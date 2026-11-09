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Ad portas de celebrar sus 25 años de carrera, La-33 regresará al escenario del Royal Center de Bogotá el próximo sábado 21 de noviembre para un concierto que reúne buena parte de su historia musical. La presentación de la orquesta fundada por los hermanos Santiago y Sergio Mejía será también una celebración de un recorrido que, según el comunicado de aniversario, suma más de 2.000 conciertos en los cinco continentes, cinco álbumes de estudio, cuatro EP y 13 sencillos. Una trayectoria que comenzó en una casa de Teusaquillo y que llevó su sonido desde la escena bogotana hasta festivales y pistas de baile de distintos lugares del mundo.

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Desde su aparición en 2001, La-33 construyó una identidad propia dentro de la salsa, con una propuesta que encontró en la reinterpretación de La Pantera Mambo, original de Henry Mancini, uno de sus primeros grandes momentos de reconocimiento. En 2024, ese camino también llegó a las páginas de Rolling Stone, que incluyó su álbum debut homónimo en la selección de los 50 mejores discos de salsa de la historia. Para hablar de ese cuarto de siglo, de los cambios en la orquesta y de lo que significa sostener un proyecto musical durante tantos años, Diners conversó con sus fundadores, Santiago y Sergio Mejía, y con Andrés Castrillón, uno de los trompetistas jóvenes de la agrupación.

La-33 lleva un cuarto de siglo tocando salsa, lo cual catapultó a la orquesta de Bogotá a todo el mundo. ¿Cómo se ve el espejo retrovisor con tal trayectoria musical?

Sergio Mejía: un sueño que teníamos y que se cumplió. No fue un sueño de «vamos a hacer salsa y a recorrer el mundo». Fue algo sin pretensiones al comienzo. Ya cuando empezó a andar, dijimos: «Qué chévere sería recorrer el mundo y cómo hacemos, ¿no?». Empezamos a planearlo, a escribirlo, porque fue muy así con nuestros padres al comienzo. Y bueno, a darle forma al proyecto, a empezar a tocar. Veníamos del rock, digamos, en general.

Entonces, sentimos que fue una transformación que se fue dando dentro de la vida, desde la infancia hasta la adolescencia, como ir pasando del rock a la salsa y encontrando cosas similares entre ambos géneros. Pero también ese espíritu y ese corazón latino empezaban a vibrar un poquito más con la salsa.

Estuve en Montreal justo antes de esto y allá decía: «Uy, yo soy latino». Y la gente me preguntaba: «Oye, y como latino, toca algo de Colombia». Yo no sabía tocar nada. Fue un viaje en el que, claro, por el invierno y la falta de calor, me acerqué más a lo latino, aunque ya venía haciéndolo desde antes. Decidí volver a Colombia y me encontré con Santi, mi hermano.

En ese momento había un movimiento folclórico urbano muy fuerte. Entonces decidimos armar un proyecto de salsa. Empezamos, como te decía, a planearlo y bueno, así hicimos el primer disco, en el que estaban La Pantera Mambo y Soledad. Ese disco empezó a abrirnos las puertas en Bogotá. Al principio tocábamos solamente en Chapinero y en Quebracanto, en un perímetro muy pequeño. Después del disco empezamos a ir al sur de Bogotá, a la Primera de Mayo, al Restrepo. También empezamos a tocar en la 93, pero paralelamente comenzamos a ir a Cali, Medellín y Ecuador.

La música solita fue abriendo los caminos. Y bueno, ya son 25 años de esto.

¿Un camino sencillo o, por otro lado, más complejo?

Sergio Mejía: pues un camino con muchas piedras, como todos los caminos, pero satisfactorio. Digamos que la música llegó a Italia y, desde allí, a Europa.

Ahí empezamos a buscar gente. También nos hemos autogestionado toda la vida. Fuimos, por ejemplo, a las disqueras y, en ese momento, no nos ponían atención. Nos decían: «Ustedes están locos, hagan tropipop». Por otro lado, nos decían: «Uy, ustedes son bogotanos; están los caleños, los puertorriqueños. ¿Ustedes qué hacen haciendo salsa?». Pero nos gustaba y empezamos.

En 2024, Rolling Stone incluyó el álbum debut homónimo de La-33 en su selección de los 50 mejores discos de salsa de la historia. Crédito: Kata Garcés.

El camino, claro, ha sido el de una familia grande, con todos los problemas que las familias tienen: de convivencia, de energías. Esta familia se ha ido consolidando a través de los años, pero también ha habido momentos difíciles. El reconocimiento de la gente a veces trae cosas complicadas, como los egos y situaciones que son difíciles de manejar entre todos nosotros.

Pero ha sido muy chévere porque hemos estado en los cinco continentes, hemos dado vueltas y hemos sentido el cariño de la gente. Hemos tratado de darle alegría al público y creo que lo hemos logrado. En un mundo en el que ahora es difícil mantener la alegría todo el tiempo, creemos que la música es una buena herramienta.

Bogotá no es una ciudad que sea reconocida por la alegría. ¿Cómo ha sido brindar, a todo un país y al mundo, una experiencia que permita canalizar el miedo y transformarlo en energía positiva?

Santiago Mejía: siempre tuvimos esa búsqueda de regalarle un buen momento a la gente que fuera a nuestros conciertos. El baile y el canto siempre iluminan y conectan. Además, nuestra filosofía, o un poco de ella, se ve reflejada en la música que hacemos.

La considerada salsa dura tuvo su auge en los años setenta; ustedes comenzaron a principios de los 2000 y ahora estamos en 2026. ¿Cómo ven el panorama actual de la salsa colombiana?

Andrés Castrillón: siendo el más pelado, el más jovencito de todos, creo que, desde mi experiencia, el movimiento de la salsa colombiana está cada vez más fuerte. No solo por la trayectoria y el tiempo que llevan las grandes orquestas haciendo música, sino porque los jóvenes ahora también están mirando la salsa como un proyecto interesante, incluso con la posibilidad de hacer fusiones con la música que tenemos acá en Colombia.

Siento que antes la salsa no les daba tanto gusto a los jóvenes, de pronto por el baile. Incluso a mí mismo me pasaba: bailar salsa tenía cierto prestigio; eran pocos los que bailaban y el que lo hacía era el rey de la discoteca. Pero creo que ahora hay mucho más interés en bailar y escuchar salsa. No solo la que se está haciendo actualmente, sino también en volver a esa época en la que conocer la música que había pasado antes hacía parte de la conversación de una persona con criterio y conocimiento.

Entonces, siento que la salsa está teniendo un nuevo auge, no solo entre los músicos, sino también entre el público en general. Eso nos motiva a que esto sea cada vez más fuerte y a que estos 25 años cobren muchísima más fuerza. Se ve la experiencia, se ve el tiempo y temas que vienen sonando hace más de 20 años siguen vigentes. Para nosotros, eso es una felicidad.

Están en el péndulo de ser ser admiradores, de referentes como Fania All-Stars y Buena Vista Social Club, y admirado. ¿Qué música está presente en su día a día?

Santiago Mejía: el algoritmo es muy variado, pero a mí personalmente me gusta mucho escuchar funk, ska, jazz, soul y música en español. También me gustan las bandas colombianas, como Aterciopelados, La Derecha, Juan Pablo Vega y Briela Ojeda. Hay muchas cosas que se están haciendo hoy en día que están muy chéveres.

Igual, mi algoritmo se quedó un poco en el pasado, entonces me he volcado a Jimi Hendrix, Led Zeppelin y La Fania. Hay un surtido amplio.

Sergio Mejía: a mí siempre me gustó el rock. Escuché mucho Soda Stereo, fui muy fanático de esa banda. Después, Los Fabulosos Cadillacs, que ya tenían una onda de rock, pero también su vuelta tropical. También Jimi Hendrix. Yo era guitarrista antes de tocar el bajo y me gustaba mucho tocar su música, al igual que la de Led Zeppelin.

Dentro de la salsa, Eddie Palmieri. Me gustan mucho los hermanos Lebrón y también lo que se hace en Cuba, como Los Van Van. Tengo un registro amplio. Me gustó mucho el jazz y he escuchado bastante: Charlie Parker, Miles Davis. También música clásica. De todo un poco.

Andrés Castrillón: vengo del Pacífico colombiano, una región donde sus ritmos tradicionales son muy fuertes. Obviamente, crecí escuchando muchísimo currulao y música del Pacífico. La salsa también tiene mucha influencia en el sur; escuchamos muchísima música cubana y de Puerto Rico.

¿Cómo les suena ahora Pantera Mambo?

Sergio Mejía: sigue parecida, pero ha tenido sus cambios. Siempre tiene una introducción diferente; cada dos años cambiamos la introducción. Es una canción que, de cierta forma, es una insignia para nosotros. Fue la canción que nos abrió las puertas.

Tratamos de mantener la esencia de esa primera grabación de 2004. También fue una de las primeras canciones que compusimos y la estamos tocando desde 2001. Es una canción que queremos mucho y respetamos, pero llevamos 25 años tocándola en todos los conciertos. Entonces, a veces uno también tiende a sentir cierto cansancio y busca cómo regenerarla para que siga viva.

La-33 nació del proyecto musical de los hermanos Sergio y Santiago Mejía, quienes comenzaron a reunir músicos en Bogotá para formar una orquesta de salsa. Crédito: Kata Garcés.

La gente siempre se enloquece cuando la tocamos. Tiene su momento, cuando los vientos pasan adelante y cada uno hace su solo, se intercalan y eso es bonito. Esa parte sí se mantiene.

En este concierto de los 25 años va a haber una versión más grande, con más vientos. Mantiene la esencia, pero siempre va teniendo pequeños cambios para poderla mantener fresca, dentro de lo que se puede.

La orquesta suma más de 1.000 conciertos en los cinco continentes y ha logrado llevar su música a escenarios internacionales. ¿Cómo se siente haber conquistado tantos lugares y seguir siendo uno de los exponentes del género a nivel internacional?

Santiago Mejía: es una responsabilidad. Igual, nosotros hacemos las cosas por gusto y las cuestiones del prestigio ya pasaron a otro plano. Estamos en la búsqueda de revolucionarnos y de encontrar nuevas formas para divertirnos, para que el público se divierta y para poder recorrer algunos lugares a los que no hemos ido.

Hemos estado en los cinco continentes, pero no en todos los países. Ojalá el próximo año vayamos a China o a Rusia.

Andrés Castrillón: es un motivo de orgullo. Estar en una orquesta y en una institución tan importante siempre va a ser motivo de orgullo. En cada concierto intentamos dar lo mejor. Las canciones inéditas ya hacen parte de la historia de nuestro país; casi en cualquier lugar de Colombia se escuchan esas canciones.

El reto es mantener el concierto en vivo como una experiencia nueva, que siempre siga siéndolo y que la orquesta se mantenga a flote con el sabor.

Aunque no han sido todos los países, La-33 ha llegado a escenarios importantes, como el Sziget Festival, en Hungría, y el Polé Polé Festival, en Bélgica. ¿Cuál recuerdan como su concierto favorito?

Sergio Mejía: creo que el de Cali fue increíble, la primera vez que fuimos. Por lo que te comentaba de los melómanos, fue el primer contraste de salir y ver al público enloquecido, cantando todas las canciones, algo que no nos había pasado tanto. Además, había cierto miedo y respeto porque Cali es la ciudad de la salsa, la capital de la salsa, y llegar a tocar allí era una gran responsabilidad. Pero recibimos un amor increíble.

También se conectó con el rock porque eran melómanos, pero se quitaban las camisas, les daban vueltas, se arrodillaban y gritaban. Entonces fue una experiencia bastante extraña y fuerte. Han habido miles de conciertos, pero ese fue un momento muy bonito porque era algo que uno no se esperaba.

Además, después de diez horas de viaje en bus, fue como guerrear: salir de Quebracanto a las cuatro de la mañana, coger un bus, llegar allá al mediodía y hacer tres conciertos para los coleccionistas. Fue algo súper lindo.

Andrés Castrillón: el concierto filarmónico con la Filarmónica de Bogotá ha sido una de las experiencias más increíbles. Personalmente, era uno de mis primeros conciertos con la banda y fue una experiencia mágica.

Santiago Mejía: digamos que cada concierto tiene sus momentos. Pero, por ejemplo, en Tempo Latino, un festival que hacen en Francia y que está muy enfocado en la salsa, llegamos a tocar sin pretensiones ni nada. Cuando terminamos el concierto, la gente nos llamó para que volviéramos a tocar. Terminamos una canción y nos pedían otra, y otra. Realmente nos recibieron súper bien.

Además, fue un momento en el que había un bache con ese sonido de salsa de golpe que le llaman los coleccionistas. Había mucha salsa rosa y ya no había tantas bandas para ver en vivo. De pronto quedaban algunos clásicos que todavía se mantienen, como Óscar de León y Rubén Blades, pero no los pueden llevar todas las veces: primero, porque tienen un fee alto y, segundo, porque el público también quiere cosas nuevas. Entonces, esta fue una experiencia muy emotiva.

Veinticinco años, una orquesta, la cual, de forma inevitable, ha tenido que cambiar con el tiempo. ¿Cómo conservar una esencia durante un cuarto de siglo?

Sergio Mejía: la música igual te va generando eso. También, digamos que La-33 ha mantenido una célula muy grande de la que grabó ese primer disco. No fue la primera formación, pero casi. En este momento, de los once miembros que participaron en ese álbum, todavía hay siete, digo yo. Entonces ahí se mantiene esa esencia. Guillermo y Malpero, por ejemplo, fueron los cantantes iniciales de ese stand.

Aparte de mantener esa esencia, que es chévere, también ha habido unas rotaciones que han traído frescura, que han generado cambios y que, a su vez, han hecho que se mantenga la esencia. Después de tanto tiempo, a veces uno empieza a sentir que todo es rutinario, que se repite lo mismo. La gente nueva llega con otra onda, otra energía, otras ganas, y también se genera otro tipo de relación. Creo que se trata de las dos cosas: mantener una célula grande y fuerte, pero también tener elementos nuevos que le impriman energía y aporten otras cosas.

Andrés Castrillón: ha sido una experiencia muy linda, también un reto, como dar un escalón en mi carrera musical y tener la oportunidad de estar en una de las mejores orquestas del país. Es muy bonito porque uno está en el pueblo escuchando la música y aprendiéndose las canciones y, unos años después, termina aquí con ellos, tocándolas. Eso es muy gratificante para mí, me llena de mucho orgullo.

Ha sido una experiencia muy bonita. He podido recorrer el mundo con ellos y conocer un montón de lugares. También ha sido especial porque conservo una gran amistad con el anterior trompetista; somos muy amigos. La transición entre el trompetista que estaba antes y mi llegada ha sido con mucho cariño, respeto y pensando siempre en lo mejor para el grupo.

¿Piensan en otros 25 años?

Sergio Mejía: Sí, otros 25 años sería chévere. Después de 25 años ya hay una experiencia, una madurez. De pronto uno va cambiando: ya no es un niño que puede correr una maratón tan fácilmente, pero queda una experiencia que se puede reflejar en la música. Es como evolucionar en la manera de dar amor, hacer que las canciones cada vez expresen más lo que uno quiere y lo que ha aprendido durante la vida.

También creo que es un futuro del que ya hemos empezado a hablar y es chévere. Andrésito es como un eslabón en eso: que en algún momento el proyecto pueda trascender por encima de nosotros y seguir funcionando, que lleguen otras generaciones. Eso ha pasado con varias orquestas: hay gente que de pronto se cansa y se va al campo, pero llega otra y se va formando un legado que se fortalece y se mantiene. Al final, la música termina siendo inmortal porque sigue existiendo, así tú te vayas.

¿Seguiría existiendo La-33 sin Santiago ni Sergio?

Santiago Mejía: puede existir, claro. Igual, existe Niche sin Varela, ¿no?

Desde que uno deje todo bien organizado y los valores y las filosofías se sigan manteniendo, yo creo que puede llegar más lejos.

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