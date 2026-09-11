Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

La capital colombiana se prepara para ser uno de los escenarios principales del arte contemporáneo global. La Pontificia Universidad Javeriana fue elegida como una de las siete sedes en el mundo que albergarán la primera edición de ART CUT ’26, la Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas.

Bajo la premisa central «Ejercicios de empatía», esta iniciativa internacional conectará de manera simultánea a Bogotá con ciudades como Río de Janeiro, Santiago de Chile, Boston, Milán, Lisboa y Luanda.

La muestra local, titulada «Ejercicios de empatía: Salida Interior», abrirá sus puertas de manera gratuita a toda la ciudadanía desde el 9 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2026 en el Área de Exposiciones de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana.

Una iniciativa con sello internacional y reflexión global

Promovida por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede y bajo la curaduría general del portugués Nuno Crespo, la Trienal de Arte ART CUT ’26 reúne a más de 100 artistas y 15 curadores en siete instituciones universitarias de América, Europa y África.

(Siga leyendo: El que es Caballero, tres veces repite)

La Universidad Javeriana será sede de la primera Trienal Internacional de Arte: una exposición gratuita que conecta a Bogotá con el mundo

En Bogotá, la propuesta fue desarrollada por las curadoras locales Lucía Parias Rojas y Sylvia Suárez Segura, quienes estructuraron una muestra compuesta por 13 obras interdisciplinarias que abarcan fotografía, videoinstalaciones, arte sonoro, performance, dibujo y medios interactivos.

«La ‘Salida Interior’ no es un repliegue sobre uno mismo, sino una disposición íntima a vincularnos. Las trece obras nos invitan a reflexionar sobre la empatía al proponer distintos gestos de permeabilidad. Frente a un presente atravesado por el aislamiento, la exposición explora otras formas de relacionarnos con cuerpos, memorias, territorios y entidades no humanas», explica la curadora Lucía Parias.

Esta apuesta por la escucha y el encuentro con lo diverso dialoga directamente con la visión humanista promovida desde el Vaticano. Como lo señalaba el papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas:

«El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa».

Artistas de renombre internacional y talento nacional

La nómina de creadores que darán vida a la exhibición en la Javeriana destaca por su diversidad y trayectoria global. Entre los participantes más célebres figura el cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul (ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes), quien presenta su obra Durmiente & Async en colaboración sonora con el célebre compositor Ryuichi Sakamoto.

La Universidad Javeriana será sede de la primera Trienal Internacional de Arte: una exposición gratuita que conecta a Bogotá con el mundo

También destaca la fotógrafa y activista suizo-brasileña Claudia Andujar, con su serie Sonhos Yanomami, producto de décadas de trabajo y convivencia con las comunidades indígenas de la Amazonía.

Junto a ellos, convergen destacados artistas nacionales e internacionales como François Bucher, Julieth Morales, José Ismael Manco, Angélica Piedrahita, Nicolás Leyva Townsend, Alejandro Castillejo, Leonel Vasquez, Carolina Ortíz, Mariana Caló, Sergio Maggioni, Francisco Queimadela, David Vélez y el colectivo Cromoactivismo.

Una experiencia inmersiva y de diálogo ciudadano

A diferencia de una exposición tradicional enfocada únicamente en la contemplación, la muestra en la Universidad Javeriana incorpora un fuerte componente de mediación cultural. Esto contempla espacios de diálogo, talleres y recorridos guiados que facilitarán la conversación entre los artistas, las obras, la comunidad académica y los visitantes.

La Universidad Javeriana será sede de la primera Trienal Internacional de Arte: una exposición gratuita que conecta a Bogotá con el mundo

Para el Padre Luis Fernando Múnera, S.J., rector de la Pontificia Universidad Javeriana, acoger esta cita cultural reafirma la misión educativa y social de la institución:

«Para nosotros, participar en la Trienal es un compromiso por contribuir a una sociedad más humana. El arte produce más que objetos: crea formas posibles de concebir nuestro presente y de relacionarnos con aquello que no comprendemos completamente».

Destacados de la muestra: ¿Qué podrán ver y sentir los visitantes? (H2)

Las 13 piezas seleccionadas ofrecen una experiencia sensorial multisensorial que va más allá de lo visual:

Sinfonías del deshielo: La instalación sonora inmersiva Eccesso di Ablazione, de Sergio Maggioni, permite escuchar el interior de un glaciar en los Alpes italianos a partir de 15.000 horas de grabación bioacústica.

La instalación sonora inmersiva Eccesso di Ablazione, de Sergio Maggioni, permite escuchar el interior de un glaciar en los Alpes italianos a partir de 15.000 horas de grabación bioacústica. Sonido que se siente en el cuerpo: La obra Ostorium nocturno, de Leonel Vasquez y Carolina Ortíz, utiliza un sistema de transducción mecánica para transformar el sonido en vibraciones físicas sobre membranas de madera.

La obra Ostorium nocturno, de Leonel Vasquez y Carolina Ortíz, utiliza un sistema de transducción mecánica para transformar el sonido en vibraciones físicas sobre membranas de madera. Memoria e identidad ancestral: Obras como las de Julieth Morales (pueblo Misak) y José Ismael Manco junto al líder U’wa Berito Cobaría, abordan el ritual, el cuerpo y el diálogo intercultural.

Obras como las de Julieth Morales (pueblo Misak) y José Ismael Manco junto al líder U’wa Berito Cobaría, abordan el ritual, el cuerpo y el diálogo intercultural. Ecosistema y naturaleza: A través de Río Adentro, David Vélez presenta grabaciones subacuáticas del contaminado río Calder en el Reino Unido para generar conciencia ecológica, mientras que Angélica Piedrahita propone en Escuchas y Escrituras un diálogo de ficción entre aves y rocas sobre el impacto del plástico.

Datos útiles para la visita de la Trienal Internacional de Arte

La Universidad Javeriana será sede de la primera Trienal Internacional de Arte: una exposición gratuita que conecta a Bogotá con el mundo

Evento: Trienal Internacional de Arte (ART CUT ’26) – Exposición Ejercicios de empatía: Salida Interior.

Trienal Internacional de Arte (ART CUT ’26) – Exposición Ejercicios de empatía: Salida Interior. Fechas: Del 9 de septiembre al 20 de octubre de 2026.

Del 9 de septiembre al 20 de octubre de 2026. Lugar: Área de Exposiciones – Facultad de Artes, Pontificia Universidad Javeriana (Calle 40B No. 5-37, Bogotá).

Área de Exposiciones – Facultad de Artes, Pontificia Universidad Javeriana (Calle 40B No. 5-37, Bogotá). Entrada: Gratuita y abierta a todo público.

Gratuita y abierta a todo público. Universidades aliadas a nivel global: Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC-Río (Brasil), Boston College (EE. UU.), Universidade Católica Portuguesa, Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia) y Universidade Católica de Angola.

(Para saber más: Los libros desaparecidos del Proyecto Panamá)