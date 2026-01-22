En el Foro Económico Mundial de Davos, Emmanuel Macron apareció con unas gafas de sol cuyo valor en la tienda digital de Maison Henry Jullien asciende a 659 euros. Unas gafas que destacaban por su estilo aviador y cristales tipo espejo y que, por imagen y presencia, parecían emerger de una narrativa cuidadosamente construida para un entorno de alta diplomacia global. El brillo de aquellas gafas, tan perfectas como si hubieran sido estrenadas instantes antes de su aparición, fue el detalle que capturó la atención de quienes observaban su llegada a ese foro de líderes mundiales, un evento que tradicionalmente despliega agendas serias sobre economía, geopolítica y cooperación internacional.

El impacto no quedó allí pues la breve intervención de Macron en el escenario, que incluyó referidos a temas tan complejos como las tensiones comerciales con Estados Unidos sobre aranceles al vino francés o las reiteradas controversias geopolíticas que vinculaban a figuras como Donald Trump con territorios como Groenlandia, fue eclipsada en la conversación digital por la atención hacia aquel accesorio que cubría su rostro.

La presencia de esas gafas provocó que la tienda en línea de Maison Henry Jullien colapsara debido a un aumento súbito de visitas y búsquedas que desbordó las capacidades normales del sitio y generó una demanda imposible de satisfacer en cuestión de horas, un fenómeno que ilustra cómo un gesto estético puede tener consecuencias tangibles en la economía digital de un proveedor artesanal.

Un motivo aparentemente estético con origen médico

Las gafas estilo aviador que Macron utilizaba cumplían la función de ocultar una hemorragia subconjuntival en su ojo derecho, condición que él describió públicamente como “totalmente benigna” y que había motivado su cobertura ocular.

Es importante recordar que esta no fue la primera vez que el presidente francés recurrió a este accesorio en público pues apenas una semana antes, en un evento de carácter militar, había explicado que poseía lo que denominó un “ojo de tigre” en referencia a la canción de Survivor popularizada en la película de boxeo Rocky III, una declaración que oscilaba entre la anécdota personal y un guiño cultural.

Cuando una figura política vuelve viral al mercado

El objeto en cuestión, las gafas de sol Pacific S 01 Double Gold de Maison Henry Jullien, se convirtió en un fenómeno de búsqueda en Francia durante horas por internet y en un símbolo para una provincia como Jura, ubicada en el este de Francia, donde artesanos dedicados al vidrio veían con asombro cómo un presidente de la República llevaba un producto elaborado en su región.

La cadena francesa RTL, en un contacto con Stefano Fulchir, presidente de iVision Tech, empresa italiana propietaria de la marca, describió la experiencia como algo extraordinario y un honor que el presidente eligiera sus gafas. Hasta la fecha las unidades específicas que Macron portó no se encuentran disponibles en línea, aunque la marca asegura que nuevas existencias estarán disponibles pronto, con excepción del mercado del Reino Unido donde aún no han logrado abrir una presencia firme.

La historia de la Maison Henry Jullien

Maison Henry Jullien, fundada en el siglo XIX en la región del Jura, nació como un taller dedicado a la fabricación de gafas pensadas para durar décadas y no temporadas, con procesos manuales que han sobrevivido a la industrialización masiva y que hoy siguen siendo el núcleo de su identidad.

La importancia de Maison Henry Jullien en Francia radica en su papel como guardiana de un saber hacer casi extinto, ya que la firma continúa produciendo monturas a partir de técnicas artesanales que implican largos tiempos de pulido, ensamblaje y ajuste, utilizando materiales nobles como acetato de alta densidad y metales trabajados con precisión milimétrica, un proceso que puede tardar varios meses por pieza y que explica tanto su precio como su prestigio, en un país que defiende con celo la noción de patrimonio industrial y la idea de que el lujo también puede ser discreto, técnico y profundamente local.

A lo largo de los años la marca se consolidó como un símbolo de excelencia silenciosa, lejos del ruido de las grandes casas de moda parisinas pero muy cerca de instituciones, ópticos especializados y clientes que valoran la durabilidad por encima de la tendencia, lo que ha convertido a Maison Henry Jullien en un emblema del lujo francés entendido como herencia, oficio y continuidad, una casa que representa la persistencia de Francia en proteger sus industrias culturales y manufactureras incluso en un mercado global dominado por la velocidad, la estandarización y la visibilidad inmediata.

Otro ejemplo de presidentes que colapsan el mercado

El caso de Macron no es un hecho aislado. Existen precedentes recientes que confirman cómo la imagen de un líder político puede desatar fenómenos de consumo global. El ejemplo más comentado del último mes fue el del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien durante su captura por parte de fuerzas especiales de los Estados Unidos apareció vistiendo una sudadera Nike Tech Fleece. Las imágenes se viralizaron con rapidez y las tiendas digitales de la marca quedaron sin stock de ese conjunto deportivo.

El episodio generó una avalancha de memes y comentarios en redes sociales. James Harris, copresentador del pódcast de moda masculina Throwing Fits, señaló que algunos eventos mundiales resultan tan sísmicos que una forma inmediata de procesarlos es el humor negro de los memes, mientras que Jamie Cohen, profesor asociado de estudios de medios en Queens College de Nueva York, explicó que este tipo de contenidos funcionan como una vía compartible y no partidista para entrar en la conversación pública. Steve Rathje, investigador de interacciones humano/computadora en Carnegie Mellon University, destacó lo desconcertante que resulta ver a un líder mundial vestido con prendas asociadas a públicos muy jóvenes.

Según Google Trends, el interés por el término Nike Tech alcanzó un valor máximo de 100 puntos, el nivel más alto de búsquedas registrado para esa expresión, en las horas posteriores a la publicación de las fotos de Maduro. El salto fue drástico frente a los valores previos y se tradujo en un aumento sostenido del tráfico hacia tiendas digitales y plataformas de reventa.

