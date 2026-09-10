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El hexagrama 36 del I Ching, el legendario oráculo filosófico chino, lleva como nombre El oscurecimiento de la luz, una frase que pone de relieve ese espíritu de conectar los opuestos que caracteriza a este llamado ‘Libro de las mutaciones’.

“Ese hexagrama tiene que ver con cuando hay que apagar, hay que esconder un poco la luz para que ella vuelva a nacer, para protegernos de todo lo exterior”, explica el director de teatro y de ópera Pedro Salazar.

Salazar, versado en adaptar grandes clásicos de la dramaturgia de leyendas como el español Pedro Calderón de la Barca o autores contemporáneos como el irlandés Martin McDonagh (reconvertido en cineasta con películas como Los espíritus de la isla), recupera esta imagen del I Ching a propósito de su nueva incursión al universo de William Shakespeare.

Este jueves 10 de septiembre, su agrupación, la Compañía Estable, iniciará en el Teatro Libre del Centro una temporada de su versión de Como les guste, la comedia que Shakespeare escribió hacia 1599. “Esta es una comedia llena de personajes coloridos, de payasos, de encuentros casuales extraordinarios”, explica Salazar.

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La historia de la pieza pasa de una corte, cruel y rígida, como todas las cortes de Shakespeare, que además tiene combates de lucha libre, a un bosque frío en donde, según Salazar, la existencia humana se mide con las inclemencias del tiempo, con los animales salvajes, con la dificultad de sobrevivir en ese ámbito después de venir desde la urbe. “Para sobrevivir, debemos perder la identidad”, complementa.

En cuanto al argumento, también hay disputas entre hermanos, otro sello de Shakespeare, pues el duque Federico obliga a su hermano mayor, el duque Senior, a exiliarse en ese Bosque de Arden.

La hija del duque exiliado, Rosalinda, se enamora de Orlando, quien también está huyendo de los planes asesinos de su hermano, Oliver. Rosalinda debe adoptar una identidad masculina y se marcha hacia el bosque con su prima Celia, hija del duque Federico, y su bufón, Touchstone.

“Es una obra que trae un secreto, un misterio difícil de revelar, pero también es profundamente ligera y llena de emociones. Yo creo que es una de las comedias más bellas jamás escritas y, pues, tenemos la oportunidad de hacerlo con este maravilloso elenco”, explica Salazar.

La obra tiene música original de Camilo Giraldo y la traducción de Joe Broderick. Foto Carlos Lema

Ese elenco está conformado por Juan Luna, Juan Manuel Lenis, Matilde Acevedo, Juan Prada, Juan Pablo Gómez y las hermanas chilenas Camila Paz y Javiera Belem, que curiosamente interpretan a las primas Rosalinda y Celia.

Además de la calidad de la comedia, Salazar también resalta que la pieza tiene momentos profundos y melancólicos como el famoso monólogo de Jaques que inicia con la famosa frase de ‘Todo el mundo es un escenario’ y que profundiza sobre las siete edades del ser humano.

“El trabajo con los actores es un trabajo del texto, de imaginación, de movimiento, de buscar, de cantar, porque esta es la obra de Shakespeare que más canciones tiene y hemos hecho una música campesina muy linda con Camilo Giraldo, el compositor, que estará tocando en vivo en todas las funciones”, añade Salazar.

Previo a esta pieza, cuyo nombre en inglés es As you Like it y que usualmente se traduce con la marcada conjugación española de Como gustéis, Salazar ya había adaptado dos de las tragedias más reconocidas de Shakespeare: Otelo y Macbeth, ambas a partir del trabajo de traducción de Joe Broderick.

“La gente a veces piensa que Shakespeare es solo tragedia y no, también es un maestro de la comedia y tiene unas joyas que vale la pena descubrir, siendo Como les guste una de ellas. No tengo registro de que esta obra se haya montado antes en el país, entonces también es importante ver cómo nace en Colombia esta obra”, añade el director.

Salazar, cuya tesis en la Escuela de Dirección de la Universidad de Columbia de Nueva York fue justamente esta pieza, apunta que es curioso que Como les guste sea contemporánea de Hamlet, tal vez la tragedia más famosa del bardo inglés y que, por supuesto, es muchísimo más oscura y existencial.

“Muchas de las preguntas que están en Hamlet están también en Como les guste. Está el tema de la desaparición, del exilio y del regreso al padre; el tema de la doble identidad, de tener que esconder la identidad mientras pasamos por un momento político difícil o un momento oscuro de la existencia humana”, complementa el director.

Además de Como les guste, la cartelera teatral de Bogotá, y también de Manizales, propone otras adaptaciones de célebres obras de Shakespeare. A continuación, Diners le presenta un panorama de algunas de estas piezas.

Payasos al poder

Shakespeare a la carta en Bogotá y en Manizales

El clown argentino Gabriel Chamé Buendía lleva un buen tiempo irrespetando las reglas rígidas y clásicas con las que se asume a Shakespeare. Tras su desopilante Otelo, Chamé Buendía regresa al Festival de Teatro de Manizales con su visión de Medida por medida, una reflexión sobre el abuso del poder que se podrá ver el 3 y el 4 de octubre.

El grupo de payasos del director excede todos los límites del verso y de los recursos escénicos, generando una cascada de gags cómicos que seguramente dejarán muchas mandíbulas trituradas por la acumulación de carcajadas. Medida por medida (la culpa es tuya) también se presentará en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella el 30 de septiembre.

‘Hamlet’, con acentos británico, español y colombiano

Shakespeare a la carta en Bogotá y en Manizales

Del 11 al 13 de septiembre, en salas de Cine Colombia se presentará la nueva adaptación de Hamlet del National Theatre de Londres, en la que el actor de Sri Lanka Hiran Abeysekera encarnará al príncipe de Dinamarca.

Desde España, al Festival de Manizales llegará la obra Hoy no estrenamos del grupo español L’Om Imprebís. Aunque no es una adaptación literal de esta obra de Shakespeare, la pieza plantea una juguetona aproximación a la dinámica de un grupo de teatro de barrio que se atreve a presentar una deliciosa versión de cinco minutos de Hamlet, que logra transmitir las claves dramáticas de la obra.

A estas piezas se suma el estreno de Jaime, otra versión de esta obra inmortal, en este caso escrita y dirigida por Manuel Orjuela, que se presentará el próximo 15 de septiembre. Juan Pablo Barragán y Cristian Ruiz son los protagonistas de esta pieza en la que el danés Hamlet se cambia por el muy colombiano Jaime.

La obra maldita de Shakespeare, en La Casa del Teatro Nacional

Es tal la superstición que genera Macbeth, la tragedia escocesa de Shakespeare, que es una regla no escrita no mencionar su nombre en un escenario teatral. Búrlese, si quiere, de esta costumbre, pero lo cierto es que en esta pieza sobrevuelan los poderes sobrenaturales.

Son tres brujas las que le revelan su futuro a Macbeth y a su lugarteniente Banquo, lo que desencadena una serie de traiciones y asesinatos. Desde el 1 de octubre, en La Casa del Teatro Nacional se presentará una versión de esta demoledora pieza adaptada por Eik Leyton y dirigida por Katalina Moskowictz.

Joe Broderick, un maestro para traducir a Shakespeare

🎭📖 Hay vidas que se quedan cortas en el papel… como la de Joe Broderick.



En Escenas de Shakespeare se volverán a interpretar sus traducciones.



📆 Miércoles 14 de octubre | 7:30 p. m.

📍 Sala Delia Zapata.

🎟️ Consigue tus entradas aquí: https://t.co/EEP4ZJGaU6#PlanesBogotá pic.twitter.com/eeaWHpJLBp — Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella (@eneldelia) August 28, 2026

El escritor, actor y traductor Joe Broderick nació en Australia, creció en Irlanda y se instaló hace varias décadas en Colombia, país que no sólo le otorgó la nacionalidad, sino en el que escribió su aclamada biografía sobre Camilo Torres.

Broderick es un experto en Shakespeare y ha realizado adaptaciones, aunque él prefiere llamarlas versiones, de obras como Otelo, Hamlet, Macbeth y la misma Como les guste. El miércoles 14 de octubre, el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella le rendirá un tributo a Broderick con el espectáculo Escenas de Shakespeare, que reunirá pasajes de estas obras.