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Cartagena, con sus calles y balcones coloniales, su bahía, su reconocimiento como patrimonio de la humanidad por la UNESCO y un ambiente que invita a la fiesta, la bohemia y el disfrute del mar Caribe, es uno de los destinos turísticos colombianos por excelencia. Recientemente la organización Michelin reconoció a cinco hoteles de esa ciudad con sus reputadas Llaves Michelin, por su oferta en experiencias de lujo.

Las Llaves Michelin destacan los alojamientos de lujo alrededor del mundo y evalúan su arquitectura, diseño, servicio, carácter del hotel y experiencia general del huésped. En Colombia, la organización reconoció a 11 establecimientos: tres con dos Llaves y ocho con una. Además de los cinco establecimientos de Cartagena, se destacan Cannúa Lodge, situado en Marinilla, El Cielo Hotel & Restaurant, en Medellín, los hoteles Four Seasons, Casa Medina y Casa Legado, en Bogotá, y la Hacienda Bambusa, en Armenia.

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1. Casa San Agustín

El hotel Casa San Agustín cuenta ahora con dos Llaves Michelin. Foto: Hotel Casa San Agustín.

Un año después de haber obtenido su primera Llave Michelin, este hotel cartagenero, ubicado en la Calle de la Universidad de la ciudad amurallada, acaba de ganar su segunda Llave, que reconoce los alojamientos excepcionales. La primera razón es el diseño, pues esta construcción integró tres casas y un acueducto subterráneo que surtió de agua a la ciudad hace 300 años, lo que lo sitúa en el corazón de la historia de Cartagena; los balcones originales y las vigas de madera, se combinan hábilmente con materiales contemporáneos para darle calidez al lugar, con lugares de disfrute para los huéspedes, sobre todo en las horas más calurosas del día. Se suman a la experiencia de este hotel de 30 habitaciones, el spa Aurum y la cevichería y cocteles de su restaurante – bar Alma, liderado por el chef Heberto Eljach.

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2. Casa Pestagua

Cartagena de lujo: cinco hoteles con Llaves Michelin para alojarse en esa ciudad

La mansión del conde de Pestagua, construida en el siglo XVIII, hoy es un alojamiento lujoso, que ofrece una gran experiencia, luego de una restauración encabezada por su gestora Relais & Chateaux, que invirtió 15 millones de dólares en su puesta a punto. Este hotel boutique entró directo con dos llaves Michelin en 2025, reconocimiento que conservó en la clasificación de este año. Situada en la Calle de Santo Domingo, el atractivo central de la casa es un patio con una piscina rodeada por palmeras, una verdadera experiencia tropical. 11 suites de lujo y cinco habitaciones con decoraciones inspiradas ya sea en el estilo del siglo XVIII o en el espíritu caribeño, hacen que los huéspedes se sientan en otra dimensión. Cabe anotar que este hotel es “socio” de Casa San Agustín y su experiencia gastronómica en el restaurante – bar Animare, también fue diseñada por el chef Heberto Eljach; por la misma razón, comparte spa con ese hotel vecino.

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3. Four Seasons Hotel and Residences

Cartagena de lujo: cinco hoteles con Llaves Michelin para alojarse en esa ciudad

Este hotel, localizado en Gestsemaní e inaugurado este año, integra un conjunto de complejos arquitectónicos tradicionales de la ciudad y comienza con pie derecho, con su primera llave Michelin. Habita los predios que en los años 40 dieron vida al Teatro Cartagena, una creación del arquitecto cubano Manuel Carrerá y del cual sólo se conservó su fachada. Además, incluye el Club Cartagena -diseñado en 1920 por el arquitecto Gaston Lelarge, y el templo y convento de San Francisco, cuyo proceso de restauración patrimonial recibió galardones en la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo. Más allá de su diseño y de sus 131 habitaciones y suites, ofrece una verdadera experiencia gastronómica, con ocho restaurantes y bares. Para relajarse, los huéspedes disponen de dos piscinas en la terraza y tratamientos de lujo en su spa Umari y para vivir la ciudad, planes de baile, playa y recorridos históricos.

4. Cinco Quintas Hotel Boutique

En el Cinco Quintas Hotel Boutique, un destacado es el bar de la azotea, que ofrece una linda vista de la ciudad. Foto: Cinco Quintas.

En pleno corazón del centro histórico se ubica este hotel de 21 habitaciones y suites que mezcla elementos de su arquitectura colonial con lo contemporáneo. Y, como es característico en estas edificaciones, el patio central es un gran atractivo. La atención personalizada es uno de los atributos que más resaltan los huéspedes que pueden alojarse ya sea en las suites, que tienen capacidad para seis personas, en la suite principal, que tiene su propia piscina o en las habitaciones estándar. Su restaurante Apogeo ofrece menús mediterráneos y caribes fusión y es liderado por el chef Eduardo Ghisays. Un destacado es el bar de la azotea, que ofrece una vista panorámica de la ciudad.

5. Sofitel Legend Santa Clara

El hotel Sofitel Legend Santa Clara está en la lista de los mejores del mundo- Foto: Accor Hotels.

Sofitel Legend Santa Clara, ubicado en el barrio San Diego, mantuvo su reconocimiento de una llave Michelin y está entre los mejores hoteles del mundo. Situado en el convento construido en el siglo XVII para las hermanas clarisas, ofrece 126 habitaciones y suites. Un destacado son sus cuatro suites principales, que toman su nombre de los artistas Fernando Botero, Enrique Grau, Ana Mercedes Hoyos y Olga y Jim Amaral y están ambientadas con sus obras. El servicio, la relajación en el spa, que utiliza productos de Sisley para sus tratamientos y la experiencia gastronómica de su restaurante 1621, liderado por el chef Dominique Oudin, quien además diseñó los menús para los diferentes restaurantes del alojamiento.