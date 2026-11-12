Mientras para algunas personas la cocina es un pasatiempo y una forma de relajarse, para otras puede representar todo un reto, sobre todo cuando se trata de hacerlo a diario y con lo que hay en la despensa. El desafío de conquistar adeptos para la cocina, enseñar a hacerlo con pocos ingredientes y el amor por la repostería que le inculcó su abuela fueron las razones que llevaron al gastrónomo, cocinero, emprendedor y creador de contenido Juan Esteban Sánchez, a escribir “Cincuenta Recetas con Cinco Ingredientes”, publicado recientemente por editorial Planeta.

Este bogotano de 23 años siempre tuvo claro que su camino y su pasión estaban entre fogones, utensilios y sabores. Desde pequeño hizo tortas de novia con su abuela Marina, quien lo motivó a perderle el miedo a esta disciplina y hoy es su coestrella en redes sociales como TikTok e Instagram, en las que «Juanes» ya suma 4,7 millones de seguidores. El contenido está enfocado a enseñarle a la gente a hacer recetas sencillas de sal, de dulce y bebidas, con pocos ingredientes.

Desde pequeño, para costearse sus gastos, Juan Esteban tomó acción. «Mis papás me inculcaron mucho conseguir lo mío, no me daban celulares, ni juguetes, no me cumplían mis deseos materiales, sino que me incentivaban a cumplirlos por mi cuenta. Entonces, desde ahí empecé a rebuscármelas. Vendí dulces, cupcakes y galletas que llevaba al colegio y vendía. Me gustaba muchísimo la cocina y el emprendimiento y combinaba los dos para para satisfacer mis gustos materiales».

De esas pasiones por la cocina y también por el emprendimiento surgieron las ganas de estudiar Gastronomía en la Universidad de la Sabana. Combinar cocina con administración le ofrecío buenas bases para crear un negocio.

Mientras estudiaba, en plena pandemia, y alentado por sus amigos «cansados de pedir domicilios y de depender de los que les cocinaban sus papás», decidió publicar videos en TikTok enseñando a preparar sus propias recetas, sólo mostrando sus manos y narrando los pasos con su voz, iniciando así como creador de contenido. «Le dije a mi mamá: ‘mami, grábame haciendo una pizza’. Fue la primera receta que grabamos. Mi mamá me grabó, hice el paso a paso y ese video tuvo como 3.000 visualizaciones, a las tres horas, ya tenía 100.000 visualizaciones, así que decidí seguir adelante con la creación de contenido».

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Con la mente puesta en el emprendimiento

Juan Esteban vive creando e innovando. Así, además de generar contenido, regenta dos emprendimientos, Donuts Bites, en el que fabrica y vende minidonas -que inició con su mamá y le permitió costearse los estudios- y el otro, de cruasanes con helado, llamado Crolet, que fundó con una compañera de la universidad.

Su libro de recetas condensa mucho de lo que ha desarrollado durante su carrera y con él quiere probar que la cocina es algo sencillo y divertido. Además, incluyó un apartado especial sobre «cómo convertir tus recetas en un emprendimiento», en el que cuenta su travesía como empresario y la ruta para conquistar el paladar de los clientes. Adicionalmente, algunas de las preparaciones incluyen un destacado que dice «ideal para emprendimiento», con el fin de motivar a las personas a cocinar y crear empresa.

En el libro se pueden encontrar recetas como las «croquetas de salchicha y queso», el «postre de limón en vaso» o el «postre de café en vaso», estos últimos, con sus correspondientes tips para convertirlos en un emprendimiento.

Las croquetas de salchicha y queso son algunas de las recetas del libro «50 recetas con 5 ingredientes». Foto:// Sofía Prieto.

Receta del postre de limón en vaso

Postres y helados con distintos ingredientes están incluidos en el libro.

Foto:// Sofía Prieto.

La siguiente receta está en el libro de las 50 recetas, aparece destacada como «ideal para emprendimiento» y es para cinco porciones. El autor recomienda utilizar vasos de 9 onzas.

Ingredientes: 1 taza de galletas de vainilla, 3 cucharadas de mantequilla o margarina derretida, 4 limones, 1/2 taza de leche condensada, 1,5 tazas de crema de leche fría.

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Preparación: