Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Bajo una mirada que busca presentar el universo de Viernes 13 a una nueva generación, Crystal Lake vuelve al origen de una de las franquicias más reconocidas del cine de terror para narrar una historia que comienza antes de que Jason Voorhees se convierta en el centro de la historia. La serie sigue a Pam Voorhees, interpretada por Linda Cardellini, una madre que todavía carga con la muerte de su hijo Jason y cuya vida comienza a cambiar cuando dos extraños llegan a su casa para investigar su pasado.

(Le puede interesar: La misión de salvar el mundo: Carlos Manuel Vesga y su histórica nominación al premio Emmy)

La producción de ocho episodios se acerca a Pam desde un lugar distinto al de la película original. Es una mujer que intenta continuar con su vida mientras lidia con el duelo y la culpa, pero también alguien capaz de llegar a extremos sangrientos cuando siente que debe protegerse y defender a sus allegados.

Toda la historia tras Crystal Lake, creada por Brad Caleb Kane y producida por A24, llegará a Universal+ el 16 de octubre. La producción recupera elementos y referencias de la franquicia iniciada en 1980, ampliando dicho universo a través de la historia de Pam y de los acontecimientos que rodean a su familia. En entrevista exclusiva, Linda Cardellini indicó sobre la construcción de esta nueva versión de Pam Voorhees y su entrada a una historia que forma parte del imaginario del terror cinematográfico.

¿Qué es lo que recuerdas de la película original de Friday the 13th?

Si pienso en la fecha, viernes 13, inmediatamente me viene a la mente la película. La idea me ha acompañado desde que tengo memoria. Me encanta Halloween. Me fascinan los laberintos embrujados. De pequeña también veía muchas películas de terror y me parecían muy divertidas. Cuando era niña, nos sentábamos a verlas y luego nos daba demasiado miedo para dormir.

¿Cómo abordaste interpretar a un personaje tan icónico?

Hay algo en su rabia reprimida. Le han sucedido cosas en la vida que no pudo controlar, y de repente empieza a sentir que sí puede controlar algo. Desafortunadamente, esto conlleva una psicopatía que la lleva a hacer cosas indescriptibles. Pero se trata de su intento por comprender cómo lidiar con el trauma que la vida le ha impuesto sin que pudiera evitarlo.

Linda Cardellini interpretará a Pamela Voorhees, madre de Jason. Crédito: Universal + / Peacock.

¿Cómo se sintió ingresar al mundo de un slasher?

Pam es su propia versión de una asesina en serie. Para mí, eso fue realmente emocionante porque es algo que nunca había hecho. Ella no es la víctima, es la perpetradora. Normalmente, en las grandes franquicias cinematográficas, los asesinos son hombres. Así que esta idea de una asesina es interesante y algo inexplorada. Pam tiene este lado monstruoso, al igual que Jason, y está la historia de la creación del monstruo. Pero también hay un lado humano en Pam y Jason que se ve desde el principio. Puedes empatizar con su dolor y su ternura hacia su hijo. Ambos intentan encontrar un lugar donde encajar, ya que se sienten como marginados. Esas cosas son muy humanas.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Callum, quien interpreta a Jason?

Callum es un chico maravilloso y un gran actor. Lo que hizo en la serie es muy difícil, sobre todo para un niño tan pequeño. Estoy muy impresionada. Hizo un trabajo excelente. Jason ha pasado por mucho. A través de su historia, se descubre por qué, físicamente, es como es. Cuando lo leí, me pareció interesante que fuera un niño normal que luego evolucionó hasta convertirse en lo que todos conocemos como el Jason adulto. Jason y Pam tienen una relación preciosa. Se quieren y se apoyan mutuamente. Ella desea lo mejor para él, pero el mundo no es amable con él. Eso es algo que ella simplemente no puede soportar.

Grace fue una de las pocas amigas de Jason, ¿cómo ves la relación entre ella y Pam?

Gwendolyn Sundstrom, quien interpreta a Grace, es una actriz nata. Tenía un papel difícil, y lo hace de maravilla. Transmite vulnerabilidad y hace cosas inesperadas. Grace fue una de las pocas personas que mostró mucha amabilidad con Jason cuando otros niños lo trataban mal, y eso significa mucho para Pam. Así que Pam intenta imponerse y convertirse en la persona con la que Grace puede contar. Pero su actitud es extraña y fuera de lugar, y Grace lo percibe. Hay una tensión constante entre ellas. Pam intenta por todos los medios mantener a Grace cerca, y creo que es porque piensa que si la tiene cerca, Jason podría volver con ella.

Pam logra matar gente de distintas formas únicas, ¿tienes una favorita?

Me gustan las dos primeras muertes del primer episodio. Casi parece una ópera grotesca que empieza de una forma, con ella intentando escapar, y luego no hay más diálogos; es pura acción. Hicieron cosas increíbles con la forma en que se desintegra la cara de uno de los tipos, ¡tanto que cuando lo hicimos en el set, me molestó durante una semana más o menos! No podía quitármelo de la cabeza, no en el mal sentido, sino en el sentido de que me quitaba el apetito. Estas escenas tardaron una semana en rodarse y una mañana me desperté con todos los músculos del cuerpo doloridos. No creo que estuviera preparada para lo físico que iba a ser el horror. Estaba completamente cubierta de sangre falsa de pies a cabeza.

El entorno veraniego de Crystal Lake regresa como escensario de tragedias en esta nueva producción. Crédito: Universal + / Matt Infante / Peacock.

¿Qué puede esperar la audiencia de Crystal Lake?

Lo que va a suceder es impredecible. Hay cosas que uno espera, como estos asesinatos audaces, casi absurdos, pero también hay mucha historia por descubrir. Nos adentramos en cómo sería vivir en Crystal Lake y desarrollamos su mundo. La historia es conmovedora a ratos, divertida a ratos, ¡y también aterradora!

(Continúe leyendo: Hechizo de amor: la magia continúa, una historia que vuelve a la gran pantalla 28 años después)