Con un fin de semana que añade un lunes festivo, los municipios de Cundinamarca tienen tres días para mostrar otras caras de su historia, su cocina y su vida cultural. A pocas horas de Bogotá, antiguas minas, restaurantes de cocina local y salas de teatro ofrecen motivos distintos para salir de la ciudad y recorrer los alrededores durante el puente del 14 al 16 de noviembre.

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El lunes será festivo por la conmemoración de la Independencia de Cartagena, proclamada el 11 de noviembre de 1811. La fecha se traslada al lunes siguiente en aplicación de la Ley Emiliani, que establece el descanso remunerado en el día hábil posterior a determinadas celebraciones nacionales.

XXVIII Festival Departamental de Teatro de Tenjo

El teatro ocupará distintos rincones de Tenjo entre el 14 y el 20 de noviembre. Durante una semana, parques, espacios culturales y escenarios del municipio recibirán obras de compañías locales, agrupaciones de otros municipios de Cundinamarca y artistas invitados de distintas regiones de Colombia y del exterior. Se trata de la edición XXVIII del Festival Departamental de Teatro, que este año tiene como lema Historias que habitan en la memoria y la naturaleza y contará con cerca de 30 agrupaciones teatrales del departamento.

El encuentro, organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, no concentra su actividad en una única sala. Parte de su propuesta consiste en llevar las artes escénicas a diferentes lugares del municipio y acercar al público a obras de distintos lenguajes y procedencias. En ediciones anteriores, la programación ha incluido desde escenas musicales hasta dramas y romances; este año, uno de sus invitados internacionales llegará desde Argentina.

El sábado 14 de noviembre, el Centro Histórico recibirá a La Tropa del Zorrito Fu, agrupación profesional que abrirá la programación a las 11:00 a. m. con La Memoria del Fuego. La jornada continuará en la Casa Chitasugá, donde Universos ConSentidos presentará Cama de tierra a las 2:00 p. m. Para cerrar el primer día, La Gata Circo estará a cargo del acto inaugural con Estación Sabana, a las 5:00 p. m.

La edición 28 del Festival de Teatro de Tenjo tendrá agenda hasta el 20 de noviembre. Crédito: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo.

Por su parte, durante el sábado 15, el Parque de La Felicidad será escenario de un desfile de comparsas que comenzará a las 9:00 a. m. Más de diez agrupaciones de diferentes municipios de Cundinamarca participarán en el recorrido, junto con colectivos profesionales e institucionales y estudiantes de los colegios de Tenjo. La jornada también tendrá una función internacional: a las 5:00 p. m., en el Teatro Julia Arciniegas, Jorge Costa Compañía Teatro Corporal, de Argentina, presentará The Evolución Humana. El performance, dirigido por Julia Muzio y Alfredo Iriarte, cuestiona la evolución humana a través de la presencia de los intérpretes en escena.

La programación del lunes 16 continuará en el Teatro Julia Arciniegas con dos obras. La agrupación bogotana Kabuki Producciones presentará El mago de Oz: magia en red, bajo la dirección de Sara Chingaté. Más tarde, a las 8:00 p. m., el grupo local Embajadores de Jesús llevará a escena Punto de Quiebre, dirigida por Edilberto Rojas Sosa.

La cocina turrena del restaurante Chamán, en Tabio

El olor de la leña acompaña la cocina de Chamán, un restaurante de Tabio que construye su propuesta alrededor de los ingredientes, los paisajes y las comunidades del altiplano cundiboyacense. Bajo la dirección del chef Juan Carlos Reyes, quien suma 18 años de experiencia en cocina, el menú cambia con las temporadas y reúne preparaciones que ponen en diálogo productos locales y técnicas de cocción al fuego.

La carta ha incluido platos como el envuelto de plátano con gambas a la parrilla y salsa titote, los chipirones a la chapa con chorizo, papa nativa y alioli de ajo negro, y una trucha proveniente del río Ponce, en el páramo de La Rusia. También han pasado por su cocina postres como una tarta de macadamia del Quindío con guayaba fresa, guayaba cereza amarilla y crema de chocolate blanco y ron. A la par de los vientos de Tabio, las preparaciones son cambiantes entre las entradas, postres, fuertes y bebidas, por lo que no necesariamente se encuentran todas en una misma visita.

El restaurante participó en la categoría Sabor Latino del quinto circuito gastronómico organizado por Cómete Colombia, celebrado del 1 al 30 de noviembre, con un chuletón de cerdo de libre pastoreo para compartir, acompañado de jus de cerdo con mantequilla de hierbas, rollos de verduras entre hojas de col y puré de papa.

La carta del restaurante acoge ingredientes del antiplano cundiboyacense y los une con la cocción en horno de leña. Crédito: chamanrest.

Chamán, que abre de miércoles a domingo y los lunes festivos, comparte espacio con una de las sedes de la librería Matorral y con el showroom de Somos Mhuyscas, marca creada por el diseñador Milcíades Castro. Todo el recinto se encuentra ubicado en la carrera 3 # 5-36, a pocas cuadras de la iglesia principal del municipio.

Dos obras en el Teatro Fahrenheit 451, en Chía

Desde 2012, el Teatro Fahrenheit 451 tiene su propia sala en Chía, Cundinamarca, donde la agrupación desarrolla su trabajo de creación y formación teatral. Su historia comenzó en el año 2000, cuando inició labores bajo el nombre de Zona Teatro y la dirección de Mario Ernesto Delgado. Cuatro años después se constituyó como corporación y adoptó el nombre de Fahrenheit 451, una referencia a la temperatura en la que arde cierto tipo de papel utilizado para publicar libros.

Las obras de la agrupación abordan distintas historias y lenguajes escénicos en su sala de Chía, donde también desarrolla procesos de formación teatral. Crédito: Teatro Fahrenheit 451.

Para este fin de semana festivo, la sala tendrá dos funciones con propuestas distintas bajo un coste por personas de $20.000. La primera será En boca cerrada no entran moscas, el sábado 14 de noviembre a las 7:00 p. m. La obra sigue las voces de cuatro niñas campesinas para contar una historia de abuso y violencia en el contexto del conflicto armado. A partir del dicho popular que le da título, la creación plantea una reflexión sobre el silencio frente a la realidad social y política, y sobre la necesidad de proteger la infancia.

Por otro lado, el domingo 15 de noviembre, a las 4:00 p. m., será el turno de El de la Triste Figura, una obra familiar que lleva al escenario las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. En trece cuadros escénicos, los actores proponen una lectura contemporánea del clásico de Miguel de Cervantes, con humor y efectos sonoros creados en vivo.

Mina de sal de Nemocón

A 80 metros bajo la superficie, y menos de dos horas desde el norte de Bogotá, los túneles de la Mina de Sal de Nemocón conservan las huellas de una actividad que marcó la historia de este municipio de Cundinamarca. La luz se refleja en los espejos de salmuera, aparece entre las formaciones minerales y acompaña el recorrido por antiguas galerías que durante siglos fueron parte de la vida económica de la región. Mucho antes de la llegada de los españoles, los muiscas ya extraían salmuera del subsuelo y comerciaban con este recurso, que después adquirió importancia durante el periodo colonial.

La mencionada explotación de sal continuó durante los siglos siguientes y se mantuvo como una de las principales actividades económicas de Nemocón hasta 1968, cuando la mina dejó de funcionar. Hoy, sus espacios permiten acercarse a esa historia desde distintos lugares: la cascada de sal, la Ciudad de las Estalactitas, los espejos de salmuera y una capilla tallada dentro de la montaña hacen parte del recorrido. Entre ellos se encuentra también el Corazón de Sal, un cristal de halita de aproximadamente 1.600 kilogramos, hallado en la década de 1960 en el segundo nivel de la mina y tallado con esa forma en honor a la Virgen del Carmen.

Asimismo, visita incluye un espacio que conecta la historia minera de Nemocón con la tragedia de los 33 mineros atrapados tras el colpaso de la mina San José, ubicada en el desierto de Atacama, Chile; en varias cámaras se conservan escenarios utilizados durante el rodaje de Los 33, película que recreó la tragedia, así como el rescate de los trabajadores que permanecieron atrapados durante 69 días en 2010. Allí se puede observar una réplica de la cápsula Fénix, diseñada por los astilleros de la Armada chilena con colaboración de la NASA y utilizada para sacar a los mineros a la superficie el 13 de octubre de ese año.

También está el Museo de Historia Natural de la Sabana, ubicado en una antigua casa que funcionó como taller de mantenimiento de la mina. El lugar conserva máquinas y mobiliario vinculados con la actividad minera y propone un recorrido por los procesos naturales y culturales que dieron forma al territorio. La visita permite reconocer, además, las manifestaciones de arte rupestre presentes en los alrededores de Nemocón y Suesca, donde sobreviven pictogramas de motivos geométricos en tonos rojos y amarillos.

Los espejos de salmuera hacen parte del recorrido subterráneo por las antiguas galerías de esta mina, cuya explotación terminó en 1968. Crédito: Mina de Sal de Nemocón.

Para acceder a los todo el plan que ofrece el reciento salobre, la entrada general a la mina contempla un precio $46.000 para visitantes nacionales; los niños entre 4 y 12 años y los adultos mayores pagan $33.000. Por otro lado, si el visitante es extranjero, la tarifa general cambia de $60.000por persona, mientras que niños y adultos mayores pagan $50.000.

Antes de regresar a Bogotá, el recorrido puede continuar por las tiendas y talleres de artesanías del municipio. Allí se encuentran esculturas talladas en sal, tejidos, cerámicas, mochilas y objetos elaborados con madera y fibras naturales, piezas que recogen la tradición local.

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