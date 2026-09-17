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Cuando Stefania Tejada piensa en Colombia, no lo hace solamente desde la distancia que supone vivir en París desde hace nueve años. Su obra se encuentra atravesada por los lugares que recuerda de su país natal, las mujeres que han formado parte de su vida y una naturaleza proyectada como una forma de hablar de identidad, memoria, fuerza y feminidad. Debido a ese universo creativo, cuando la marca Punto Blanco le propuso llevar parte de ese pensamiento a una colección, la pregunta no fue centrada únicamente acerca de qué imágenes podían aparecer sobre una camisa o una pañoleta, sino cómo hacer que una obra concebida para otros espacios pudiera entrar en la vida cotidiana.

De dicha intersección de ideas nació Altar, una colección de edición limitada que reúne desde camisetas, pantalones de tiro alto, vestidos, blusas globo con cuello tortuga y chaquetas trench coat, junto a una serie de accesorios que abarcan la inspiración de años de Tejada en pañoletas, prendedores y collares, en conjunto a un set de platos de cerámica.

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Antes de los nueve meses de trabajo entre la empresa textil y la artista, el concepto partió de una pintura construida alrededor de la idea del origen, con elementos como de la fauna y flora nacional, como orquídeas, anturios y palmeras, en representación de un universo vegetal al recuerdo y feminidad; de la mano de caballos como muestra de fuerza y equilibrio. Para Tejada, quien nació en Tuluá, llevar dichos íconos a la ropa también significaba encontrar una manera de acercar parte su escena creativa a aquellos que desconocen de su pintura.

Stefanía Tejada es una artista nacida en Tuluá, Valle del Cauca, quien actualmente está radicada en París, Francia. Cortesía: Punto Blanco.

Es allí, en esa unión de visiones frente a símbolos cotidianos de Colombia, cuando reluce una de la pregunta central de la colaboración: qué sucede cuando dichos símbolos de un territorio entran en una industria que históricamente ha convertido ciertos imaginarios culturales en productos para el consumo internacional. Tejada no esquiva esa discusión. Por el contrario, considera que una colaboración de este tipo exige preguntarse quién construye la imagen, desde dónde lo hace, quién participa en el proceso y quién recibe el valor que produce.

Esa mirada también atraviesa Altar: desde la elección de las figuras y los elementos de la naturaleza hasta la manera en que una pintura termina trasladada del lienzo a una prenda, cada decisión abre una conversación sobre representación, territorio y la posibilidad de llevar una obra al armario sin desprenderla de las historias que le dan sentido.

Altar, una oportunidad para observar

Si bien hoy aún resulta álgido conversar sobre la exotización de la propia colombiana, para Tejada hablar del tema implica mucho más que decidir si una imagen resulta estéticamente atractiva. “Hablar de exotización significa inevitablemente hablar de quién mira, desde dónde mira, quién tiene el poder de producir una imagen, quién tiene el poder de hacerla circular y qué sucede con aquello que ha sido mirado una vez que la imagen empieza a producir valor”, explicó.

La artista reconoce que la moda tiene una historia evidente de apropiación de imaginarios culturales. Durante décadas, marcas de grandes centros económicos han tomado símbolos, técnicas, estéticas o conocimientos de territorios ajenos y los han convertido en lenguaje visual, muchas veces separados de las personas y las historias que los produjeron. En palabras de Tejada, esa historia hace imposible que una colaboración contemporánea se piense únicamente desde la belleza de una imagen.

Pero también se resiste a convertir la discusión en una fórmula automática. Tejada considera que no puede hablar de las intenciones internas de una marca si no conoce el proceso que produjo una imagen determinada. “Decirlo desde afuera sería especular, y creo que parte del problema contemporáneo es precisamente nuestra facilidad para atribuir una intención antes de conocer las circunstancias que produjeron una imagen», indicó.

El estampado en los vestido aborda símbolos de la obra de Tejada como las palmas, aves, flores y frutas. Cortesía: Punto Blanco.

Carolina Rueda, directora de branding de Punto Blanco, señaló el interés constante de la marca de unir los textiles con personajes de miradas distintas de un mismo país. «En esta ocasión dijimos: Estefanía tiene muy claro su lenguaje y lo que quiere representar. Queríamos conectar también un poco con ese contexto cultural que representamos como colombianos. Ese diferencial en esta industria tan competida», comentó a Diners.

La unión entre un apartado más dinámica y comercial en conjunto a un trabajo creativo de años desde la pintura propuso una diversidad que existió dentro de los equipos creativos y no solamente frente a las cámaras. Investigación, dirección creativa, producción, asesoría y contratación también forman parte de la representación.

“La diversidad tiene que estar en la investigación, en la dirección creativa, en la producción, en quién asesora, en quién es contratado, en quién recibe valor económico y, especialmente, en quién puede cuestionar una decisión dentro de la habitación donde esa decisión se toma. Eso me parece mucho más interesante que la fantasía de una marca moralmente perfecta. No creo que exista tal cosa. Creo en procesos capaces de cuestionarse”, afirmó Tejada.

La colección también cuenta con productos vinculados a la cerámica. Cortesía: Punto Blanco.

En Altar, esa preocupación llevó a decisiones concretas. Tejada quería que el casting de la campaña reflejara, aunque de manera necesariamente parcial, la diversidad colombiana y que la presencia de personas vinculadas realmente con determinadas prácticas no fuera reemplazada por una representación superficial. Si el proyecto hablaba del barro, por ejemplo, quería que apareciera alguien que trabajara con ese material y pudiera ocupar ese lugar desde su propio conocimiento.

La artista tampoco plantea que esas decisiones resuelvan por sí solas las discusiones sobre representación, clase o raza. La diferencia, para ella, está en no utilizar un símbolo cultural como un elemento aislado, sino preguntarse qué personas, conocimientos y experiencias pueden formar parte de la construcción de esa imagen. “Cuando se me abre una puerta, mi reacción suele ser preguntarme quién puede atravesarla conmigo”, dijo.

De naturaleza e identidad de Stefanía Tejada a un textil que habla

Llevar una obra del lienzo al textil implicó otro tipo de discusión. Tejada parte de una selección de imágenes que hacen parte de su imaginario sobre Colombia, pero no quería que los elementos aparecieran únicamente como estampados decorativos. Pensó en ellos como símbolos que pudieran acompañar el cuerpo y permitir que quien los llevara construyera su propia relación con ellos.

La manzana, por ejemplo, aparece vinculada a una tradición religiosa que la artista reconoce dentro de Colombia; el caballo está asociado con la fuerza; el anturio y la orquídea hacen parte de su exploración de lo femenino. El péndulo, por su parte, representa una idea de dualidad y la posibilidad de reunir ambos géneros dentro de una misma persona.

“Quería que la mujer también pudiera indagar en quién es ella, qué representa, que ella misma le dé una definición al símbolo y que se lo apropie”, mencionó.

Para Punto Blanco, trasladar ese universo implicó enfrentarse a una serie de límites técnicos. La intención inicial era trabajar algunos diseños de manera localizada sobre las prendas, pero el tipo de textil elegido no permitía hacerlo con facilidad. Luego de varios intentos, el equipo decidió utilizar un estampado continuo y transformar la obra en un print que pudiera adaptarse a las diferentes piezas.

Rueda comentó que el color y la riqueza visual de la obra de Tejada eran fundamentales, pero que llevar toda esa intensidad directamente a las prendas podía hacer que envejecieran visualmente con mayor rapidez. La solución fue buscar un equilibrio entre el lenguaje de la artista y la permanencia que la marca espera de sus productos.

Los prendedores de Altar cuentan con formas de palmas, manzanas, caballos y anturios. Cortesía: Punto Blanco.

“Como marca buscamos piezas atemporales”, señaló la directora de branding de la marca. “Queremos que sean prendas que duren bastante en las manos de quién la use”.

Por eso el universo cromático de Tejada aparece con mayor fuerza en la campaña, las etiquetas, las bolsas y la comunicación, mientras que las prendas buscan una relación más contenida con las imágenes originales. La obra no desaparece, pero tampoco se reproduce de forma directa.

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