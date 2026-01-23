El brunch es una experiencia encantadora, uno de mis planes favoritos para un fin de semana en familia. Así que me encanta salir de cacería de los mejores brunch en Bogotá 2026. Un domingo soleado en Bogotá, después de despertarse tarde, el hambre aprieta, pero la pereza de cocinar –ni desayuno ni almuerzo– nos gana. Por eso, busco siempre opciones con buena oferta y precios accesibles.

Recientemente visité Londo Bistró, en el Parque de la 93, específicamente en el moderno edificio Salvio. Este speakeasy, escondido en la plazoleta de comidas, lleva pocos meses abierto, pero ya destaca por su atractivo ambiente y excelente comida. La Cesta, por su parte, tiene varias sedes; la más reciente está en Park Way, en el espacio de la antigua Casa E.

Londo Bistró: un restaurante boutique con personalidad

Londo Bistró y La Cesta: dos lugares recomendados para disfrutar de un buen brunch

En Londo Bistró preparan platos que les apasiona comer. Se definen como restaurante boutique: pequeño, no masivo y artesanal. Elaboran todo en casa, desde pastas hasta panes. “No es un restaurante español ni italiano; Londo es Londo”, explica la cofundadora Claudia Aldana. Su personalidad es clara, acogedora y única.

La decoración complementa la experiencia con elementos simples y armoniosos. “El buen gusto no necesita gritos ni excesos, sino autenticidad y buen hacer”, comparte Aldana en redes.

Fui con mi esposa y mi hija de dos años. Lo que más valoro –y me hace fan de un lugar– es la atención a los niños. Aquí, mi hija no solo disfrutó la comida, sino que fue recibida con calidez. Eso les ganó mi corazón.

Pero la comida es la estrella. No hubo plato que defraudara. Un plus para comensales como yo, que como bastante: ofrecen all you can eat, o pagar por consumo individual.

Destacaron los mateo pancakes –pancakes horneados estilo holandés con stracciatella, tocineta y miel orgánica–. También el sándwich de brioche con jamón de cerdo, queso cheddar y campesino gratinado al Josper, sobre salsa pomodoro y pecorino. Probamos más platos, todos exquisitos, y no faltó la mimosa clásica de brunch.

La Cesta, un lugar de tradición que siempre encanta

La Cesta cumple diez años como referente de panadería artesanal en Bogotá. Su filosofía: todo barrio merece un espacio para disfrutar pan fresco, café de calidad, encuentros casuales, lectura o una pausa en la vida acelerada de la ciudad.

Con esa visión, abrió hace pocos meses su nueva sede en el barrio tradicional de La Soledad, a orillas del Park Way, en el espacio de la antigua Casa E. Aquí, teatro y cultura se fusionan con café excelente y pan recién horneado. El local acogedor armoniza con el verde del parque central, donde literatos, actores y artistas pasean.

Park Way es uno de nuestros sitios favoritos para pasear con mi esposa y mi hija, así que aprovechamos para un brunch. La experiencia fue impecable: atención especial para niños, con sillas para bebés y menú infantil adaptado.

En el Parkway, además, la carta se enriquece con nuevas propuestas: bebidas y cócteles

exclusivos, opciones para brunch, medias nueves y combos especiales para oficina o casa, pensados para convertir cada visita en un ritual único. De esta forma, esta sede se

consolida como un destino imperdible dentro de la ciudad.

El menú es tradicional bogotano. Pedimos clásicos como calentao, caldo de costilla y chocolate. Para el brunch, los huevos serranos: huevos fritos sobre tajada de pan sourdough, bañados en salsa de queso Paipa y jamón serrano. Ganadores absolutos. También los huevos a la italiana: huevos fritos en cacerola con jamón, tomate, pesto de albahaca y salsa de queso. Deliciosos.

Imprescindible: el pandeyuca. Se me hace agua la boca solo de recordarlo.

Para bajar la llenura, caminamos por el barrio, visitamos una librería y cerramos la tarde con un café. Un fin de semana perfecto.

