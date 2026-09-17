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Septiembre y octubre marcan una temporada vibrante para la agenda cultural en Colombia. Si busca qué hacer durante las próximas semanas, las opciones abarcan desde hitos musicales —como el esperado debut del británico Robbie Williams en Bogotá y la celebración de las tres décadas de Rock al Parque—, hasta encuentros imperdibles con la literatura y la espiritualidad en Medellín y la capital. Saque su calendario y prográmese con esta selección de eventos.

Septiembre 17

Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín

“Travesías de la lectura” será el tema que atravesará la programación de la vigésima edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, cuyo escenario principal será el Jardín Botánico de la capital de Antioquia. Aparte de Corea del Sur como país invitado de honor, la fiesta tendrá como editorial internacional invitada a Almadía, de México, mientras que el célebre don Quijote de la Mancha será el personaje literario central.

Septiembre 20

Robbie Williams, por primera vez en Colombia

Foto Óscar González Fuentes / Shuterstock

Desde que inició su carrera musical con el grupo Take That, a comienzos de la década de los noventa, Robbie Williams se ha consolidado como una de las figuras más populares del pop internacional. En su carrera, que no ha estado exenta de escándalos, el cantante británico ha creado himnos del género como Angels y Rock DJ.

William se presentará por primera vez en Colombia este 20 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira mundial “Britpop”, que, aparte de haberse organizado para celebrar sus más de tres décadas de carrera musical, está inspirada en la estética del pop británico de los años noventa.

Septiembre 25

Música sacra en Bogotá

Foto archivo Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

En su decimoquinta edición, el Festival Internacional de Música Sacra reunirá a más de mil artistas provenientes de 16 países. Durante las cuatro semanas de programación, que se prolongará hasta el 4 de octubre, el festival llegará a 25 escenarios de Bogotá, como la Catedral Primada de Colombia, el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Entre los invitados se destacan The Tallis Scholars, de Reino Unido; el dúo Belli & Schmeding, de Alemania, y el contratenor español Xavier Sabata, & Le Concert de l’Hostel Dieu, de Francia.

Octubre 10

30 años de Rock al Parque

Foto cortesía Idartes

Bandas que ya habían protagonizado momentos históricos en Rock al Parque volverán a Bogotá para celebrar los 30 años del festival musical gratuito más grande de Latinoamérica. En el cartel sobresale Apocalyptica, el grupo finlandés de violonchelistas que en 2005 sorprendió a las más de 80.000 personas que llegaron al parque Simón Bolívar. Otros invitados especiales a esta edición de celebración serán Rata Blanca, Serú Girán —representado por Pedro Aznar y David Lebón— y el chileno Claudio Narea, integrante de Los Prisioneros.

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