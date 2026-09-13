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Si está buscando su próxima gran lectura, le presentamos una cuidada selección de libros recomendados que transitan por la memoria, la historia y el humor.

Principio, Medio, Fin

Valeria Luiselli

Feltrinelli, 2026

Libros recomendados del mes: lo nuevo de Valeria Luiselli y otras lecturas imperdibles

Una escritora está en Sicilia con su hija de doce años. Desde que emprendieron el viaje, lleva en su morral un mosaico romano con el rostro del dios Proteo. Hasta hace poco, vivía en Estados Unidos con su esposo, el hijo de él y la hija de ella, que algunas veces parece muy independiente y otras veces vuelve a ser una niña que se chupa el dedo… en privado.

El mosaico lo encontró la abuela de la escritora cuando trabajaba como arqueóloga en las ruinas de una antigua villa romana, cerca de su casa en Philosophiana; siempre sostuvo que había descubierto el gran comedor de la villa, cuyo piso estaba cubierto por una inmensa representación de los doce trabajos de Hércules. Desde entonces, ese Proteo ha pasado de mano en mano dentro de la familia. A medida que avanzan por Sicilia, el viaje se convierte en una conversación entre cuatro generaciones de mujeres, atravesada por la lectura de libros y de mapas, noticias de incendios e inundaciones, y las preguntas mordaces de la más joven de todas.

Antes que nada: Antología de literatura testimonial

Edición a cargo de Natalia Mejía E.

Biblioteca Nacional de Colombia, 2025

Libros recomendados del mes: lo nuevo de Valeria Luiselli y otras lecturas imperdibles

A comienzos del siglo XVIII, una monja del convento de Santa Clara, en Bogotá, escribía que el Niño Jesús era su narciso, su jazmín, su clavel y su azahar. Se llamaba Jerónima Nava y Saavedra. Un sacerdote revisaba sus textos: le daba permiso de hacerlos existir. En 1970, Elisa Mújica concluía: “Si la muerte no existiera, no se necesitaría el amor”. Faltaban cinco días para las elecciones en las que declararían a Misael Pastrana presidente de la república, en medio de denuncias de un fraude que marcaría la historia política del país. Mújica iba a misa y se hacía preguntas sobre lo que estaba a punto de pasar.

En 2022, Edelmira Massa Zapata explicaba que las expresiones populares no son hechos aleatorios de un grupo de personas con poco bagaje. Entre estas tres escenas, y otras distintas, transcurre la antología Antes que nada. Son las voces de mujeres colombianas separadas por siglos, regiones y tradiciones. Es la historia de Colombia y sus relaciones de poder, que también está escrita en diarios, cartas, discursos y confesiones que durante mucho tiempo estuvieron fuera del canon.



Se acabó el recreo

Dario Ferrari

Libros del Asteroide, 2025

Libros recomendados del mes: lo nuevo de Valeria Luiselli y otras lecturas imperdibles

Marcello está haciendo un doctorado en literatura. Por azar, termina escribiendo una tesis sobre Tito Sella, un autor prácticamente olvidado cuya juventud estuvo marcada por la militancia armada de los años setenta. Sin que Marcello sepa muy bien cómo terminó haciendo esto, la novela empieza a alternar dos tiempos: su presente universitario y la reconstrucción imaginaria de la Italia de las Brigadas Rojas, las utopías revolucionarias y los desencantos que vinieron después.

Lo más divertido del libro es el retrato de la academia. Los profesores defienden sus pequeños feudos, las jerarquías rozan lo absurdo y Ferrari sabe de qué habla porque él fue estudiante de doctorado. Al final, la novela es una burla de la universidad, pero también es una pregunta abierta sobre la adultez: ¿abandonaremos, todos, la confianza en otras posibilidades?

( Continúe leyendo: “En el amor a los perros se pueden unir abelardistas, petristas y uribistas”, Daniel Samper Ospina )