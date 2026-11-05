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Puede que ahora el nombre de Martin McDonagh se relacione mucho más con el cine, pero el estilo de sus textos se forjó en el teatro. Tal vez su obra más conocida es The Pillowman, que en Colombia se estrenó hace quince años en una versión dirigida por Pedro Salazar y protagonizada por Andrés Parra.

En esa historia hilarante sobre un escritor de relatos infantiles que termina enfrentado a un interrogatorio policial, McDonagh dio brochazos de lo que sería su estilo cinematográfico, con ese verbo vertiginoso que va de lo ácido a lo desolador.

Otra característica fundamental del cine de este creador con alma irlandesa, más allá de que nació en Londres, es su costumbre de hacer convivir a dos personajes disímiles en situaciones demasiado cercanas e incluso exacerbantes.

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Tras En Brujas, Siete psicópatas, Tres anuncios por un crimen y Los espíritus de la isla -sin duda, su mejor película hasta el momento-, McDonagh ahora lleva esa fórmula a esa Chile de comienzos de los setenta que fue gobernada, por poco tiempo, por Salvador Allende.

En ese contexto, aparecen los personajes de Caballo salvaje nueve: Chris, encarnado por John Malkovich, y Lee, a quien da vida Sam Rockwell, un viejo conocido del cine de McDonagh. Ambos son agentes de la CIA y están cumpliendo una misión secreta en Chile, que obviamente es apoyar el golpe de Estado de Pinochet.

Chris, que ha tumbado presidentes aquí y allá, está harto de todo y, a pesar de que se ha transformado en una extraña clase de espía que no quiere guardar secretos, sigue siendo letal y absolutamente perspicaz. Un poco para manejar la crisis existencial de su compañero, y otro poco para extender los tentáculos de la CIA en el país austral, Lee acepta el plan de visitar Rapa Nui, conocida como la Isla de Pascua.

Malkovich cabalga entonces con la experticia de los años esa crisis existencial, ese desprecio por las reglas imperialistas, a la vez que le inyecta a su personaje un humor que se siente totalmente orgánico.

Más allá de esa fotografía de Ben Davis que logra absorber la majestuosidad de la isla y de sus imponentes moáis (esculturas monolíticas de piedra), cuando la historia llega a ese paraje, empieza a caer en algunos clichés, especialmente aquellos con los que Hollywood suele registrar las movilizaciones sociales de Latinoamérica

En el comienzo, ya había aparecido el típico montaje con imágenes en blanco y negro, que por supuesto retrata a Allende y en el que la voz de Violeta Parra canta su icónica Gracias a la vida. Ya en Rapa Nui, los espectadores ven un bar lleno de estudiantes con ánimo revolucionario, en el que una representación ficcional de Víctor Jara, el poeta al que torturó y asesinó la dictadura chilena, interpreta Volver a los 17, compuesta por Parra.

Mariana di Girolamo y Ailín Salas también actúan en la película. Foto Searchlight Pictures

Así como la Violeta, como le llamaban en Chile, quería volver a los 17, McDonagh volvió a ese filo entre la vida y la muerte que usualmente raja las relaciones de sus personajes principales. Si ya en En Brujas, su ópera prima, Ken (Brendan Gleeson) tenía la misión de matar a su colega, Ray (Colin Farrell), ¿qué necesidad tenía el cineasta de repetir la misma encrucijada con sus protagonistas de Caballo salvaje nueve?

Es cuando se sale de las obviedades que empieza a tener mucho más impacto la historia, que agradece, al igual que sus espectadores, la aparición de personajes locales como la pareja de amigas conformada por Mónica (Mariana di Girolamo) y Alicia (Ailín Salas).

Ellas son dos convencidas de las luchas populares. O, al menos, eso parece. O tal vez realmente sí sea así. Quién sabe. En todo caso, estamos en una historia de espías.

La historia se sostiene en sus diálogos, en los giros narrativos no evidentes, pero sí naturales, y en ese humor corrosivo de McDonagh, que le saca petróleo a otro de los miembros del elenco, el incombustible Steve Buscemi, quien le da vida a MJ, el jefe de los dos espías estadounidenses.

Steve Buscemi hace el papel de MJ, el jefe de la oficina de la CIA en Chile.

Es una delicia presenciar esa interpretación salvaje y descarada de Buscemi y, además, los fanáticos de Quentin Tarantino tendrán una bonificación al volver a escuchar al actor decir que está actuando como un profesional, así como lo hizo en Reservoir Dogs.

McDonagh, en conclusión, vuelve a tocar las mismas teclas, pero la melodía suena diferente. Rockwell, de nuevo, encarna a un personaje en apariencia duro, que en realidad encierra algo de entrañable, y, al igual que en Los espíritus de la isla, los conflictos sociales, en aquel caso de Irlanda y en este, de Chile, son el telón de fondo del relato.

Sin embargo, ese desenlace que nos demuestra que tal vez los países de este lado del continente no estemos tan en dominio de nuestro destino como quisiéramos, y esa encrucijada existencial de Chris que Malkovich transmite como si lo estuvieran operando sin anestesia, convierten a esta en una de las películas del año. Y su protagonista ya se plantea como el gran favorito al Premio Óscar a Mejor actor.

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