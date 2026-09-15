Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Un país que hasta hace poco no figuraba de manera protagónica en los mapas del fine dining global está a punto de convertirse en el epicentro gastronómico de la región. Entre el lunes 12 y el sábado 17 de octubre de 2026, San Salvador albergará la Fine Dining Week El Salvador 2026, el primer circuito curado de alta cocina de su tipo en Latinoamérica.

A diferencia de las ferias masivas o los festivales de degustaciones tradicionales, este formato propone una semana de encuentros íntimos y de aforo limitado en los que más de cien chefs de América y Europa cocinarán codo a codo en trece casas anfitrionas salvadoreñas. «Ninguna experiencia se repite. Cada cena y almuerzo existe una sola vez, con dos o tres cocinas que se encuentran por primera vez sobre el mismo pase», explica José De la Barra, CEO de Fine Dining Table.

Un circuito irrepetible: las alianzas del fuego

Durante cinco noches, la capital salvadoreña verá la fusión de brigadas culinarias de alto nivel. Diez restaurantes locales actuarán como sedes anfitrionas —entre ellos Xolo, Monarca, Casa Fuego, La Doña, KWA, Kemuri, Casa Marina, Il Buongustaio, Ocelot y Pecado Migrante— para recibir a delegaciones internacionales que van desde jóvenes promesas hasta figuras consagradas.

(Siga leyendo: La pizzería colombiana Pizzardi Artigianale logra el puesto 17 en el 50 Top Pizza World 2026)

José de la Barra (CEO FDT) Mario Fernandino (Co-Fundador FDT) y Alexander de Mondey (Co-Fundador y Director Comercial FDT). Foto. Cortesía.

Entre las colaboraciones más esperadas de la semana destacan:

Inspiración colombiana en el Pacífico: Una nutrida representación colombiana viajará a San Salvador. Destaca la participación de la renombrada chef Leonor Espinosa (Leo, Bogotá), quien cocinará el viernes 16 de octubre en Casa Marina junto a una sólida delegación chilena y mexicana que incluye a Casa Pacífico, Primer Piso, Georgina y Casa de Amalia.

Una nutrida representación colombiana viajará a San Salvador. Destaca la participación de la renombrada chef Leonor Espinosa (Leo, Bogotá), quien cocinará el viernes 16 de octubre en Casa Marina junto a una sólida delegación chilena y mexicana que incluye a Casa Pacífico, Primer Piso, Georgina y Casa de Amalia. Cruces andinos y caribeños: El lunes 12, Piedra (con sedes en Lima y Bogotá) compartirá fogones con los anfitriones de Pecado Migrante. Por su parte, Jaime Torregrosa y Manuel Barbosa (Humo Negro, Bogotá) unirán fuerzas el martes 13 con Carolina Asmar (Celia, Barranquilla) en la cocina de Xolo.

El lunes 12, Piedra (con sedes en Lima y Bogotá) compartirá fogones con los anfitriones de Pecado Migrante. Por su parte, Jaime Torregrosa y Manuel Barbosa (Humo Negro, Bogotá) unirán fuerzas el martes 13 con Carolina Asmar (Celia, Barranquilla) en la cocina de Xolo. Diálogos trasatlánticos y del Cono Sur: El miércoles 14, Viña VIK (Chile) tomará Xolo, mientras que Tomo (Perú) y Ro (Colombia) harán lo propio en Ocelot. El jueves 15 se vivirá un encuentro entre España y El Salvador cuando Jose Fuentes (Kulto) y Javier Goya (Grupo Triciclo) tomen la cocina de Il Buongustaio.

La relevancia técnica de estos encuentros radica en la integración total de los equipos. Como señala Alexander de Mondey, cofundador de la plataforma: «Traer a esta cantidad de cocinas a El Salvador en una misma semana obliga a una operación que no se improvisa […]. El formato obliga a una integración real de brigadas, no a una sucesión de platos firmados por separado».

Los Fuegos y la gran noche en el Palacio Nacional

El broche de oro de este despliegue gastronómico tendrá lugar el sábado 17 de octubre, cuando la delegación completa de cocineros, críticos, hoteleros y prensa se reúna en el icónico Palacio Nacional de El Salvador para la primera Gala Internacional Fine Dining Table 2026.

Durante la ceremonia se revelarán Los Fuegos, el sistema propio de distinción que evalúa de forma anónima y rigurosa no solo el plato, sino el servicio, el diseño, la identidad, la sostenibilidad y la capacidad emocional de cada espacio:

Tres Fuegos: La máxima distinción para experiencias capaces de marcar un legado y emocionar profundamente.

La máxima distinción para experiencias capaces de marcar un legado y emocionar profundamente. Dos Fuegos: Reconocimiento a espacios cuya armonía en cocina, servicio y hospitalidad justifican el viaje.

Reconocimiento a espacios cuya armonía en cocina, servicio y hospitalidad justifican el viaje. Un Fuego: Galardón a la excelencia que constituye patrimonio gastronómico.

Galardón a la excelencia que constituye patrimonio gastronómico. Sellos Transversales: Se entregarán también el Fuego Verde (sostenibilidad y apoyo al productor local) y la categoría Best Wellness Hotels.

Las distinciones se aplicarán sobre un universo ya evaluado de 997 restaurantes y 49 hoteles nominados en 21 mercados de la región y el mundo. En dicho listado, Colombia destaca con una amplia representación de establecimientos que van desde referentes de la alta cocina como El Chato, Leo, Celele, X.O., Humo Negro y Mesa Franca, hasta propuestas boutique de hospedaje como Bio Hábitat Hotel y Cannúa Lodge.

El Salvador, la nueva capital de la alta cocina: así será la primera Fine Dining Week de Latinoamérica

Las reservaciones y preventas para los almuerzos y cenas de la Fine Dining Week están abiertas a través del portal oficial finediningtable.com. Un hito que promete redefinir las rutas del turismo gastronómico de alto valor en la región.

(Le puede interesar: ¿Dónde comer comida española real en Colombia? Los 24 lugares que tienen la aprobación de España)