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La primera viñeta ocupa una página entera. Los trazos negros dominan un gran porcentaje de la parte inferior y luego se levantan las raíces de dos árboles delgados y cuyas copas están totalmente desnudas. Atrás, aparece el blanco, casi como un brillo, una promesa, que se desprende de una clínica veterinaria y una tienda de mascotas.

Con esa imagen inicia la historia de Perros, la novela gráfica de la surcoreana Keum Suk Gendry-Kim que plantea una visión para nada romántica de la vida de estos animales de compañía. En el epílogo del libro, Suk Gendry-Kim cuenta que, cuando vivía en Seúl, la capital surcoreana, le dolía ver a los perros abandonados.

“Sabía que un perro nunca podría olvidar a sus dueños y que los esperaría toda la vida en el mismo lugar”, escribe la autora, con un sentimiento que recuerda esa mítica historia de fidelidad del perro japonés Hachikō, que solía caminar con su amo, Hidesaburo Ueno, hasta una estación de tren y lo esperaba allí hasta que el hombre regresara. Tras la muerte de su amo, Hachikō realizó ese mismo recorrido y esperó en la estación durante diez años.

Keum Suk Gendry-Kim escribió Perros –que en Colombia publica la editorial Reservoir Books– con la esperanza de que aportara a conseguir una mejor protección de los animales de compañía. En la historia, esa intención se representa en una mujer que nunca consideró tener un perro, pero decide aceptar que su marido adopte uno después de la muerte de su madre, y que se complementa con episodios de abuso y de abandono.

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Esa mezcla del trazo sensible de sus dibujos con historias complejas y de significados que pueden llegar a ser inquietantes también alimentan otras novelas gráficas de la surcoreana como Hierba, inspirada en la vida de Lee Ok-Sun, una joven coreana que durante la Guerra del Pacífico (1937-1945) fue explotada como “mujer de consuelo”, ese eufemismo que utilizó el ejército imperial japonés para referirse a sus esclavas sexuales.

Suk Gendry-Kim incluso se atrevió a nadar en el torrente de la historia de vida de uno de los personajes más controversiales de nuestra época, Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte. En Mi amigo Kim Jong-un, la autora narra en primera persona la vida familiar y personal de Jong-un, y, debajo de ese relato, esconde una reflexión sobre lo que significa vivir en dos países divididos que alguna vez fueron el mismo.

“Yo no estudié diseño de novela gráfica, de hecho, estudié Bellas Artes. Entonces, cuando dibujo, para comenzar me gusta añadir mi sentimiento, el ambiente, controlando la fuerza de mi brochazo”, asegura Suk Gendry-Kim a propósito de su proceso de creación, sobre el que discutió en Bogotá recientemente en el marco del festival Entreviñetas.

En esa primera imagen de ‘Perros’, en todo ese ambiente poblado de negro, las mascotas aparecen como una esperanza. ¿Cómo fue la construcción de esa viñeta en términos de luz y de sombra?

Es una imagen un poco triste, porque sucede en invierno, por eso está muy oscuro; pero aquí está la luz en la tienda de mascotas. Como en Corea todavía tenemos tiendas que venden mascotas, entonces, para llamar la atención de la gente ellos usan mucha iluminación para que se puedan ver a las mascotas que sólo tienen dos meses, o poco menos, y para que la gente diga: ‘Ese perro es muy cariñoso, quiero llevarlo’. Por eso, tiene la luz enfocada en la tienda.

En el epílogo de esta novela gráfica, usted escribe que quiso retratar la realidad sin exagerarla. ¿Por qué eligió trabajar de esta manera?

Yo tuve mi primer perro en 2018, estudié mucho sobre eso y también aprendí mucho sobre los perros viviendo con él. Ahora también tengo otros sentimientos sobre los perros, los humanos también somos animales, entonces tenemos que vivir bien juntos y que los perros no sean un objeto, sino también humanizarlos.

Yo creé este trabajo especialmente porque he visto muchos casos de gente que tiene perros y luego los trata como un objeto, dicen: ‘Ah, yo los quiero, voy a comprarlo’. Luego ya no los quieren y los echan. Yo quiero cambiar esa actitud para dar un mensaje a la sociedad.

Gendry-Kim se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Sejong y finalizó su formación en la Escuela Superior de Artes Decorativas de Estrasburgo. Foto: Maria José Rojas – Entreviñetas

Pasando a ‘Hierba’, ¿cómo llegó a la historia de Lee Ok-Sun? ¿Por qué quiso escribir sobre ella?

Esto empezó con una historia corta en 2013. Yo siempre estuve interesada en el feminismo y en problemáticas de ese tipo, y la protagonista tiene casi la misma edad de mi mamá. Entonces, como mi mamá también pasó por muchos problemas en la colonización japonesa y en la guerra civil de Corea, yo pensé que sería muy interesante, y también porque ahora tenemos muchos problemas de discriminación de mujeres, no solamente en Corea, sino en todo el mundo. Y yo también he tenido experiencias de discriminación, entonces quería dibujar eso en algún momento. Todavía no existía ese tipo de dibujo y no sabía si yo podía hacerlo o no. Por fin lo empecé en 2013.

¿Así fue que empezó a trabajar en ese concepto de la memoria dibujada?

Yo primero encuentro a una persona que esté relacionada con esa historia y además estudio en los libros qué pasó en esa historia. Luego, hice entrevistas con los investigadores sobre esa época y también hablé con las abuelas. Hice una lista de lo que iba a hacer y qué iba a editar para mejorarlo todo y, después, escribí una sinopsis.

Antes de escribir y de dibujar, escucho mucho, hablo mucho con la persona y pongo mucha atención a las palabras que usan, al lugar, al ambiente y también a la luz, a la sombra, al olor, a cómo actúan cuando hablan conmigo y también a sus ojos. Intento tomar notas y también memorizar eso para crear.

‘Hierba’ está inspirada en la vida de Lee Ok-Sun.

¿Cuáles diría que son los impactos en la población de Corea del Sur de esa guerra que generó la separación de las dos naciones?

Esa guerra no es de nuestra generación, sino de la de nuestros padres. Especialmente, es de la de mi mamá, ella es de una familia separada por esa guerra y ella no quiso hablar de eso, porque estaba ocupada en desarrollar rápido su país. Es una historia que me genera mucha tristeza y pensaba en cómo podía reflejar eso, teniéndola en cuenta a ella; en casa nosotros no sabíamos los detallitos, pero sí sabíamos que ella tiene un trauma con eso y podíamos sentir eso en el ambiente. Corea del Sur y Corea del Norte aún están separadas, entonces no hay paz, pero todavía tenemos angustias.

¿Qué significó trabajar sobre un personaje como Kim Jong-un?

No quería enfocar la novela en él, sino en una pregunta propia: ¿cómo podemos mantener la paz entre los dos países? En esta generación, los jóvenes no están interesados en la reunificación, no están interesados en conocer sobre Corea del Norte y, mi generación, conoce a Corea del Norte solamente a través de la educación, aprendimos que es un monstruo, un país muy malo. Fuimos un país conjunto, una familia, hermanos, pero ahora sólo tenemos un sentimiento muy odioso entre nosotros. Entonces, yo quería preguntar: ¿cómo podemos hacer para estar en paz?

Y también quiero mencionar que yo vivo en la isla de Ganghwa, una provincia que está muy cerca de Corea del Norte. Entonces, cuando hay tensiones entre los países, nosotros realmente las sentimos.

Kim Jong-un es un personaje demasiado retratado pero, a su vez, demasiado desconocido. ¿Cómo fue dibujarlo teniendo en cuenta esta dualidad?

Sí, Kim Jong-un es un personaje muy cerrado, oficialmente no se conoce mucho sobre él. Como estudió en Suiza, yo hice unas entrevistas con expertos sobre él y, por haber vivido fuera del país por mucho tiempo, entonces es mucho más abierto que su papá (Kim Il Sung). Se pudo hacer una reunión entre él y Trump y Kim Jong-un también visitó Corea del Sur.

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