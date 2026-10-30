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Desde los senderos que atraviesan las montañas del Cáucaso hasta los pueblos japoneses que se transforman en escenarios de arte contemporáneo, los destinos para 2027 ofrecen motivos distintos para salir de los circuitos habituales. Algunos se descubren a través de sus pai9sajes y rutas; otros, mediante sus mercados, su cocina, sus tradiciones o las huellas de quienes los habitaron. Esta selección, basada en un listado de National Geographic, reúne ciudades y regiones donde el patrimonio convive con nuevas propuestas culturales y formas de explorar.

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La selección reúne lugares con razones concretas para entrar en el mapa de los viajeros: una trienal que instala obras en escuelas abandonadas y campos de arroz, un observatorio astronómico en las colinas escocesas, rutas que conectan pueblos y reservas naturales, y restaurantes que mantienen vivas técnicas de fermentación centenarias. También hay aniversarios históricos, nuevas conexiones y actividades que amplían las posibilidades de recorrer cada territorio.

Kuélap, Perú

La niebla se desliza entre los muros de piedra de Kuélap, una antigua ciudadela levantada por los chachapoyas en los bosques nubosos del norte de Perú. A unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, el complejo conserva construcciones circulares, recintos ceremoniales y murallas que dan cuenta de la capacidad arquitectónica de una civilización anterior al dominio inca. En 2027, el sitio ofrecerá nuevas formas de acercarse a esa historia, con exhibiciones sobre hallazgos arqueológicos y senderos que permitirán recorrer sectores de las ruinas antes inaccesibles, incluidos espacios donde continúan trabajando los investigadores.

Parte de la cultura del pueblo Chachapoya sigue presente en el territorio de Kuélap. Crédito: Shutterstock / BETO SANTILLAN.

La visita comienza en Chachapoyas, capital de la región de Amazonas, desde donde se llega en aproximadamente una hora por carretera al pueblo de Nuevo Tingo. Allí se toma el teleférico, que asciende hasta el parador turístico La Malca; desde ese punto, una caminata de unos 30 minutos conduce a la ciudadela. Conviene reservar buena parte del día para recorrer el complejo y llevar ropa adecuada para los cambios de temperatura, calzado cómodo y repelente.

Para aquellos que deseen ampliar la experiencia del viaje pueden explorar los alrededores, donde se conservan sarcófagos con forma humana en acantilados, asociados a las prácticas funerarias de los chachapoyas. Antes de viajar, es importante consultar los horarios, las tarifas y el estado de los senderos, pues las condiciones de acceso pueden cambiar durante los trabajos de conservación.

Triciudad, Polonia

En Gdańsk, las antiguas grúas de los astilleros todavía dibujan el horizonte junto al Báltico, mientras los edificios industriales que alguna vez concentraron la actividad portuaria encuentran nuevos usos como galerías, restaurantes, cervecerías artesanales y salas de música. A pocos kilómetros, Sopot conserva el ambiente de un balneario histórico, con su muelle de madera y sus playas, y Gdynia muestra otra cara de la costa polaca: una ciudad portuaria construida durante el periodo de entreguerras, reconocida en 2026 por la Unesco por la coherencia de su arquitectura modernista. Las tres forman la Triciudad, una zona metropolitana que permite pasar de un centro histórico con más de mil años de historia a un paseo marítimo o un distrito cultural en un mismo viaje.

La arquitectura de Sopot, Polinia, es bañana por las agua del mar Báltico. Crédito: Shutterstock / Patryk Kosmider.

En 2027, Gdynia será sede de la principal regata multiclase del Campeonato Mundial de Vela, una cita que se suma al calendario cultural de la región. También vale la pena organizar la visita alrededor de sus festivales: la Feria de Santo Domingo llena el centro histórico de Gdańsk de artesanías, comida y conciertos; el Festival de Shakespeare recibe compañías internacionales en el teatro construido sobre el antiguo emplazamiento de una sala del siglo XVII; Sopot celebra su encuentro literario y Gdynia reúne a viajeros, navegantes y montañistas en Kolosy. Para desplazarse entre las tres ciudades se puede usar el tren urbano rápido: el trayecto entre Gdańsk y Sopot toma unos 20 minutos, y hasta Gdynia, cerca de 30.

La gastronomía también merece tiempo propio, con pescados del Báltico y recetas casubias que recuperan técnicas de ahumado, encurtido y fermentación. Entre las direcciones mencionadas para probarlas están el restaurante Kubicki, en Gdańsk; Fisherman, en Sopot, y Biały Królik, en Gdynia.

Ruta de senderismo del Cáucaso, Armenia

En las montañas de Gegham, los caminantes pueden ascender hasta el monte Azhdahak; en Lori, seguir el curso de los ríos entre gargantas, y en Vayots Dzor, atravesar una región de viñedos. Estos paisajes hacen parte del recorrido armenio de una ruta de senderismo que conecta pueblos, áreas protegidas y sitios de interés histórico. Desde 2015, voluntarios y equipos locales trabajan en la recuperación de antiguos caminos de pastoreo y senderos. El tramo de Armenia supera los 800 kilómetros, desde Meghri, en el sur, hasta el lago Arpi, en el norte, y forma parte de un proyecto que busca unir Armenia, Georgia y Azerbaiyán en una red de unos 3.000 kilómetros.

La Ruta de senderismo del Cáucaso recupera antiguos caminos de pastoreo y senderos que habían quedado cubiertos por la vegetación, gracias al trabajo de voluntarios que comenzaron a restaurarlos en 2015. Crédito: Shutterstock / Sergey Malomuzh.

En comunidades como Old Martiros, los caminantes pueden alojarse en casas familiares y aprender a preparar platos con ingredientes recolectados durante el recorrido. Las mejoras en los senderos, la señalización, los campamentos y los mapas descargables facilitan la organización de caminatas de varios días, incluso sin guía. Algunos itinerarios también incluyen el traslado de equipaje entre alojamientos y campamentos. Aun así, se trata de una ruta de montaña que exige preparación: antes de salir conviene revisar las condiciones de cada tramo y contar con el equipo adecuado.

Maya Ka’an, México

En la laguna de Muyil, dentro de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, los primeros recorridos del día permiten navegar entre manglares y observar aves como jabirúes y garzas. Más al sur, en Punta Allen, las excursiones salen al mar para buscar delfines y tortugas, o acercarse a los arrecifes del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Ambas experiencias forman parte de Maya Ka’an, una región de Quintana Roo situada al sur de la Riviera Maya, donde 78 comunidades mayas participan en una propuesta turística que combina conservación ambiental y actividades organizadas por sus habitantes. La zona reúne selvas, lagunas, cenotes y costas, y ofrece una alternativa a los grandes complejos hoteleros del Caribe mexicano.

Las caminastas por la zona abren la posibilidad de encontrar monumentos y muestras de la cultura maya. Crédito: Shutterstock / Arkadij Schell.

Felipe Carrillo Puerto puede servir como punto de partida para conocer la región y alojarse en casas familiares. Desde allí es posible visitar X-pichil, donde el colectivo Lol-Chuy enseña técnicas de bordado con motivos mayas; nadar en la laguna Síjil Noh Há o recorrer los campos de Señor junto a agricultores locales para conocer prácticas de cultivo y probar preparaciones como el sikil pak, una pasta de semillas de calabaza tostadas con tomate y chile habanero.

En Chunhuhub hay cabañas de techo de palma y caminatas guiadas por la selva para identificar plantas medicinales, mientras que en Tihosuco los habitantes comparten relatos sobre la Guerra de Castas frente a las ruinas de una iglesia colonial. La región cuenta con empresas de turismo comunitario, hoteles locales y guías certificados; además, la renovación de carreteras y la conexión del Tren Maya con Cancún y Tulum facilitan el acceso.

Lúxor, Egipto

El 2 de agosto de 2027, el cielo de Lúxor se oscurecerá durante más de seis minutos por un eclipse solar total. El fenómeno tendrá lugar sobre una ciudad donde el sol ocupó un lugar central en las creencias del antiguo Egipto y cuyos templos y tumbas todavía permiten seguir las huellas de esa relación. En la orilla oriental del Nilo se encuentran los templos de Lúxor y Karnak, mientras que al otro lado del río están el Valle de los Reyes, donde fue descubierta la tumba de Tutankamón, y los templos funerarios de los antiguos faraones. La ciudad, situada a unos 700 kilómetros al sur de El Cairo, reúne algunos de los conjuntos arqueológicos más importantes del país.

Jeroglíficos dentro del complejo del Templo de Karnak en Luxor, Egipto. Crédito: Shutterstock / ArgelisRebolledo

La visita también tendrá novedades en 2027. El histórico hotel Winter Palace, donde Howard Carter anunció el hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922 y que recibió en varias ocasiones a Agatha Christie, tiene prevista su reapertura en julio bajo la marca Mandarin Oriental. A esto se suma el lanzamiento del Guardian of the Nile, el primer tren nocturno de lujo para turistas de Egipto, que conectará El Cairo con Asuán y tendrá parada en Lúxor. Sus 40 cabinas, el servicio de restaurante y las excursiones organizadas buscan recuperar el estilo de los grandes viajes ferroviarios. Para contemplar los monumentos desde otra perspectiva, al amanecer se pueden tomar vuelos en globo sobre el Valle de los Reyes o recorrer el Nilo en una dahabiya, embarcación tradicional de dos velas que permite navegar junto a los pueblos y campos que todavía dependen del río.

Penang, Malasia

En George Town, las fachadas de antiguas casas comerciales chinas conviven con murales, templos y puestos donde el día empieza con dim sum y café. La capital de la isla de Penang conserva un centro histórico reconocido por la Unesco, pero la experiencia no termina en sus calles: hacia las montañas aparece una selva tropical atravesada por senderos y, al otro lado del estrecho, en Seberang Perai, los pueblos rurales y los manglares muestran otra faceta del estado. Esa combinación de patrimonio, naturaleza y vida cotidiana es parte de lo que distingue a Penang, un destino donde también vale la pena detenerse en mercados como Chowrasta y probar platos locales como el char kway teow, los fideos salteados con camarones, o el nasi kandar, arroz acompañado de curris y salsas.

La arquitectura de Penang refleja la convivencia de distintas tradiciones culturales y religiosas, visible en sus templos, edificios históricos y espacios de culto. Crédito: Shutterstock / Syafarizal.

El próximo año, una nueva forma de llegar a las alturas se sumará a la oferta de la isla: el teleférico de Penang Hill, que conectará los jardines botánicos con la cima en menos de diez minutos. Desde allí se podrá contemplar el dosel de la Reserva de la Biosfera de Penang Hill y continuar por senderos entre la vegetación, ya sea por cuenta propia o con guías locales especializados en ecología y patrimonio. En Nature Green Farm, los visitantes pueden conocer prácticas de agricultura orgánica y participar en demostraciones de cocina con productos recién cosechados. En el continente, el crucero por el río Sungai Juru propone un recorrido guiado de dos horas entre manglares, con actividades como lanzar redes de pesca, recoger mariscos y atrapar cangrejos para entender la relación de las comunidades con estos ecosistemas.

Dumfries y Galloway, Escocia

Las colinas que rodean Clatteringshaws Loch ofrecen uno de los cielos más oscuros de Escocia, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Esa es una de las razones para visitar Dumfries y Galloway en 2027: a mediados de año está prevista la apertura del nuevo Scottish Dark Sky Observatory, dentro de la Reserva de la Biosfera de Galloway y Ayrshire del Sur, reconocida por la Unesco. El complejo tendrá dos domos de observación y un planetario de 360 grados para explorar las estrellas y las constelaciones. La región también cuenta con el Galloway Forest Park, el primer parque de cielo oscuro de nivel oro del Reino Unido, donde durante el día se pueden recorrer bosques, lagos y senderos, a pie o en bicicleta. Entre sus rutas recientes están Gallovidian Gravel, un recorrido de 206 millas que conecta los centros de ciclismo de montaña 7stanes, y el camino costero de Rhins of Galloway, de 83 millas, que rodea por primera vez la península.

Dumfries y Galloway combina castillos medievales, pueblos históricos y paisajes naturales en el suroeste de Escocia. Crédito: Shutterstock / JSvideos.

La historia también forma parte del recorrido. En 2027, el castillo de Caerlaverock, una fortaleza medieval de planta triangular junto al río Nith, conmemorará 750 años desde su fundación. La fecha coincide con una oportunidad para conocer los lugares vinculados con Robert Burns, el poeta nacional escocés, quien vivió y escribió en Ellisland Farm, hoy convertida en museo y abierta a visitantes que pueden seguir un sendero dedicado a su obra y alojarse en las nuevas cabañas del lugar. En Dumfries también se puede visitar la casa donde pasó sus últimos años. Para quienes prefieran explorar la región sobre dos ruedas, el paso del Tour de Francia por el sur de Escocia en julio de 2027 añade otro motivo para planear una visita. Entre castillos, círculos de piedra como Torhouse y pueblos como Kirkcudbright o Castle Douglas, Dumfries y Galloway ofrece una forma de conocer el sur escocés lejos de los circuitos más concurridos.

Niigita, Japón

Las antiguas escuelas, los campos de arroz y los túneles excavados en las montañas se convertirán en espacios de exhibición para la décima edición de la Trienal de Arte de Echigo-Tsumari, que se celebrará entre julio y noviembre de 2027. Este festival de arte al aire libre reúne obras creadas para lugares específicos de la región y propone otra forma de recorrer sus pueblos, muchos de ellos afectados por el despoblamiento. La edición tendrá como eje la reutilización de espacios y contará con artistas internacionales como el británico Antony Gormley, la francesa Annette Messager y el japonés Tadashi Kawamata. Algunas intervenciones ocuparán construcciones abandonadas o paisajes agrícolas, mientras otras invitarán a entrar en antiguos edificios y túneles transformados en instalaciones. Niigata, en la costa del mar de Japón, también es conocida por sus inviernos de intensas nevadas, sus campos de arroz y una tradición gastronómica que tiene en el sake uno de sus productos más reconocidos.

Niigata reúne paisajes de montaña, campos de arroz y antiguas construcciones rurales que hoy encuentran nuevos usos como espacios para el arte contemporáneo. Crédito: Shutterstock / AaronChenPS2.

El frío y los largos inviernos también han marcado la cultura de la fermentación, que se puede conocer en Nagaoka a través de Hakko House, un espacio dedicado a esta tradición donde el chef Sho Suzuki propone un menú de once tiempos con ingredientes de temporada y productos recolectados en las montañas. Entre los platos aparecen brotes de helecho real y espárragos silvestres con nanban koji, una pasta fermentada picante, además de atún con salsa de soja elaborada en casa a partir de koji. Cada preparación se acompaña con un sake regional seleccionado para el menú. La visita puede continuar por Hakko Trip, un recorrido autoguiado de una milla por establecimientos dedicados a la fermentación: productores tradicionales de miso, una tienda de dango que sirve brochetas de mochi con almíbar y una destilería que recupera variedades antiguas de arroz para elaborar sake. Allí también se puede conocer el uso de los yukimuro, almacenes donde la nieve permite mantener una temperatura baja y constante durante la maduración de la bebida.

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