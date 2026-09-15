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Con una propuesta de traer la pizza original de Italia a hornos colombianos, Pizzardi Artigianale, proyecto creado por Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi, fue seleccionado entre las mejores pizzerías del mundo por 50 Top Pizza World 2026 con la posición 17 en el ranking. El reconocimiento, entregado en la mañana del 15 de agosto, fue dado en el Teatro Mercadante de Nápoles a Bornacelli y Sardi, siendo la única representación colombiana en la ceremonia.

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Sumado al hecho de ser parte del top 20 de las mejores pizzerías de todo el globo, Pizzardi Artigianale también fue nominado al Performance of the year 2026, Robo Award, siendo el representante de la guía pizzera por Latinoamérica. Dicho galardón fue ganado por Palazzo Petrucci Pizzeria, ubicada en Nápoles, Italia.

Pizzadi Artigianale vuelve a posicionarse como la mejor pizzería en Colombia, según el ranking. Cortesía: Pizzardi Artigianale.

En tan solo tres años de funcionamiento, el restaurante ubicado en Bogotá ha logrado construir un puente para traer el sabor de Nápoles a la capital del país con dos sedes físicas al norte de la ciudad y dos espacios de cocinas ocultas que funcionan mediante servicio de aplicación digital.

Pizzardi Artigianale y el Top Pizza World 2026

Si bien el premio marca una situación única como primer vez que un restaurante colombiano logra una posición tal alta en el ranking, el proyecto de Bornacelli y Sardi ya ha sido merecedor de numerosos reconocimientos. Este mismo año, la pizzería ocupó el tercer lugar, y primero en Colombia, en el ranking de 50 Top Pizza Latinoamérica, selección que en 2025 le había otorgado el escalafón 22 al punto más napolitano de Bogotá.

Asimismo, la nominación al Robo Award a mejor desempeño del año está vinculada a la atención al detalle de Pizzardi por vincular al 100 por ciento la tradición napolitana en cada una de sus preparaciones. De origen barranquillero con ascendencia italiana, Andrea Bornacelli cuenta con una propuesta certificada por la Associazione Verace Pizza Napoletana en la cual los únicos ingredientes que escapan del universo gastronómico italiano son las frutas y verduras, debido a la frescura.

Sumado a una trayectoria de premios, en julio de 2026, Pizzardi se convirtió en el primer espacio avalado por Solania, reconocida productora gastronómica italiana, para convertirse en importador y distribuidor oficial del San Marzano con Denominación de Origen Protegida en el país. El ingrediente, cultivado únicamente en los terrenos a los pies del Vesubio marcó el punto ausente en conformar a la marca como el escenario donde prima la real cucina italiana. Asimismo, el restaurante cuenta con pomodori exclusivos como Marzanella Gialla, Pacchetelle Rosse y Pacchetelle Gialle.

Latinoamérica presente

Pese a ser un ranking dominado por pizzerías italianas, Latinoamérica contó con numerosas posiciones en dentro de los seleccionados. El puesto 17 ocupado por Pizzardi Artigianale fue compartido con la pizzería de São Paulo, Brasil, QT Pizza Bar. Además, el talento de la región logró altas posiciones en el top con Allería, en Chile, el cual ocupó la poscición 11 en la selección general. Por su parte, restaurantes especializados en el platillo como Ti Amo, en Argentina; La Clásica, en El Salvador; Flama, en Perú; A Pizza da Mocca y Unica Pizzeria, ambas de São Paulo, hicieron parte del top 50.

Además, la posición 51 también fue ocupada por una resturante latinoamericano con Portarossa, ubicado en Venezuela. Otros escenarios de pizza de la región, como Atte, Brunapoli y L’Incanto, contaron con una mención dentro del top 100. Para finalizar la ceremonia, el primer puesto del ranking fue ocupado por el restaurante londinense Napoli on the Road, seguido por Una Pizza Napoletana, ubicada en Nueva York. Por su parte, el tercer lugar fue dado a Confine, pizzería originaria de Milán, Italia, para cerrar el podio a los mejores restaurantes de pizza en el mundo.

El proceso de selección de la guía gastronómica, al igual que otras premiaciones del sector, consiste en visitas anónimas por parte de jueces que evalún más allá que una correcta preparación de pizza. Los parámetros establecidos incluyen la creatividad en los platos, las bebidas y postres en la carta, sumado a la atmósfera que desarrolla el restaurante.

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