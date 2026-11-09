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A propósito del reciente estreno de la serie Catedrales en Prime Video, inspirada en su exitosa novela homónima, la aclamada escritora argentina Claudia Piñeiro le abre las puertas de su biblioteca personal a Diners. ¿Qué leen los grandes autores? Conozca los cinco libros recomendados que esta maestra del suspenso se llevaría sin dudarlo a una isla desierta.

Marcel Proust

La biblioteca de Claudia Piñeiro: los cinco libros que la autora de ‘Catedrales’ llevaría a una isla desierta

Es una lectura muy distinta de lo que escribo, pero recorrer sus siete tomos —con especial fascinación por el primer volumen, Por el camino de Swann— equivale a adentrarme en un inmenso río de palabras sobre el cual puedo navegar sin cesar, encontrando siempre algo distinto.

Manuel Puig

La biblioteca de Claudia Piñeiro: los cinco libros que la autora de ‘Catedrales’ llevaría a una isla desierta

Siento a Puig como uno de los autores argentinos más cercanos. Me atrae su “escritura rota”, alejada de la perfección rígida, que prefiere sumergirse en los secretos familiares, el chisme de cocina y la siesta provinciana, y que logra cruzar ese universo cotidiano con trasfondos profundamente políticos.

Las pequeñas virtudes

Natalia Ginzburg

La biblioteca de Claudia Piñeiro: los cinco libros que la autora de ‘Catedrales’ llevaría a una isla desierta

Esta autora italiana, que amo, es un refugio constante. Durante la pandemia, cuando me costaba mucho concentrarme en historias nuevas, volvía una y otra vez a releer sus textos autobiográficos; a Natalia la podría releer siempre.

David Lodge

La biblioteca de Claudia Piñeiro: los cinco libros que la autora de ‘Catedrales’ llevaría a una isla desierta

Si voy a estar encerrada en una isla desierta, necesito llevarme algo que me haga reír. Elijo esta novela de Lodge porque, además de ser un gran narrador, su capacidad para expresar el humor inglés, la ironía y la mordacidad es perfecta para sacarme una carcajada.

Relato de un náufrago

Gabriel García Márquez

La biblioteca de Claudia Piñeiro: los cinco libros que la autora de ‘Catedrales’ llevaría a una isla desierta

En mi infancia, con una biblioteca humilde en casa, esperaba con ansias los libros que nos recomendaban leer en el colegio. Cuando la maestra pidió este, me enojé muchísimo porque pensé que era aburrido: ¿qué me iba a importar a mí la historia de un marinero en alta mar? Pero a las pocas páginas ya me sentía en su piel, debatiéndome entre comer una gaviota o tomar agua salada. Fue mi mayor lección como lectora y escritora: no importa tanto el tema, sino cómo te lo están contando.

(Continúe leyendo: ‘Páramo herido’, el wéstern patagónico del escritor Fabio Neri que llegó a librerías colombianas)