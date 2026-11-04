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El escenario más tradicional de Colombia está a punto de desdibujar sus fronteras. Acostumbrada a intervenir museos, galerías y paisajes abiertos en distintas latitudes del planeta, la artista visual y directora barranquillera Orly Anan desembarca por primera vez en un teatro convencional. Lo hace a gran escala: este 6 y 7 de noviembre, a las 7:30 p. m., el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes acogerá el estreno mundial de Teatro para un dios sordo, una ambiciosa pieza escénica de gran formato que convoca a 40 artistas en vivo y subvierte las reglas del juego teatral.

La producción, a cargo de Nova et Vetera, forma parte de la tercera edición del Festival NO Convencional de Bogotá y llega a las tablas como ganadora de la Beca de creación en artes vivas de gran formato del Teatro Colón, respaldada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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Sin palabras: el poder del cuerpo, la alquimia y el carnaval

Sin una sola palabra: así es ‘Teatro para un dios sordo’, la obra que sacude el Colón

En Teatro para un dios sordo no se pronuncia un solo parlamento. La propuesta prescinde de diálogos hablados para levantar su propia cosmogonía a través del movimiento corporal, una plástica visual deslumbrante, la potencia del vestuario y el sonido. En lugar de una trama lineal, la obra despliega 14 escenas simultáneas que invitan al espectador a una mirada activa, donde cada quien hila sus propias resonancias.

La arquitectura republicana del Colón no es un simple telón de fondo; el espacio entero se activa. Desde el ingreso del público, los balcones, pasillos y esquinas del recinto se transforman en extensiones de la puesta en escena.

Sin una sola palabra: así es ‘Teatro para un dios sordo’, la obra que sacude el Colón

El imaginario de Anan —quien reside en Ciudad de México y cuya obra ha recorrido instituciones como el Asian Art Museum de San Francisco, el Museo Cabañas de Guadalajara y el MONA de Tasmania— reúne aquí las raíces festivas del Caribe con reflexiones esotéricas. El Carnaval de Barranquilla dialoga con la Cábala, la alquimia, el circo, la danza y el cabaret.

Por este ecosistema transitan figuras singulares:

Un detective de las Antillas: dedicado a investigar lo incomprobable, es el único habitante con el don de cruzar entre las diversas dimensiones de la obra.

Un mesero alquimista: transforma el servicio de una bebida corriente en una ceremonia mística.

Diseñadoras de paisajes: figuras capaces de intervenir y refundar territorios con el solo movimiento de sus caderas.

La vanguardia sin solemnidad

Lejos de posturas crípticas o distantes, Anan defiende una premisa audaz: el rigor conceptual no riñe con el goce.

«Me gusta pensar en la obra como un entretenimiento sofisticado. No creo que lo experimental tenga que ser necesariamente solemne o difícil. Podemos reírnos, sorprendernos, sentir incomodidad, experimentar belleza y hacernos preguntas profundas dentro de una misma experiencia», explica la creadora. (Le puede interesar: ‘Subirme a un escenario es una terapia’: Diego Camargo)

Sin una sola palabra: así es ‘Teatro para un dios sordo’, la obra que sacude el Colón

Ese balance encuentra su columna vertebral en la música en vivo, compuesta por Eblis Álvarez, líder del proyecto de culto Meridian Brothers y cofundador de Chúpame el Dedo. La partitura de Álvarez no acompaña: acciona, interviene y moldea la percepción del público frente a la imagen escénica. Al respecto, Anan subraya: «El sonido, el cuerpo y la imagen son los principales vehículos de comunicación. Me interesa trabajar con Eblis porque su universo musical permite encuentros entre elementos aparentemente incompatibles, algo muy presente en mi trabajo».

El despliegue visual se completa con el vestuario diseñado por Muaré Costumes, bajo la dirección de Catalina Giangrandi, y una concepción escenográfica ideada por el arquitecto Daniel Correa, del estudio Cinco Sólidos.

Datos clave de la función

Obra: Teatro para un dios sordo (Estreno mundial).

Teatro para un dios sordo (Estreno mundial). Dirección y concepto: Orly Anan.

Orly Anan. Lugar: Teatro Colón – Centro Nacional de las Artes (Calle 10 # 5-32, Bogotá).

Teatro Colón – Centro Nacional de las Artes (Calle 10 # 5-32, Bogotá). Fechas y hora: Miércoles 6 y jueves 7 de noviembre de 2026, 7:30 p. m.

Miércoles 6 y jueves 7 de noviembre de 2026, 7:30 p. m. En el marco de: 3.ª edición del Festival NO Convencional (Produce: Nova et Vetera).

3.ª edición del Festival NO Convencional (Produce: Nova et Vetera). Boletería: Disponible a través de Tuboleta.com.

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