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Los Premios Macondo, conocidos como los Óscar del cine colombiano, celebraron su decimocuarta edición el domingo 25 de octubre en Cali, con Un poeta, de Simón Mesa Soto, como protagonista de la noche. La película llegó con once nominaciones y obtuvo siete estatuillas, entre ellas Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección y Mejor Guion, tres de las categorías centrales de la premiación.

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El resultado también dejó a Adiós al amigo, de Iván David Gaona, con cinco galardones, y a Horizonte, de César Augusto Acevedo, con cuatro. Las tres producciones encabezaron la lista de ganadores, aunque con reconocimientos celebrados entre la actuación y los oficios cinematográficos por la Academia Colombiana de Cine.

Ubeimar Ríos, quien interpreta al protagonista en Un Poeta, debutó como actor en la cinta de Simón Mesa Soto. Crédito: Ocúltimo.

La ceremonia, vivido en el Auditorio Alfonso Borrero Cabal, S. J., de la Pontificia Universidad Javeriana en la capital del Valle del Cauca, también colocó sobre la mesa el trabajo que sostiene una película más allá de la dirección y las actuaciones. Desde el diseño de vestuario y la música original hasta la fotografía, el montaje y los efectos visuales, los premios distinguieron a profesionales que construyen la identidad de cada producción. La gala incluyó además un reconocimiento a Sergio Cabrera por su trayectoria, un homenaje a una carrera ligada a títulos como La estrategia del caracol, y entregó a Carlos Congote el Macondo de Oficios, por su aporte al desarrollo técnico de la industria audiovisual colombiana.

Los galardonados en la edición XIV de los Premios Macondo

Óscar Restrepo es un hombre envejecido, errático y obsesionado con la poesía, una vocación que no le ha dado la gloria que esperaba. Su vida cambia cuando conoce a Yurlady, una adolescente de origen humilde a quien intenta ayudar a desarrollar su talento, aunque acercarla al mundo de los poetas puede no ser la mejor decisión. Esa es la historia de Un poeta, el largometraje de Simón Mesa Soto que encabezó los XIV Premios Macondo con siete reconocimientos.

La película ganó Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección y Mejor Guion, estos dos últimos para Mesa Soto. Ubeimar Ríos recibió el premio a Mejor Actor Protagónico por su interpretación de Óscar Restrepo; Rebeca Andrade fue reconocida como Mejor Actriz Protagónica y Allison Correa obtuvo el galardón a Mejor Actriz de Reparto. Ricardo Saraiva completó los siete premios con el reconocimiento a Mejor Montaje.

En Adiós al amigo, Iván David Gaona lleva la historia a la Guerra de los Mil Días. Crédito: ProImágenes.

El resultado prolonga el recorrido de una película que ya había obtenido reconocimientos internacionales en 2025, entre ellos el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y el premio Horizontes Latinos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En los Macondo, el reconocimiento abarcó tanto la dirección y la escritura como las interpretaciones que sostienen el retrato de un poeta que intenta encontrar un lugar para su vocación.

Detrás de la película también hay una historia poco convencional de actuación. Ubeimar Ríos, nacido en Yarumal, Antioquia, ha trabajado durante décadas como profesor de Filosofía y Literatura y gestor cultural en Rionegro. Antes de protagonizar Un poeta, no tenía experiencia profesional como actor. Su interpretación de Óscar Restrepo lo llevó a recibir uno de los principales premios de la noche.

Horizonte, de César Augusto Acevedo, contó con el mayor número de nominaciones, con 12 postulaciones. Crédito: ProImágenes.

La ceremonia también reconoció otras producciones destacadas.

Por su parte, Adiós al amigo, de Iván David Gaona, obtuvo cinco galardones: Mejor Actor de Reparto para Cristian Hernández, Mejor Sonido para Daniel Garcés Najar, José Jairo Flórez Flórez y José Valenzuela, Mejor Música Original para Edson Velandia y Camilo Escobar, Mejor Canción Original para Velandia y Mejor Diseño de Vestuario para Diana Oliva.

La película ambientada en Colombia durante 1902, después de mil días de guerra civil ya había recibido el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Tokio en 2024 y el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Cartagena en 2025, gracias a su narrativa que involucra a Alfredo Duarte Amado, un soldado revolucionario, el cual recibe la noticia del embarazo de la esposa de su hermano y emprende su búsqueda junto a un fotógrafo aficionado que también intenta encontrar al hombre que mató a su padre.

Mientras tanto, Horizonte, de César Augusto Acevedo, consiguió cuatro reconocimientos: Mejor Dirección de Fotografía para Mateo Guzmán, Mejor Diseño de Producción para Marcela Gómez, Mejor Maquillaje para Lina Cadavid y Mejores Efectos Visuales para Juan Manuel Betancourt, Hadi Abou Ghazale y Pascal Giroux. La película sigue a Inés y a su hijo Basilio, quienes se reencuentran en la muerte para emprender un viaje físico y espiritual en una tierra devastada por la guerra.

El recorrido por los Premios Macondo se suma a los reconocimientos obtenidos previamente en espacios como el programa Cine en Construcción del Festival de Toulouse.

Entre los demás ganadores estuvieron El juego de la vida, de Séptima Films, reconocida como Mejor Largometraje Documental y ganadora del Premio Macondo del Público; Sukua, que obtuvo Mejor Cortometraje de Ficción; Una vez en un cuerpo, premiada como Mejor Cortometraje de Animación, y Mi viche todo el día, de Vértigo Cine, ganadora en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. En el reconocimiento a Mejor Largometraje Iberoamericano – FIACINE, el premio fue para la producción brasileña O Agente Secreto.

La edición también incluyó dos distinciones a la industria: Golán recibió el Premio Macondo Sostenible 2026, que reconoce prácticas ambientales responsables, condiciones laborales dignas y entornos de rodaje seguros y respetuosos.

Los rostros detrás de los premios

Ubeimar Ríos, Rebeca Andrade, Cristian Hernández y Allison Correa fueron algunos de los intérpretes reconocidos en esta edición de los Macondo. Ríos y Andrade ganaron Mejor Actor y Mejor Actriz por Un poeta, respectivamente; Hernández recibió el premio a Mejor Actor de Reparto por Adiós al amigo, y Correa obtuvo el de Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película de Simón Mesa Soto.

En el caso de Ríos, la actuación premiada convive con una trayectoria de más de treinta años como profesor de Filosofía y Literatura en el Liceo José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia. Sin experiencia previa como actor, llegó a Un poeta por medio de un amigo de su familia. Su trabajo cultural en Rionegro también incluye la participación en la creación del Festival Internacional de Poesía y Rock al Río.

La gala rindió homenaje a Sergio Cabrera, director del largometraje de 1993 La estrategia del caracol, una de las películas más aclamadas del cine colombiano. La historia de los vecinos de una casa bogotana que se organizan para evitar un desalojo trascendió las fronteras del país y obtuvo reconocimientos en festivales internacionales. Cabrera también dirigió Técnicas de duelo, Águilas no cazan moscas, Ilona llega con la lluvia y Golpe de estadio, además de desarrollar una extensa carrera en televisión.

Otro de los nombres homenajeados fue Carlos Congote, quien recibió el Macondo de Oficios por su aporte al desarrollo técnico del sector audiovisual. Desde Congo Films, dedicada al alquiler y la venta de equipos, y Congo Films School, enfocada en la formación de profesionales, ha trabajado en dos áreas esenciales para la producción cinematográfica: el acceso a infraestructura especializada y la preparación de los equipos técnicos.

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