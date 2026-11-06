Logo de la revista Diners
Newsletter
Suscríbase
Los 5 libros indispensables de Jon Lee Anderson
Foto: Lou Benoist / Getty Images
noviembre 6, 2026
Arte y Libros

Los 5 libros indispensables de Jon Lee Anderson

El reconocido periodista estadounidense, colaborador de The New Yorker y autor de múltiples artículos sobre conflictos internacionales, compartió con Diners los cinco libros indispensables en su biblioteca.
POR:
Revista Diners
Revista Diners
Getting your Trinity Audio player ready...

El reconocido periodista estadounidense Jon Lee Anderson, colaborador histórico de The New Yorker y cronista de múltiples conflictos internacionales, abrió las puertas de su pensamiento a Revista Diners. Conozca los cinco libros recomendados e indispensables que forjaron su mirada del mundo.

Un día más con vida

Ryszard Kapuściński

Jon lee anderson
Los 5 libros indispensables de Jon Lee Anderson

Kapuściński, a pesar de la controversia de sus libros, más que todo ficcionalizó su vida. Nunca entendí que sus famosos libros eran no ficción. Su prosa es tan límpida y, otra vez, algo así como Greene. Kapuściński era polaco, niño en la guerra, y pasó su vida profesional en África y Latinoamérica.

Ese periodo de la descolonización de la posguerra es fascinante porque retaba los prejuicios y lugares comunes de esa gente. Muy pocos escritores lograron convencerme o sentí que reflejaban una especie de curiosidad o percepción común a la mía. Cada cual estaba anclado por su cultura o su generación.

La autobiografía 

Malcolm X

Jon lee anderson
Los 5 libros indispensables de Jon Lee Anderson

Era mi biblia de la época. Estaba muy bien escrita, por un tipo que reconoció que había sido criminal y adquirió una conciencia política. Siempre me interesaban los que bordeaban el filo de la legitimidad porque yo siempre he cuestionado la legitimidad de las sociedades.

Desde muy joven, experimenté o presencié revueltas, asesinatos, y no creí mucho en la legitimidad, por ejemplo, de los Estados Unidos de esa época. El sur de ese país era un feudo racista como Sudáfrica y me identifiqué mucho con los que peleaban por los derechos civiles.

Mi familia, de hecho, era muy progresista, ferviente seguidora de Martin Luther King. Cuando murió, nos afectó muchísimo.

Cien años de soledad

Gabriel García Márquez

Los 5 libros indispensables de jon lee anderson
Los 5 libros indispensables de Jon Lee Anderson

Leí esta novela a los diecinueve años y me abrió los ojos. De hecho, no era un gran lector de ficción, pero cuando leí Cien años de soledad descubrí que era también la Latinoamérica que había olido y sentido, y desde una óptica que respeté porque también tomó la parte, sea como sea, de los marginados.

Entonces, comprendí que esto era como una novela, como un testamento a las historias no contadas de estos lugares. Yo había estado en la selva, en Perú, Ecuador y en Estados Unidos, y había encontrado personajes que hablaban de tremendas historias; sin embargo, eran testimonios de la historia viva y nunca se habían escrito.

Hijos y amantes

D.H. Lawrence

Los 5 libros indispensables de jon lee anderson
Los 5 libros indispensables de Jon Lee Anderson

Me impactó en cierta época por el horror de la vida subterránea y por la forma en que escribía sobre las relaciones de una clase social distinta, normalmente no expuesta.

Me llamaban la atención los autores que se acercaban a mundos que, por lo general, no estaban  expuestos, que tenían vida propia y que no habían pasado su existencia detrás de un escritorio. No podía comprender cómo no habían ido a la guerra en su época o no habían sido más aventureros.

El final del Affaire

Graham Greene

Los 5 libros indispensables de jon lee anderson
Los 5 libros indispensables de Jon Lee Anderson

Greene era un tipo que, pese a ser inglés y de otra generación, rompía con sus privilegios y su clase y andaba en los márgenes, en la periferia de su mundo. Mientras Haití, Sierra Leona, Paraguay y el Congo se descolonizaban, él bordeaba el filo moral también y eso siempre me intrigaba.

Me interesaba que Greene intentara entender a los otros. En Cuba o en Haití no se quedaba en su burbuja. En ese sentido, encontraba en él a un escritor que miraba hacia la periferia del mundo que era el mío.

( Le puede interesar: Libros recomendados del mes: lo nuevo de Valeria Luiselli y otras lecturas imperdibles )

LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA

Los 5 libros indispensables de Jon Lee Anderson
Arte y Libros

Los 5 libros indispensables de Jon Lee Anderson

El reconocido periodista estadounidense, colaborador de The New Yorker y autor de múltiples artículos sobre conflictos internacionales, compartió con Diners los cinco libros indispensables en su biblioteca.
  • Revista Diners
  • /
  • noviembre 6, 2026
Leer artículo
Alerta de spoiler: con ‘Caballo salvaje nuevo’, John Malkovich cabalga en punta para ganar el Óscar
Cultura

Alerta de spoiler: con ‘Caballo salvaje nuevo’, John Malkovich cabalga en punta para ganar el Óscar

Aunque recorre caminos conocidos, Martin McDonagh logra un desolador retrato de dos agentes de la CIA en su nueva película, protagonizada por Malkovich y Sam Rockwell. Una crítica con muchos spoilers.
  • Revista Diners
  • /
  • noviembre 5, 2026
Leer artículo
‘Hay que tener corazón’: Francis Ford Coppola
Cultura

‘Hay que tener corazón’: Francis Ford Coppola

Un recuerdo de la charla que el célebre cineasta, director de clásicos como ‘El padrino’, protagonizó durante su visita a Bogotá.
  • Yhonatan Loaiza Grisales
  • /
  • noviembre 5, 2026
Leer artículo
Newsletter
Suscríbase
Viajes
Gastronomía
Cultura
Otras Categorías
Marketplace
Lo Último
Términos y Condiciones
Políticas de Privacidad
Gobierno Corporativo
Derechos y Obligaciones Accionistas