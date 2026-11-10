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A sus 13 años, Marga, una adolescente que vive en el pueblo ficticio de Paso Chico y está marcada por la mala fortuna, experimenta el despertar de su deseo.

Otra mujer, ya en su adultez, regresa a la casa de su infancia, en la costa uruguaya, después de haberse separado de su mujer.

Ellas son las protagonistas de Carnada, de Eugenia Ladra, y Si las cosas fuesen como son, de Gabriela Escobar Dobrzalovski, dos novelas que demuestran la potencia de la literatura uruguaya contemporánea y que Laguna libros publicó en Colombia.

Las dos autoras, que recientemente visitaron Bogotá y la Feria del Libro de Manizales, hablan a continuación de los procesos de creación de sus dos libros, que antes de llegar a nuestro país han tenido un relevante recorrido internacional.

Carnada, por ejemplo, también se ha publicado en Reino Unido, Italia, España, Uruguay, Bolivia (Parc Editores) y el año próximo también entrará al mercado de Estados Unidos; mientras que Si las cosas fuesen como son ganó el Premio Juan Carlos Onetti, en la categoría de narrativa, y fue parte de la Longlist del Premio Finestres de Narrativa en Castellano 2023.

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Eugenia Ladra es licenciada en Comunicación y magíster en Creación Literaria. Foto Mar Triana García

Así es la vida en Paso Chico, el pueblo que creó Eugenia Ladra

¿Cómo trabajó el elemento del deseo, no solo sexual, que en la novela tiene una preponderancia tan importante?

En la novela hay una relación de conflicto con el deseo. Prácticamente, nunca sucede que los personajes se relacionen con el deseo, con su propio deseo, desde un lugar gozoso, sino que, por el contrario, genera mucho conflicto interno y también conflicto a nivel social en el pueblo. Marga es quizás la que lo vive de forma más libre de alguna manera y seguramente eso tenga que ver un poco con la edad que tiene.

Después, las personas en el pueblo tienen un vínculo más conflictivo y me parece que eso salta a la vista en lo que sucede en la cantina La Paraíso, cuando se devela un poco lo que sucede puertas adentro, la forma de vincularse de los varones del pueblo, que solo pueden ser libres en ese lugar que no tiene ventanas. Saben que no entran mujeres, que dentro de esas paredes comparten un código en común, que también es un secreto que no puede salir de ese lugar, no puede traspasar las paredes, que para existir debe mantenerse ahí.

El destino de Marga está marcado negativamente casi desde que nació. ¿Cómo construyó ese personaje teniendo en cuenta esos antecedentes?

Me costó un montón construirlo. Entonces, utilicé algunos recursos que me podían ayudar y creo que entender la relación que tenía con las personas que estaban alrededor de ella y con el pueblo me daba algunas pistas de cómo podía ser ese personaje. El tema de marcarla como yeta, como persona que trae la mala suerte, es una sentencia que le impone el pueblo, que me hacía recordar estas sentencias que hace mucho tiempo se les daba a las mujeres cuando se decía que eran brujas o curanderas; a estas mujeres que tienen algunos roles particulares en los pueblos o en las comunidades en general. Hay un señalamiento que tiene que ver básicamente con el miedo al poder y a la sabiduría de esas mujeres.

La novela también explora el despertar sexual de Marga. ¿Cómo fue el proceso para trabajar ese tema?

Intenté trabajar con una experiencia vital que todas las personas tenemos, pero me parecía interesante generar el cruce con la falta de educación sexual y sentimental. Al menos en mi generación, quizás para las nuevas generaciones no sea tan así, no había ningún tipo de acompañamiento en ese momento de la adolescencia en el que el cuerpo y el sentir cambian tanto y no entendemos por qué, no tenemos nombres, no tenemos formas de nombrar eso que nos pasa.

¿Cómo dialoga Paso Chico con la tradición latinoamericana de pueblos ficticios, como Comala, Santa Teresa o Macondo?

Paso Chico obviamente dialoga con algunos pueblos o pequeñas comunidades que aparecen en obras y que fueron influencias directas de Carnada. En el caso de Comala, es decir, Pedro Páramo, es una obra clave para la construcción de Paso Chico; de hecho, el epígrafe del libro es de un fragmento de Pedro Páramo. Y El llano en llamas, también, más allá de que sean cuentos, hay como un universo compartido, a mí me servía mucho leer y empaparme de esa lectura, de ese universo, para sentarme a escribir.

Muchas veces me pasaba de estar como trancada escribiendo o medio nublada y, de repente, con la lectura de Rulfo, entraba en un flujo de escritura que me facilitaba un pasaje de mi realidad, que no es un pueblo chico, sino una ciudad, Montevideo, a mi pueblo inventado.

Con esta novela, Escobar Dobrzalovski ganó el Premio Juan Carlos Onetti, en la categoría de narrativa. Foto Mar Triana García.

‘Si las cosas fuesen como son’ y la tajante pluma de Gabriela Escobar Dobrzalovski

¿Cuál fue la primera imagen que tuvo de la novela?

En realidad, es una novela más del oído que de la vista, creo. Entonces, no fue una imagen; pero sí, una de las primeras es esto que aparece del mapa, de ir dibujando un mapa de la casa y pensar en una casa que queda cerca de la costa, que está en cierto tipo de barrio costero de Uruguay.

¿Y por qué siente que es más una novela de oído?

Tanto la trama como el proceso de escritura estuvo muy vinculado a cómo suenan las palabras y a estar atenta al oído más que al ojo, a la sensibilidad del oído.

A través de la precisión del lenguaje, la novela logra contar historias de muchos años y de describir a esos personajes en un recorrido muy concreto. ¿Cómo fue el proceso de edición en ese sentido?

Para mí fue muy dado por la voz de la narradora. Es decir, como que fui llegando a una voz, a un tono de escritura que ya traía esta precisión, esta cosa un poco tajante, como una mezcla de cualidades que a veces se oponen, lo tajante y lo suave, o el humor. Pero, sí, fue muy dado por la narradora, por una narradora que no es verborrágica, sino que va soltando pequeños filos.

También está el concepto de regresar a la casa de la infancia. ¿Cómo apareció eso?

Fue en la escritura que fue apareciendo. Y digamos que más que un concepto, fue como una situación de la trama principal, ¿no? Todo lo que se despliega en la novela tiene que ver con verse de vuelta en la casa familiar, pero pudiendo nombrar lo que se vive de una manera ya más adulta.

¿Cómo fue el trabajo para encontrar la voz narrativa de la novela?

Apareció en la escritura, o sea, escribir, escribir y leerme y estar ahí atenta, leer en voz alta. Digamos que salió bastante de la mano, de la escritura propia, pero también de la tarea de leerme y decidir, de decir: ‘me gusta esto’, ‘acá no’ y hacer una voz que mantiene un cierto tono. En otros textos he jugado más a abrir el tono, pero acá es una narradora con un tono que se mantiene.

¿Qué significa que la novela llegue a Colombia?

Está buenísimo y sobre todo termina de significar cuando fui ahora y pude conocer a las editoras, compartir tiempo con ellas, conversar sobre la tarea de la edición, de la edición independiente, poder traerme un montón de libros que, de no haber ido, no podría haber conocido.

Yo siempre pienso y hablo de la necesidad de intercambio latinoamericano. Ya se habla bastante de que siempre tenemos que pasar por España para conocernos entre nosotros los textos latinoamericanos y el contacto directo salteando Europa me parece que está buenísimo y que fortalece mucho el ecosistema, el modo de pensar también y los modos de producción escrita.

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