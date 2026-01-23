Experiencias gastronómicas, Privilegios Davivienda, Experiencias gastronómicas, Privilegios Davivienda. La experiencia arranca en La Mesa Puttanesca, un restaurante que ha hecho de la mezcla cultural su lenguaje propio y que invita a sentarse sin afán frente a una cocina donde dialogan Japón, Italia y el Mediterráneo, con un menú que se bifurca entre mar y tierra y propone entradas de guiños internacionales, platos principales de técnica pulida y sabores intensos, y un cierre pensado para dejar memoria, todo dentro de una propuesta que entiende el umami como hilo conductor y convierte cada elección del comensal en parte activa del relato gastronómico.
El recorrido continúa en ODA, dentro del G Lounge de Bogotá, donde la cocina colombiana se transforma en una experiencia líquida y sensorial a través de un menú de coctelería botánica que rinde homenaje a hierbas, flores y frutos locales, integrados con destilados en fórmulas que parecen sacadas de un antiguo apotecario, en un espacio que combina bar de whisky y golf bajo techo y que propone quedarse horas explorando ocho cocteles en versión mini, entendiendo la bebida como un acto creativo y contemplativo más que como un simple acompañamiento.
El cierre se reparte entre dos escenarios que celebran el tiempo y el compartir, primero en Casa Obrador, en el Park Way, con un menú de cinco tiempos que avanza con calma desde panes artesanales hasta platos de fondo reconfortantes y postres de contrastes inesperados, todo sostenido por un servicio cercano y un maridaje pensado con criterio, y luego en Café Monstruo, en la calle 85, donde la pizza de fermentación larga se convierte en excusa para una mesa generosa que suma burrata, platos al centro, proteína para compartir y un postre diseñado para alargar la sobremesa, confirmando que comer bien también implica quedarse un poco más.
1. Fusión umami Experiencias gastronómicas
La Mesa Puttanesca es un restaurante que ha construido su identidad desde el cruce de tradiciones nikkei, italianas y mediterráneas.
Aquí el comensal puede iniciar la experiencia eligiendo entre dos opciones: mar o tierra. Si selecciona mar, puede comenzar con un roll con langostino y queso Philadelphia, láminas de salmón y limón, o un roll crocante, con salmón fresco, aguacate hass y queso Philadelphia, pasado por harina, huevo y panko, ambos acompañados de salsa teriyaki artesanal. Y luego, de fuerte, un riso di gamberi, arroz arbóreo con langostinos en salsa de rocoto ahumado.
Si, por el contrario, selecciona tierra, de entrada puede degustar un involtini, cortes de lomo de res brahman. De plato fuerte, un pollo ripieno —pechuga rellena de queso mozzarella y tocineta—, servido sobre una cama de espinaca y salsa de hongos y uchuvas, o una pasta Parisien, fetuccini en salsa blanca con pollo, prosciutto, queso parmesano y champiñones. Ambos vienen acompañados de bebidas para complementar la experiencia.
La Mesa Puattanesca
Hasta el 30 de abril de 2026
PRIVILEGIOS: $165.000
NORMAL: $254.000
2. Botánica en Copa de ODA
El viaje continúa en Bogotá dentro del G Lounge, donde el restaurante ODA propone una lectura sofisticada de la cocina colombiana que dialoga con un bar de whisky y una experiencia de golf bajo techo, lo que convierte la visita en un plan completo que se puede extender durante horas.
Aquí se rinde homenaje a ingredientes locales provenientes de huertas urbanas en Bogotá y de plantas de proveedores de cercanía, integradas en cocteles de presentación cuidada que nacen del poder curativo y sensorial de las plantas, donde cada bebida funciona como una fórmula botánica en la que hierbas, flores y frutos locales se mezclan con destilados para dar origen a recetas archivadas en el apotecario del bar.
El recorrido incluye ocho cocteles en versión mini y agua ilimitada, con la posibilidad de elegir todos de la carta o seleccionar ocho favoritos del menú de autor, sin incluir comida, aunque con la libertad de sumar platos adicionales a precio normal.
ODA
Hasta el 28 de febrero de 2026
PRIVILEGIOS: $172.500
NORMAL: $230.000
3. Cinco tiempos en Casa Obrador
Casa Obrador aparece en el Park Way de Bogotá como un punto de equilibrio entre cocina bien ejecutada, diseño contemporáneo y una atmósfera tranquila que se siente ajena al ritmo acelerado de la ciudad, gracias a su vista reverdecida y a un servicio cercano.
La experiencia en Casa Obrador se despliega de manera progresiva. Comienza con un aperitivo de pan de masa madre, mantequilla aromatizada y aceitunas cítricas, seguido por una tapa icónica que puede ser tostada de ricotta con berenjena en escabeche o tuétano con pan artesano, para luego pasar a un momento mar y tierra con coctel de camarón o mejillones al estilo Obrador.
El fondo propone curry rojo con pollo o albóndigas artesanales, y el cierre llega con postres que juegan con contrastes como mousse de chocolate con ajo negro y frambuesa o tarta de quesos con uvas asadas, todo acompañado por un maridaje que incluye tres copas entre vino blanco, vino tinto suave y espumoso, pensadas para acompañar el menú.
Casa Obrador
Hasta el 30 de abril de 2026
PRIVILEGIOS: $139.000
NORMAL: $199.000
4. Mesa para dos en Café Monstruo
Café Monstruo es un lugar inspirado en los restaurantes icónicos de Nueva York, en el que se combinan oficio, sabor y una atmósfera relajada.
Situado en la calle 85, su pizza es el centro de la experiencia, elaborada con una masa fermentada durante 48 horas y horneada en un horno de piedra en 90 segundos, logrando una textura crujiente por fuera y aireada por dentro que se convierte en la excusa perfecta para compartir con amigos.
Aquí la experiencia incluye una entrada de burrata con arándanos horneados, menta y pistacho acompañada de pan de masa madre, platos al centro con una pizza a elección, hummus y proteína para compartir entre steak o salmón, bebidas gasificadas y un postre de cookie pie pensado para cerrar sin prisa, porque comer bien es también quedarse un rato más.
Café Monstruo
Hasta el 30 de junio de 2026
PRIVILEGIOS: $130.000
NORMAL: $203.000