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Una de las etapas finales del proceso de audición para elegir al protagonista de la serie The Greatest, inspirada en la vida de Muhammad Ali, requería que el actor que aspiraba a interpretar a Ali viajara a la ciudad de Louisville para reunirse con Lonnie Ali, viuda del icónico boxeador.

Y es que Lonnie estuvo tan involucrada en el proceso de creación de esta serie, que en Colombia se puede ver en Amazon Prime, que tenía que dar su visto bueno a la elección del actor que le daría vida al deportista estadounidense, que se llamaba Cassius Clay antes de convertirse al islam y que falleció hace una década.

El creador de la serie, Ben Watkins, le dijo a Diners que la búsqueda de este actor empezó mucho antes de que se le hubiera dado luz verde a la producción. Fueron necesarias muchas audiciones y reuniones en persona, pues el elegido tenía que dar mucho más que simplemente interpretar bien los diálogos.

Desde el comienzo de esa etapa, un nombre empezó a destacar sobre el resto: Jaalen Best.

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“Estaba buscando a un actor nuevo que pudiera llevar adelante y liderar esta producción. Y esa es una responsabilidad difícil”, recuerda Watkins, quien agrega que, tras haber hablado con miles de actores, la lista finalmente se redujo a cuatro candidatos, que tuvieron que realizar una última evaluación física de tres días.

Lo que no les dijo Watkins a los cuatro actores antes de esa prueba final fue que estarían juntos desde el primer día, pues el productor quería que sintieran la amenaza de la competencia.

“Quería ver cómo respondían porque, en mi mente, quien estuviera listo para ser mi Muhammad Ali entraría ahí, entendería que se enfrentaría a una competencia dura y, aun así, diría: ‘Este es mi papel’. Y Jaalen, a cada paso, seguía destacándose”, añade el director.

El último round que Best debió afrontar antes de obtener el papel fue el de aquella reunión con Lonnie Ali. El actor, que también dialogó con Diners, asegura que, durante la reunión, Lonnie llamó por FaceTime a una de las hijas de Ali, Hana, quien también tuvo la oportunidad de conocerlo y dar su aprobación.

“Había tanta gente alrededor que conocía a Ali y que dieron su visto bueno. Decían: ‘Este chico se parece mucho a él’; así que creo que saber que tenía esa marca de aprobación me tranquilizó. Pero no quería que todo se redujera solo a la apariencia, quería que se tratara de la esencia y pensé que esa era la misión: hacer que la gente creyera que lo había revivido”, cuenta Best.

Watkins, por su parte, recuerda que, a los diez minutos de que había comenzado la reunión entre el actor y Lonnie, ella le envió este mensaje: “Ben, él es el indicado en más maneras de las que te imaginas”.

“Jaalen realmente capta la esencia de Muhammad Ali, tiene muchas de esas cualidades innatas. Y si a eso le sumas una ética de trabajo incansable, ves a alguien que está dispuesto a dedicar dos años y medio de entrenamiento sólo para poder interpretar a Muhammad Ali durante seis meses de rodaje”, explica Watkins.

El hombre detrás del mito

Más allá de su portento físico, que lo llevó a ser tricampeón mundial de los pesos pesados, Ali fue un estandarte de la lucha contra el racismo en Estados Unidos y esa conciencia social, que expresaba sin miedo, se reforzó con hechos tan potentes como haberse negado a ser reclutado para combatir en la guerra de Vietnam.

En su primera temporada, The Greatest, que tuvo como productor ejecutivo a Michael B. Jordan, inicia con el triunfó del deportista en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, en los que obtuvo la medalla de oro en la categoría de semipesado de boxeo.

Esa meteórica carrera deportiva se complementa con momentos vulnerables de la vida de Ali, como la llamada que le hace a su madre después de ganar la medalla dorada, en la que ni siquiera es capaz de hablar por la emoción del triunfo.

El objetivo de Jaalen Best es darle un toque humano a su interpretación de Ali.

“Siempre vemos a Muhammad Ali como esta leyenda y este ícono y, al mencionar su nombre, ya nos imaginamos a un héroe en toda su plenitud… Y si piensas en Muhammad Ali, el más grande de todos los tiempos, en realidad no lo ves de esa manera; pero, si piensas en un niño con un sueño, que no desea nada más que su mamá se sienta orgullosa de él, entonces entenderás ese momento”, explica Ben Watkins sobre esa escena de la llamada.

Para Jaleen Best, el aspecto emocional es lo más importante de la serie porque, según él, lo que al fin de cuentas le da forma a la personalidad de un ser humano es la manera en cómo lidia con las emociones, con los fracasos, con la adversidad.

“Queríamos descubrir cómo era en privado y su familia y sus seres queridos aludían a que era muy diferente a puerta cerrada. No era tan extrovertido, era más callado, reservado y amaba muchísimo a su familia… He estudiado a este hombre durante mucho tiempo y me he puesto en sus zapatos por un rato; por eso creo que las emociones que siento tal vez se parezcan mucho a lo que él pudo haber sentido y eso me permite darle un toque humano a esa interpretación”, asegura el actor.

El talento colombiano en ‘The Greatest’

En el elenco de la serie se destaca la presencia del actor y músico caleño Mauro Castillo, quien le da vida al boxeador cubano Luis Sarria, que hizo parte del equipo de Ali durante varios años. Castillo, además, hace parte del elenco de gira del musical de Broadway sobre el Buena Vista Social Club.

Watkins cuenta que, aunque no es el papel más largo de la serie, encontrar al actor que le daría vida a Sarria fue una de las búsquedas más exhaustivas. “Mauro era la combinación perfecta, lo tenía todo. En ese momento no sabía que además era un cantante y un artista increíble y estoy muy contento de que lo hayamos encontrado”, añade Watkins.

Según el productor, el personaje de Sarria tiene un impacto espiritual en toda la historia. El cubano no hablaba inglés y Ali tampoco hablaba español, pero aún así pasaron mucho tiempo juntos y a solas.

“Cuando me enteré de eso, supe que debían estar conectándose a través del ritual del trabajo corporal y eso fue en parte lo que ayudó a que Muhammad Ali se convirtiera en un boxeador y un luchador tan increíble. Sabía que eso iba a ser una pieza clave y quería divertirme con el hecho de que Sarria le hablara en español a Muhammad Ali y que Ali tal vez entendiera una o dos palabras”, finaliza Watkins.

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