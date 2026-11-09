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En una competencia que reunió cocinas de distintos continentes, Bogotá obtuvo el primer lugar en la categoría Mejor Mantel Internacional de los Premios Hotel & Mantel 2026, organizados por Condé Nast Traveler España. La capital del país fue seleccionada como ganadora entre diez destinos finalistas, logrando el reconocimiento que destaca lugares donde la gastronomía se suma a las razones para visitar una ciudad.

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El resultado posiciona a Bogotá en el mapa de destinos que atraen viajeros a través de su cocina. La selección reunió propuestas tan distintas como los curris y los restaurantes de alta cocina de Bangkok; los tajines, las especias y los mercados de Marrakech; la tradición de quesos y embutidos de Parma, y la mezcla de influencias culinarias de Dubái. Los otros destinos que también hicieron parte de la competencia fueron Champagne, en Francia; Ciudad del Cabo, en Sudáfrica; Nueva York, en Estados Unidos; Puerto Vallarta, en México, y Viena, en Austria.

Frente a tal diversidad, la capital colombiana fue reconocida por una despensa que conecta las raíces andinas con los productos del Caribe y el Pacífico, y por una generación de cocineros que lleva esos ingredientes a nuevas expresiones gastronómicas.

El sabor Bogotá

En las cocinas de la capital, ingredientes como las raíces andinas, las frutas tropicales, las variedades de maíz y las hierbas aparecen en preparaciones que parten de la tradición colombiana y exploran otras formas de trabajar el producto local. En los mencionado yace una de las características que destacó Condé Nast Traveler España al referirse a una nueva generación de cocineros que investiga la biodiversidad del país y la incorpora a propuestas contemporáneas. Dicho reconocimiento también sitúa la atención en el recorrido que hacen cada uno de los ingredientes desde las regiones productoras hasta las mesas de Bogotá.

Bogotá se ha consolidado como un punto de encuentro gastronómico donde confluyen ingredientes, productos y saberes culinarios de las distintas regiones de Colombia. Crédito: El Chato (@elchato_rest)

El Chato, del chef Álvaro Clavijo, trabaja con productos de la región en menús que cambian de acuerdo con la disponibilidad y la investigación de su equipo. En Leo, Leonor Espinosa y Laura Hernández Espinosa construyeron una experiencia que relaciona cocina, bebidas y ecosistemas colombianos, con historias de productores, recolectores, pescadores y cultivadores. Mesa Franca, por su parte, lleva los sabores criollos y las técnicas nativas a una cocina de autor en la que la hoguera de leña tiene un papel central. Aunque los tres, dejando de lado múltiples cocinas que brindar sensaciones culinarias únicas en la capital, son proyectos distintos, cada uno permite entender cómo los ingredientes del país se convierten en materia de investigación y creación gastronómica.

Tal trabajo también depende de los espacios que abastecen a la ciudad. Bogotá cuenta con siete plazas distritales con vocación turística y con Corabastos, uno de los principales centros mayoristas de abastecimiento de América Latina. Allí circulan productos de distintas periferias del país; más de 350 variedades de frutas y verduras llegan a la capital y alimentan tanto las cocinas domésticas como la actividad de sus restaurantes.

Asimismo, la ciudad reúne más de 15.000 establecimientos, entre restaurantes de cocina tradicional colombiana, propuestas internacionales y proyectos de autor. La gastronomía también tiene un peso concreto en la experiencia de quienes la visitan: según la Investigación Viajeros en Bogotá 2025 del Observatorio de Turismo, fue la actividad más realizada por los turistas internacionales, con el 59,3 por ciento, y por los nacionales, con el 31,2 por ciento. Además, la alimentación representó el 24,2 por ciento del gasto de los visitantes internacionales y el 27,2 por ciento del de los nacionales.

El premio lo recibió Francisco López Navarrete, embajador de la Marca Bogotá, durante la ceremonia de los Premios Hotel & Mantel 2026. La distinción reconoce el trabajo de productores, campesinos, cocineras, cocineros y restaurantes que participan en la cadena gastronómica de la ciudad.

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