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Una esfera inspirada en los velocímetros, una corona ojival, una lupa de fecha con forma de faro, así como remaches y tornillos. Estas son algunas de las características que distinguen al reloj perfilado Roadster, el modelo que la prestigiosa marca francesa Cartier lanzó en 2002 y que ahora regresa con fuerza renovada a la escena.

Hace ya más de dos décadas, se incluyeron códigos importantes tomados del mundo de los fuselajes mecánicos en el Roadster, por lo que se convirtió en una auténtica referencia relojera, a la vez que reflejó ese interés de los hermanos Louis, Pierre y Jacques Cartier por el mundo mecánico y el auge del progreso técnico.

Y es que esta relojería ha ido traspasando sus conocimientos, técnicas y pericia a lo largo de cuatro generaciones de la familia Cartier, iniciando por Louis-François, el fundador de lo que se convertiría posteriormente en la casa Cartier. En 1847, este artesano parisino compró el pequeño taller de su maestro, el fabricante de joyas Bernard Picard, de quien había aprendido los secretos de este oficio, y empezó a desarrollar una novedosa estrategia para impulsar el negocio.

Ese taller fue la semilla de la que nació Cartier, cuyo legado recayó en el hijo de Louis-François, Alfred, quien trabajó desde muy pequeño al lado de su padre y comenzó a trasladar la marca a prestigiosos establecimientos, empezando por el célebre local de la rue de la Paix.

Los encargados de catapultar la marca al mercado internacional fueron los tres hijos de Alfred, los hermanos Louis, Pierre y Jacques Cartier; este último se consolidó como un experto en joyería, mientras que los dos primeros siempre estuvieron fascinados por la mecánica y el progreso técnico. Louis, además, era un apasionado por los mundos del automovilismo y de la aviación, devoción que se refleja justamente en el reloj Roadster, que tiene la filosofía de “hacer que el tiempo vuele más rápido”.

En este nuevo Roadster, fiel al modelo original que se presentó hace más de veinte años, se realza el encanto aerodinámico del reloj. Esta colección se reinventa, entonces, gracias a la experiencia de un centenar de artesanos, una experticia que además se renueva constantemente.

Diseñadores, relojeros, fabricantes de esferas, pulidores y estampadores han aportado sus conocimientos para crear un reloj cuyo enfoque balancea con elegancia lo estético con lo técnico y, al mismo tiempo, subraya con refinamiento las líneas esculturales de este accesorio.

El nuevo modelo está disponible en tres versiones (oro amarillo, oro amarillo y acero, y acero) y en dos tamaños (mediano y grande). Las versiones de oro amarillo y oro amarillo y acero incluyen una esfera blanca y un brazalete equipado con un sistema que permite intercambiar las pulseras y las correas de oro, acero o piel con un sencillo gesto. Adicionalmente, tienen una correa de piel de reptil gris semimate, con hebilla desplegable e intercambiable de oro amarillo.

Por su parte, el Roadster de acero en tamaño grande viene tanto con una esfera azul oscura con revestimiento de PVD (un procedimiento al vacío que mejora las propiedades técnicas y estéticas de la pieza), como con esfera blanca, mientras que el reloj de tamaño pequeño trae la esfera blanca. Ambos tamaños incluyen correas adicionales.

El nuevo modelo está disponible en tres versiones (oro amarillo, oro amarillo y acero, y acero) y en dos tamaños (mediano y grande).

Secretos del Roadster

La práctica, la experiencia y la destreza técnica de la célebre casa parisina se materializan en este modelo gracias a estrategias como la redefinición de las proporciones, el estrechamiento de las líneas y un nuevo enfoque para su ergonomía, sin distorsionar su forma ojival.

El diseño, por supuesto, es la columna vertebral de este accesorio y, en esta oportunidad, Cartier optó por un equilibrio armonioso entre el bisel y la caja mediante la integración de su corona. La interacción entre el cristal y el metal destaca la forma al fusionar la corona, la lupa y la esfera, acentuadas por la abertura de fecha y el cabujón de metal. Lo anterior se complementa con cuatro nuevos remaches en el bisel que le dan mucha más fuerza al diseño.

En lo relacionado con la esfera del reloj, la marca decidió conservar el motivo estriado circular, la minutería de ferrocarril y los números romanos. La gran diferencia de este nuevo Roadster son sus meticulosas técnicas de decoración, a partir de un efecto de aplique creado con una herramienta de estampación que añade relieve y un acabado con índice barnizado y minutería de ferrocarril calcada, influencia que se consolida como un ADN de este reloj.

Además, las esferas de las versiones de acero incorporan agujas en forma de espada azules o antracita cubiertas de superluminova, un pigmento que almacena energía lumínica, ya sea de fuentes naturales o artificiales, que después brilla en la oscuridad.

A estos elementos se une el sistema de movimientos y brazaletes que llevan la tecnología y la ergonomía al extremo. Siguiendo la tradición de la técnica relojera de Cartier, el nuevo modelo de Roadster se impulsa gracias a dos movimientos de manufactura mecánicos de cuerda automática: el 1847 MC (modelos grandes) y el 1899 MC (modelos medianos).

El primero, cuyo nombre evoca el año de creación de la marca, está diseñado para el uso diario y se encuentra en relojes clásicos como el Santos de Cartier. El 1899 MC, por su parte, rinde homenaje al año en que Alfred Cartier inauguró la boutique de esta joyería en el número 13 de la rue de la Paix. Este movimiento, que se lanzó en 2019, se ha miniaturizado para adaptarse a relojes como el Tank Américaine.

Tras algunos años de ausencia, el Roadster regresa con este diseño que conserva la esencia del modelo original, aunque con proporciones refinadas y un trabajo ergonómico mucho más actual.

(Continúe leyendo: Cartier revive dos íconos de la relojería: el regreso del Roadster y la nueva era del Santos-Dumont )