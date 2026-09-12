Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Para hablar de la película “Hechizo de Amor: la magia continúa” que se estrenó en Colombia, hay que verse “Hechizo de Amor” (1998) que permite entender el origen de la historia de las hermanas Sally y Gillian Owens, encarnadas en ambos filmes por las actrices Sandra Bullock y Nicole Kidman y de sus tías Jet y Frances, interpretadas por Dianne Wiest y Stockard Channing y quienes agregan respaldo narrativo y actoral a la trama.

El amor, la magia, el legado familiar que pasa de una generación a otra, la conexión entre las mujeres, la brujería y una maldición difícil de romper se conjugan en estas cintas, inspiradas en las novelas “Practical Magic” y “The book of Magic” de la autora estadounidense Alice Hoffman, que ha plasmado en su obra la fascinación por la brujería y las historias fantásticas y de la que también hacen parte los libros: “The rules of magic” y “Green Witch”.

(Le puede interesar: Conozca los alojamientos de lujo nominados a nuevo mejor hotel por la Guía Michelín)

Y aunque el primer filme de esta saga, dirigido por Griffin Dune tiene componentes de magia, de lo desconocido y de terror que logran su efecto de mantener la tensión, la segunda, dirigida por Susanne Bier y escrita por Akiva Goldsman, ahonda un poco más en lo sobrenatural y logra su intención de suscitar miedo a través de las fuerzas oscuras del más allá, aunque se trate de un drama con algunos toques de comedia, como la vida misma.

La persecución

Según las historias de Alice Hoffman, retratada en las películas, María Owens es el origen y el hilo que lleva a resolver la maldición que persigue a las hermanas Owens, que reza que todo el que se enamore de ellas, morirá.

(Le puede interesar: Shakespeare a la carta en Bogotá y en Manizales)



María Owens, aunque se trate de un personaje de ficción para la película, fue víctima de la cacería de brujas en Salem, Massachusetts, un hecho real que se dio a finales del siglo XVII y de la cual se tienen registros de 144 mujeres juzgadas, 19 personas ahorcadas y una persona torturada. En simultánea y al otro lado del Atlántico, la Santa Inquisición condenó a muerte a entre 40.000 y 60.000 personas, acusadas de brujería y adoración al demonio, entre los siglos XV y XVIII.

Con el tiempo se ha comprobado que las supuestas brujas eran mujeres sabias que practicaban medicina o elaboraban remedios caseros, perseguidas por los puritanos- fanáticos religiosos que veían en cualquier actitud antirreligiosa o irreverente de estas mujeres, razones para acusarlas de brujería. De igual manera, estas personas tienen de alguna u otra manera comunicación con otras dimensiones.

Y las Owens: Jet, Frances, Gillian, Sally y sus hijas Kylie y Antonia no escapan a esa persecución. Aún en esta era, y a pesar de que todos acuden a su casa por remedios que recuperen amores, saquen infidelidades o solucionen problemas de salud, los habitantes del pueblo no les dejan la vida tranquila por ser brujas, lo que demuestra el doble rasero con que se las juzga.

El amor siempre será la respuesta

Nicole Kidman, Joey King, Maisie Williams y Sandra Bullock – Foto://Cindy Ord/Getty.

Todas las manifestaciones de amor: filial, fraternal y romántico, se viven en “Hechizo de Amor 2”, donde Kylie y Antonia, las hijas de Sally, se enteran de que son brujas cuando ya son adultas y aún no saben manejar su poder. Kylie, interpretada por Joey King – a quien la audiencia ha visto crecer en pantalla después del Stand de los Besos-, emprende un viaje hacia lo desconocido para acabar con la maldición y resolver su historia de amor, mientras su hermana Antonia, interpretada por Maisie Williams, se queda a controlar los daños con la tía Fran.

(Le puede interesar: Conozca los nominados a los XIV Premios Macondo)

Dos brujas experimentadas y conscientes de su poder – Bullock y Kidman- salen en su búsqueda y defensa, para demostrar que la unión entre mujeres y hermanas es más fuerte. Al final, todos logran romper la maldición para que triunfe el amor, pero siempre a cambio de algo valioso. «Hechizo de amor: la magia continúa», está recomendada para los que estén en la búsqueda de una historia que les haga pensar en lo importante del legado femenino en su vida.