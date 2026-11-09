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Aunque el viernes 13 suele asociarse con supersticiones, en Bogotá será una oportunidad para recorrer museos después de sus horarios habituales y acercarse a historias que permanecen en sus colecciones, edificios y archivos. Este año, la séptima edición de la Noche de Museos de Bogotá coincide con la cuarta Noche Iberoamericana de Museos, un encuentro que reunirá a más de 80 instituciones y espacios culturales de 14 localidades de la capital y 13 países de Iberoamérica.

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La programación principal se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre, aunque desde el día 10 del mismo mes habrá actividades virtuales y presenciales para conversar sobre el trabajo de los museos, sus prácticas curatoriales y la relación con las comunidades. Bajo el lema «Museos uniendo un mundo dividido», propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), la iniciativa busca conectar instituciones de la región mediante recorridos, exposiciones, talleres e intercambios abiertos al público.

La VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos

Con una jornada de viernes para vivir la diversidad de historias que aglomera la capital del país, los espacios abrirán sus puertas desde la tarde y algunos que extenderán sus recorridos hasta la noche; además de múltiples actividades en simultáneo desde distintos puntos de la ciudad. En el centro de la ciudad, por ejemplo, el Museo Nacional de Colombia recibirá visitantes entre la 1:00 de la tarde y las 9:00 de la noche; el Museo del Oro, entre las 4:30 y las 9:00 p. m., y el Museo de Bogotá tendrá abiertas sus sedes de Casa Sámano, hasta las 10:00 p. m., y Casa de los Siete Balcones, hasta las 11:00 p. m. La oferta también llegará al sur, al norte y al occidente de la capital, con horarios que varían según cada institución.

La Noche de Museos, bajo el lema «Museos uniendo un mundo dividido», pone en circulación las imágenes y los relatos que hacen parte de la memoria de Bogotá. Proyecto para el techo del Teatro Municipal, de Ricardo Acevedo Bernal. Crédtio: Museo Nacional de Colombia.

La entrada será libre en buena parte de los espacios participantes, aunque algunos tendrán aporte voluntario o cobros específicos. El Museo de Trajes de la Universidad de América, por ejemplo, tendrá una tarifa de mil pesos; el Museo de Barbería GHB, de cinco mil pesos, mientras que Maloka permitirá el ingreso gratuito hasta completar aforo, con último acceso a las 7:00 p. m. También habrá propuestas virtuales, como las del Museo de Títeres de Bogotá y el Museo Sí Sí Colombia.

«En un mundo cada vez más dividido, la cultura todavía puede lograr algo importante: unirnos», afirmó Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá.

La programación iberoamericana tendrá actividades desde el 10 de noviembre. Ese día se realizarán conversaciones sobre los aprendizajes de las jornadas nocturnas de museos, las experiencias curatoriales y el uso de tecnologías en el trabajo museal. El miércoles 11, los encuentros abordarán la relación de los museos con las comunidades, las identidades y los patrimonios arquitectónicos. El jueves 12, el Museo de Bogotá, en Casa Sámano, recibirá el taller «Alquimias de la mediación en Museos», entre las 5:00 y las 7:00 de la tarde, con invitados de Brasil, Argentina y México.

La conexión entre instituciones también tendrá actividades en tiempo real. Según explicó Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, una de ellas será una alianza con el Museo Guayasamín de Ecuador, que permitirá abrir una ventana para conocer lo que ocurre en ambas instituciones. La agenda también contará con la participación de BogoShorts y Germinaciones, el laboratorio de poéticas museales.

Espacios para hacer memoria

Entre los lugares que harán parte de la jornada están el Museo Nacional de Colombia y el Museo del Oro, dos instituciones cuyas colecciones permiten recorrer distintos momentos de la historia del país. El primero abrió sus puertas en 1824, después de que el Congreso expidiera la ley para su creación el año anterior. En sus comienzos ocupó dos salas de la antigua Casa de la Expedición Botánica: una dedicada a las colecciones de zoología, mineralogía y botánica, y otra a objetos de historia, ciencias y arte.

Entre las piezas que recibió en sus primeros años estuvieron cinco banderas de los ejércitos españoles derrotados en la batalla de Ayacucho y el estandarte que llevaron los hombres de Francisco Pizarro durante la invasión del Perú en 1533, enviados por Antonio José de Sucre en 1825.

La mayoría de los espacios participantes en la Noche de Museos tendrán entrada libre, aunque algunos cuentan con aporte voluntario o tarifas específicas. Crédito: Museos del Banco de la República.

El Museo del Oro, fundado en 1939 por iniciativa de Julio Caro y Luis Ángel Arango, comenzó con la adquisición de colecciones privadas de orfebrería precolombina. Dicho acervo llegó a reunir cerca de 26.000 piezas, elaboradas por diferentes sociedades indígenas. En sus salas se puede conocer cómo se trabajaban los metales mediante técnicas como el martillado, la fundición, la soldadura y la cera perdida, además de acercarse a los usos que tuvieron los objetos de oro: desde adornos personales y utensilios hasta piezas vinculadas con prácticas religiosas y musicales.

Otro de los espacios que permite acercarse a la historia de Bogotá desde su arquitectura es la Mansión Kopp, vinculada con el Museo Masónico Colombiano, también participante de esta edición. La residencia fue construida en 1923 por encargo de Leo S. Kopp y Olga Dávila Alzamora, quienes confiaron el proyecto al arquitecto e ingeniero Alberto Manrique Martín. Allí vivió la familia junto a sus cuatro hijos hasta la muerte de Kopp, en 1938.

Años después, Olga Dávila se casó con el expresidente Alfonso López Pumarejo en Londres y, tras enviudar, regresó a la casa. En sus últimos años rechazó ofertas para convertirla en una bodega y finalmente la entregó a los directivos de la llamada Gran Logia de Colombia.

La lista de participantes también incluye espacios como la Cinemateca de Bogotá, el Museo de la Ciudad Autoconstruida, el Museo de los Chircales y del Ladrillo, el Museo de la Medicina Ricardo Rueda González, el Museo de La Salle y el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque. A ellos se suman instituciones de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Costa Rica, México, España y Portugal, que activarán sus propias agendas durante el encuentro.

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