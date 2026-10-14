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Las grandes obras de la historia del arte suelen exigir tiempo y atención. A veces, también una mirada cercana, capaz de reconocer en una pincelada, un contraste de luz o un gesto las decisiones que transformaron la manera de representar el mundo. Con esa premisa, Exhibition on Screen regresa a las salas de Cine Colombia con una temporada de documentales que invita a recorrer algunas de las exposiciones más relevantes de la pintura occidental.

La programación de Cineco/Alternativo reúne cuatro producciones dedicadas a artistas de épocas y sensibilidades distintas. Desde los paisajes de J. M. W. Turner y John Constable hasta las composiciones de James McNeill Whistler, el dramatismo de Caravaggio y las escenas cotidianas de Pierre-Auguste Renoir, la propuesta combina historia del arte, investigación y recursos cinematográficos para acercar al público a obras que han atravesado los siglos.

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Del claroscuro de Caravaggio a los paisajes de Turner: el arte regresa a las salas de cine

A través de recorridos por museos, primeros planos de las pinturas y conversaciones con historiadores, curadores y especialistas, estas producciones buscan ir más allá de la contemplación. La intención es descubrir las historias que rodean cada obra, las circunstancias en las que fue creada y las ideas que llevaron a sus autores a desafiar las convenciones de su tiempo.

Turner y Constable: dos maneras de representar la naturaleza

La temporada comienza el 15 de octubre con Turner & Constable, una producción que recorre la exposición de la Tate Britain dedicada a dos figuras fundamentales de la pintura británica, en el marco de los 250 años de sus nacimientos.

Del claroscuro de Caravaggio a los paisajes de Turner: el arte regresa a las salas de cine

Aunque fueron contemporáneos y rivales, J. M. W. Turner y John Constable encontraron caminos distintos para representar el paisaje. Constable se interesó por la observación de la naturaleza y por los escenarios rurales que conocía, con una pintura atenta a la luz, la atmósfera y los detalles del entorno. Turner, por su parte, llevó el paisaje hacia territorios más experimentales, en los que el color y los efectos lumínicos adquirieron un protagonismo creciente.

La oposición entre ambos llegó a describirse como un encuentro entre el fuego y el agua. La película explora esas diferencias a través de pinturas, bocetos, cuadernos y objetos personales, con el propósito de mostrar cómo dos visiones enfrentadas contribuyeron a transformar el arte británico.

Las funciones estarán disponibles del 15 al 19 de octubre.

Caravaggio: el poder de la luz y la sombra

Del paisaje británico, la programación pasa al universo de Michelangelo Merisi da Caravaggio, uno de los pintores más influyentes del Barroco italiano. Su obra, reconocida por los contrastes radicales entre luz y oscuridad, transformó la representación de las escenas religiosas y de los personajes que las protagonizan.

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Del claroscuro de Caravaggio a los paisajes de Turner: el arte regresa a las salas de cine

Tras cinco años de rodaje, la producción dedicada al artista recorre lugares vinculados con su vida, entre ellos Milán, Roma, Nápoles y Malta. El itinerario propone acercarse tanto a su trayectoria como a las tensiones que rodearon su existencia, marcada por episodios de violencia, conflictos y desplazamientos.

La cámara se detiene en los detalles de sus pinturas para examinar la manera en que la iluminación, los cuerpos y los rostros construyen escenas de una intensidad que continúa interpelando al espectador más de cuatro siglos después. Las intervenciones de especialistas y los recursos cinematográficos permiten explorar la vigencia de un artista cuya obra modificó la relación entre la pintura y la realidad.

Las funciones se realizarán del 29 de octubre al 2 de noviembre.

James McNeill Whistler: cuando la pintura buscó su propia música

La temporada continuará en febrero de 2027 con Whistler, una producción vinculada con la primera gran retrospectiva dedicada en tres décadas a James McNeill Whistler en la Tate Britain.

XIR30805 Arrangement in Grey and Black No.1, 1871 (oil on canvas) by Whistler, James Abbott McNeill (1834-1903); 144.3×162.5 cm; Musee d\’Orsay, Paris, France; (add.info.: Best known under its colloquial name Whistler\’s Mother or Portrait of Artist\’s Mother.

By James Whistler).

Contemporáneo de los impresionistas, el artista estadounidense desarrolló una propuesta que cuestionaba las convenciones estéticas de la sociedad victoriana. Su defensa del arte por el arte planteaba que una pintura podía encontrar su sentido en la composición, el color y la armonía, sin depender necesariamente de una narración o una enseñanza moral.

Esa búsqueda también se manifestó en los títulos de sus obras. Whistler recurrió a términos como Arreglos, Armonías y Nocturnos, con los que estableció una relación entre la pintura y la música. La producción revisa esa exploración formal y el carácter provocador de un creador que contribuyó a ampliar las posibilidades expresivas del arte moderno.

Las funciones están programadas del 4 al 8 de febrero de 2027.

Renoir: el amor y los vínculos humanos convertidos en pintura

El recorrido concluirá con Renoir & Love, una producción dedicada a la exposición organizada por la National Gallery de Londres en colaboración con el Museo de Orsay y el Museo de Bellas Artes de Boston.

En la obra de Pierre-Auguste Renoir, el amor, la amistad y la vida social aparecen en escenas atravesadas por la luz y el movimiento. Parejas, familias, jardines y salones de baile componen un universo en el que los vínculos humanos ocupan el centro de la representación.

Del claroscuro de Caravaggio a los paisajes de Turner: el arte regresa a las salas de cine

La muestra reúne cerca de 40 obras de uno de los periodos más importantes de la trayectoria del pintor y examina cómo convirtió momentos cotidianos en imágenes que transmiten intimidad, alegría y complicidad. Entre las piezas destacadas se encuentra Bal du Moulin de la Galette (1876), una de las obras emblemáticas de la colección del Museo de Orsay.

Más que presentar el amor como un tema aislado, el recorrido permite observar cómo Renoir encontró en la vida compartida una fuente de inspiración artística y una forma de explorar las relaciones entre las personas.

Las funciones se realizarán del 18 al 22 de febrero de 2027.

El arte en la pantalla grande

Con esta nueva temporada, Exhibition on Screen propone una alternativa para acercarse a las grandes exposiciones internacionales sin salir de Colombia. El formato cinematográfico permite observar detalles que pueden pasar inadvertidos durante una visita convencional a un museo y conocer, mediante la investigación y el testimonio de expertos, los contextos que dieron origen a las obras.

Del claroscuro de Caravaggio a los paisajes de Turner: el arte regresa a las salas de cine

La temporada de arte 2026-2027 estará disponible en salas seleccionadas de Cine Colombia en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales, Medellín y Pereira, de acuerdo con la programación de cada título.

Las boletas están disponibles en las taquillas de los teatros participantes y en el sitio web de Cine Colombia. La primera función será el 15 de octubre, con Turner & Constable.