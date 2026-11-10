La finca de Pablo Ome se encuentra a casi dos horas de Florencia, en el municipio de Belén de los Andaquíes. Sus tierras forman parte del pidemonte amazónico y están bañadas por los ríos Pescado, Sarabando y San Juan, entre muchos otros que brotan de la cordillera Oriental, lo cual las hace propicias para el cultivo de cacao, ese al que este caqueteño de 61 años decidió apostarle desde 2014, como parte de una iniciativa de sustitución de cultivos y reforestación de estos suelos que son cordillera, piedemonte y selva.

Hoy en su finca florecen cuatro variedades de árboles de cacao que alimentan la esperanza de 52 pequeños productores agremiados en la Asociación de Productores Agroforestales Alternativos de Belén de los Andaquíes (Asproabelén), quienes con su trabajo han logrado torcerle el cuello a la deforestación y los vaivenes de la economía de pequeña escala.

Árbol de cacao

“Aquí el cacao se adapta a las condiciones de suelos en terrenos degradados y al clima, pues vivimos en una zona húmedo-tropical de la Amazonía”, dice don Pablo, orgulloso de su producto, un grano de alta calidad con atributos florales, maderables y cítricos y bajos niveles de cadmio, producido bajo sistemas agroforestales que respetan la biodiversidad. Añade que la sustitución ha sido paulatina, porque antes primaba la extracción de madera, la expansión de la ganadería y los cultivos ilícitos.

“No ha sido fácil cambiarles el chip a los productores, pero lo estamos logrando. Con nuestro cacao hemos tenido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, pues llevamos tres años consecutivos certificados como orgánicos y con sello de comercio justo”. Con el respaldo de aliados estratégicos y comerciales obtuvieron su certificación orgánica bajo la norma UE. La primera empresa en certificarlos fue la holandesa Kiwa; luego recibieron la certificación de Bio Latina, Ceres, y en este momento están renovando los sellos orgánico y de comercio justo con Mayacert.

La mayoría del grano que produce la asociación se dirige al mercado externo. El primer empujón se dio gracias al convenio Cooperaciones Municipales para el Clima – Corposolano, que hizo posible la exportación de grano de cacao a Alemania entre 2016 y 2022. Así comenzó su proyección internacional. “Comenzamos con tres toneladas y media de grano y este año ya hemos exportado 50; ahora estamos trabajando con una empresa aliada en Francia que se llama Kaoka y la meta es exportar 300 toneladas para 2030”.

Miembros asociación Asproabelén

Asproablelén se alió con otras 12 organizaciones de la región para cumplir con las cutas de ventas a países europeos, entre los que se cuentan Francia, Alemania e Italia. Estas asociaciones hacen parte de la iniciativa Cacao Amazónico y Paz –respaldada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) e implementada por Alisos y WWF–, cuyo objetivo es que los pequeños productores continúen con la siembra de cacao amazónico bajo prácticas agroecológicas, fortalezcan sus organizaciones, accedan a mercados diferenciados e incidan en cadenas de suministro libres de deforestación.

“Desde 2021 llevamos dos proyectos con WWF. Los recursos de cooperación se destinan a fortalecer las unidades productivas, ampliar las siembras, renovar cultivos, fertilizar, y a la compra de herramientas y maquinaria”, explica don Pablo, y añade que también apoyan la parte administrativa con el pago al sistema de asistencia técnica, el apoyo a la comercialización y la compra de contado a los productores.

Su finca produce grano de cacao orgánico y barras de chocolatina al 60 %; también elaboran cacao al 90 %, pues es uno de los más demandados. En la asociación, varias familias están haciendo el proceso de transformación de barras de chocolate para chocolate de mesa artesanal. “Mi hija se encariñó con estos cultivos. Ella trabaja su emprendimiento con chocolate artesanal de mesa y ya tiene reconocimiento”, dice su padre con satisfacción, pues el cacao Omeca, que lleva su apellido, esté comenzando a tomar vuelo.

Símbolo de esperanza

Para los campesinos de Puerto Rico, municipio ubicado al norte de Caquetá, y atravesado por el río Guayas, el cacao es símbolo de esperanza y renacimiento. Hace casi dos décadas, un grupo de productores de la vereda La Esmeralda se unió para conformar el Comité de Cacaoteros y Reforestadores de Puerto Rico, y hoy son un centenar las familias vinculadas que comercializan cacao seco y chocolate de mesa.

“El cacao nos ha hecho visibles al brindarnos nuevas oportunidades y nos ha permitido hacer la sustitución de cultivos ilícitos, lo cual ha representado un gran cambio para las familias de Puerto Rico”, dice Mauricio Valencia, quien es uno de los que le apostó al cultivo de cacao como modo de vida y es el representante legal del comité.

Valencia, de 31 años y estudiante de Ingeniería Ambiental, cuenta que las familias cacaoteras de la región recibieron inicialmente apoyo de Fedecacao, Corpoica y el Ministerio de Agricultura para fortalecer su base productiva. Luego Usaid les proporcionó asistencia técnica y formación para la autogestión y han sido aliados de organizaciones como Alisos y WWF Colombia.

Hoy trabajan con Casa Luker en temas de sostenibilidad, lo cual les ha permitido garantizar un producto de calidad y trazabilidad, sembrado por campesinos e indígenas que buscan escribir una nueva página en la historia de territorios azotados por la violencia y el narcotráfico. Entre ellos se encuentran mas de treinta mujeres que se encargan del cultivo del grano y su transformación en chocolate de mesa, milo y dulces. Ellas producen gomas con el mucílago (la pulpa que recubre las semillas) y galletas con la almendra y la cascarilla.

Fruto del empeño y la dedicación

El árbol del cacao, oriundo de las selvas bajas de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, requiere para florecer de climas húmedos y calurosos. Entre 2024 y 2025, Colombia –el décimo productor a nivel mundial– registró por primera vez en su historia una producción récord de 73.000 toneladas de este cultivo, del que se benefician más de 65 mil familias, y cuyas exportaciones, principalmente en forma de cacao crudo en grano fino o de aroma, crecieron 56 % el año pasado. Pero antes de que el producto llegue a su destino final debe cumplir un riguroso proceso de calidad, que abarca desde el cultivo hasta el empaque.

Foto cortesía Disidente

Así lo corrobora el italiano Manlio Larotonda, cofundador y director de Disidente, una empresa que desarrolla cacaos de especialidad y trabaja de la mano con los campesinos para optimizar el proceso de producción al promover prácticas sostenibles y pagarles precios competitivos diferenciados por calidad. Tras cada cosecha catan y seleccionan los mejores cacaos para comprarlos y elaborar productos como chocolates de taza al 100 %, barras de cacao y bombones.

Disidente trabaja en este momento con cerca de 150 productores en Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Arauca, y está comenzando un proceso en el Urabá antioqueño y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Manlio explica que producir cacao de especialidad demanda una dedicación mucho mayor por parte de los cultivadores en el proceso que ellos mismos acompañan en cada etapa, desde la cosecha, la selección de los frutos, la fermentación y el secado hasta el almacenamiento y la llegada a su centro de procesamiento en Bogotá.

Otro aspecto clave, de acuerdo con el director general de Disidente, es la selección de los frutos, pues no deben tener problemas fitosanitarios y el productor tiene que escoger la maduración apropiada.

Esta empresa ha diseñado un sistema de aseguramiento de la calidad del cacao que comercializa, y es así como los productores envían una muestra de cada bache de fermentación a su laboratorio en Bogotá. A esta muestra se le practica un análisis físico y luego se hace una masa de cacao y se cata ese licor para hacer el análisis sensorial, que es el más importante para corroborar la calidad. A la luz de este análisis, Disidente le da una retroalimentación al productor para que realice los cambios pertinentes en algunas prácticas, las mejore o pruebe cosas distintas.

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Manlio es optimista sobre el futuro del cacao y su proyección: “Colombia, según los territorios, puedo ofrecernos cacaos muy distintos y aromáticos, entonces estamos en plena expansión, no solo en el país, sino también a nivel internacional, con foco en Europa, para poder ampliar esa oportunidad del campo colombiano a más productores”.

Del cacao corriente a uno de especialidad

Otra empresa que está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del grano es Cacao Hunters, que nació en 2012 de la mano de un grupo de soñadores con ganas de transformar la industria. “Teníamos una idea que en ese momento parecía exagerada: Colombia tenía uno de los mejores cacaos del mundo y casi nadie lo sabía. Hoy el cacao colombiano aparece con nombre propio, por territorio, en las cartas de chocolateros de Europa, Japón y Estados Unidos y Cacao Hunters ha recibido más de 190 premios internacionales que ayudaron a abrir esa puerta”, asegura el CEO de la empresa, Carlos Ortiz.

Recuerda que cuando empezaron casi todo el cacao se vendía como grano corriente, sin diferenciar origen ni calidad, y el productor recibía un precio que no reflejaba la realidad del mercado internacional. “Hoy hay asociaciones que fermentan y secan con protocolos, compradores que vienen a Colombia a buscar orígenes específicos y una generación de marcas colombianas que hacen su chocolate desde el grano. Cacao Hunters fue pionero en ese proceso de transformación y de búsqueda de valor”, puntualiza Ortiz.

Mayumi Ogata confundadora de Cacao Hunters

En el corazón del trabajo de esta empresa está la Fundación Cacao Hunters. “Muy pronto entendimos que comprar buen cacao y pagarlo bien no era suficiente. Muchas familias necesitan acompañamiento técnico, organización y recursos para pasar de un cacao corriente a uno de especialidad, y ese acompañamiento lo hacemos directamente con nuestro equipo en campo y con aliados que comparten el propósito”.

Ejemplo de ello es Renacer Origen Cauca, un proyecto en el que acompañan a 375 familias caucanas en la transición a cacao especial, junto a la Fundación Mundo Mujer. “El acompañamiento que realizamos –continúa el CEO– cubre todo el ciclo: manejo del cultivo, cosecha, fermentación y secado, control de calidad lote por lote y fortalecimiento de las asociaciones para que puedan negociar directamente con compradores de especialidad”. Hoy ese trabajo llega a más de 2.300 productores en nueve departamentos del país.

Ortiz explica que el sabor del chocolate se define en la finca, mucho antes de llegar a la fábrica. “Un grano excelente mal fermentado o mal secado pierde los aromas que lo hacen especial, y eso no se puede corregir en la planta”. Por eso cuentan con protocolos propios de fermentación y secado, evalúan cada lote antes de comprarlo; sólo en 2025 revisaron más de mil lotes y dedicaron más de 900 horas a asistencia técnica en campo.

La empresa paga el grano por encima del mercado cuando la calidad lo justifica, y esto hace que el productor haga un mayor esfuerzo para alcanzar los requerimientos que exige un cacao de especialidad. “Cuando el productor mejora, nosotros conseguimos mejor cacao”. Hunters es uno de los cacaos más premiados y Ortiz dice que los galardones son el resultado de un proceso que cuidan desde el árbol y su relación con los productores, hasta que el grano se convierte en chocolate, con la rigurosidad japonesa que Mayumi Ogata, socia y cofundadora, le imprimió a sus procesos y que hoy es parte de su ADN.

A pesar de lo que se ha alcanzado, hay mucho camino por recorrer para el cacao. “La productividad por hectárea sigue siendo baja; muchas familias no tienen infraestructura de poscosecha y la volatilidad de precios de los últimos años mostró lo frágil que es la cadena para el productor y para marcas como la nuestra, que terminan asumiendo casi todo el riesgo. Y falta que los colombianos aprendamos, valoremos, celebremos y consumamos nuestro propio cacao, que es excepcional”, concluye Ortiz.

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