médica veterinaria y especialista en comportamiento animal Laura Londoño —reconocida en plataformas digitales como Lauvet—, la feria trasciende el concepto de exhibición comercial para centrarse en la nutrición natural, el juego y la calidad de vida.

Los visitantes encontrarán el Pabellón Cachorros con 37 marcas emergentes, una ruta lúdica bautizada como el Pasaporte Velú, snacks orgánicos, accesorios de diseño y charlas sobre etología y cuidado preventivo.

Ambos proyectos suman además un componente filantrópico, aliándose con fundaciones de protección animal y proyectos de impacto infantil.

Claves para programarse

¿Qué es? Doble encuentro: festival de hamburguesas (Burfest) y feria para familias multiespecie (Velú & Friends).

Doble encuentro: festival de hamburguesas (Burfest) y feria para familias multiespecie (Velú & Friends). Fechas: Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre de 2026.

Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre de 2026. Lugar: Hacienda San Rafael (Bogotá).

Hacienda San Rafael (Bogotá). Entrada: Libre y gratuita para todo el público (y sus mascotas).

Libre y gratuita para todo el público (y sus mascotas). Propuesta gastronómica: 16 hamburgueserías participantes con recetas inéditas a $27.000 cada una, maridajes de cerveza artesanal y opciones para toda la familia.

(Para saber más: Ajá Chechi, la cocinera que conquistó Turquía con su fusión árabe y fritos costeños)