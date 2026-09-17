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En los últimos años, la capital colombiana ha vivido una revolución culinaria en sus mañanas de fin de semana, y encontrar un buen brunch en Bogotá se ha convertido en el plan por excelencia para locales y visitantes. Mi última lección sobre lo que significa una verdadera hospitalidad llegó un fin de semana reciente, cuando decidí visitar el restaurante del Hilton Bogotá.

Mi esposa estaba de viaje, así que asumí el reto de ir a almorzar solo con mi hija de dos años. Llegamos hacia el mediodía, justo en el momento en que la pequeña se quedó profundamente dormida en el carro. Quienes tienen niños pequeños conocen bien la escena: entrar a un lugar cargando a una niña dormida en brazos, mientras intentas maniobrar con el coche y la pañalera, puede convertirse rápidamente en una fórmula para el caos.

Sin embargo, lo que amenazaba con ser un momento estresante se transformó desde el primer segundo. La atención del equipo del hotel fue sencillamente maravillosa; se anticiparon a cada necesidad, me ayudaron con la bebé, acomodaron el espacio y me brindaron una calidez genuina que me permitió respirar tranquilo. Fue ahí donde entendí de primera mano lo que el Chef Ejecutivo del hotel, Adrian Gerboles, tiene sobre el verdadero propósito de su propuesta: crear un espacio donde la comida y el servicio estén pensados para el bienestar real de sus comensales. Al final, lo que comenzó como un desafío de fin de semana se convirtió en un día muy especial que ambos disfrutamos de principio a fin.

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“Que el cliente quiera quedarse”: Así se piensa el brunch del Hilton Bogotá según su Chef

Brunch en Bogotá: un ritual urbano pensado para compartir y quedarse

El concepto de la primera comida del fin de semana ha sufrido una metamorfosis profunda en la ciudad. Al preguntarle sobre esta evolución, Gerboles reflexiona con claridad: «En los últimos años el brunch ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un ritual de fin de semana. Hoy ya no es simplemente una comida entre el desayuno y el almuerzo; se ha convertido en un momento para compartir una charla, un cumpleaños o una ocasión especial».

Esa filosofía se siente en el ambiente. Si bien mi visita fue en plan de papá e hija, la atmósfera del lugar demuestra una versatilidad única: es un refugio perfecto para ir con niños, pero también una opción fantástica para disfrutar en pareja o entre amigos, regalándose un fin de semana diferente sin necesidad de salir de la ciudad. El chef tiene muy claro cuál es el indicador definitivo de que su trabajo está bien hecho: «¿Qué define una gran experiencia? Que el cliente quiera quedarse». Y el espacio está diseñado exactamente para eso, para pausar el ritmo de la semana.

Sostenibilidad y la riqueza de la despensa colombiana

“Que el cliente quiera quedarse”: Así se piensa el brunch del Hilton Bogotá según su Chef

El pilar fundamental sobre el que se erige la propuesta del Hilton Bogotá es la autenticidad y el respeto por el producto local. Más allá de ofrecer una mesa abundante, la cocina busca conectar con el territorio a través de una cocina de mercado consciente.

«Los ingredientes colombianos son nuestra esencia, nos gusta trabajar con una cocina de mercado y algunos productos de proximidad», señala Gerboles al explicar el origen de su despensa. Esta filosofía cobra vida a través de alianzas directas con el campo cundiboyacense: «Trabajamos con productores de la vereda del Verjón, creamos con ellos una sinergia productor-cocineros. Tenemos una linda relación y creemos fielmente en una economía circular».

Dentro de este catálogo de insumos locales, el chef destaca la importancia de devolverle el valor a lo cotidiano. Al indagar sobre qué ingrediente del país merece mayor reconocimiento, responde sin dudar: «¡Las papas! Un ingrediente hiper noble». Junto a ellas, elementos tradicionales como el ají criollo, el limón, las hierbas frescas y la mantequilla de calidad completan la base sobre la cual se construye cada receta.

El equilibrio entre los clásicos globales y la identidad local

Diseñar una carta para un público heterogéneo no es tarea sencilla. El restaurante recibe desde diplomáticos hasta familias bogotanas que buscan una experiencia de fin de semana. «¿Cómo se construye un menú para huéspedes internacionales y bogotanos? Buscamos un equilibrio. Incorporamos clásicos internacionales como huevos benedictinos, pancakes y tostadas francesas, mientras resaltamos sabores colombianos como la posta cartagenera, las guascas, el hogao, el arroz con coco o los patacones», explica el ejecutivo.

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“Que el cliente quiera quedarse”: Así se piensa el brunch del Hilton Bogotá según su Chef

Esta dualidad permite que convivan en la misma mesa recetas de corte global con preparaciones profundamente enraizadas en nuestra cultura. Además, el menú integra tendencias actuales sin perder su esencia: «No eliminamos los clásicos, los complementamos con recetas contemporáneas como tacos de hongos y aguacate o pasta con crema de guascas, generando variedad para todos los públicos».

La dinámica del servicio combina lo mejor de dos mundos: la libertad del buffet con el rigor de la alta cocina preparada en el acto. «Nuestro brunch mezcla estaciones en vivo, platos preparados al momento y un menú a la carta. El cliente no encuentra únicamente un buffet, sino una experiencia donde puede disfrutar desde un chicharrón recién hecho hasta una posta cartagenera o unos huevos benedictinos preparados al instante», afirma Gerboles.

Los tres imperdibles de la mesa

Si alguien visita el hotel por primera vez y busca comprender la esencia de su cocina, el chef lo tiene claro. Si un cliente solo pudiera probar tres opciones, su recomendación técnica y afectiva abarca:

La Posta Cartagenera con arroz con coco: Es el emblema de la casa. Creado con técnica, paciencia y profunda tradición marinada en sabores caribeños. Es, además, el plato que mejor representa la identidad culinaria del hotel y el que el propio Gerboles disfruta preparar personalmente. Rigatoni con crema de guascas y stracciatella: Una muestra de libertad creativa que toma el ingrediente insignia del ajiaco bogotano y lo traslada con elegancia a la cocina italiana contemporánea. Chicharrón crocante o el pollo de asadero: Preparaciones populares llevadas a su mejor versión técnica en las estaciones vivas, garantizando la textura perfecta que solo ofrece la cocción al instante.

Tal es el orgullo por la Posta Cartagenera que, al preguntarle a qué figura de la gastronomía mundial invitaría a probar su mesa, Gerboles no duda: «Compartiría este brunch con Mauro Colagreco. Comparte una filosofía basada en el respeto por el producto y la sostenibilidad. Le serviría primero la Posta Cartagenera».

El nuevo lujo: interacción, frescura y sentido

La forma de entender la alta hotelería ha cambiado radicalmente en los últimos diez años. La antigua noción del buffet estático e interminable ha quedado atrás para dar paso a una gastronomía más humana y enfocada en el detalle.

«Antes el brunch era un buffet abundante. Hoy el lujo está en la calidad del producto, la personalización, las estaciones en vivo y la interacción con el cocinero», asegura el chef. Este enfoque se traduce en la libertad que ofrece el servicio: «El brunch es hoy la comida más creativa porque permite combinar desayuno, almuerzo, cocina dulce, salada, internacional y local en un mismo servicio, ofreciendo una enorme libertad creativa».

“Que el cliente quiera quedarse”: Así se piensa el brunch del Hilton Bogotá según su Chef

Para el comensal local, la propuesta representa un espacio seguro para comer bien y compartir; para el visitante extranjero, es la puerta de entrada a la riqueza cultural del país. En palabras de su creador, lo que se busca es que el viajero recuerde «que descubrió Colombia a través de la gastronomía».

Si tuviera que definir el brunch del Hilton Bogotá en una sola palabra, la elección del chef es Autenticidad. Ya sea que busques una cita tranquila en pareja o que te encuentres, como me ocurrió a mí, sorteando los imprevistos de un mediodía en familia con una bebé en brazos, el lugar demuestra que la verdadera excelencia gastronómica no solo está en lo que se sirve en el plato, sino en cómo te hacen sentir mientras estás sentado a la mesa.

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