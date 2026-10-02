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La llegada de BTS a Colombia vuelve a poner los ojos sobre Corea del Sur, una cultura que desde hace años ha encontrado distintas formas de instalarse en Bogotá: primero a través del K-pop y los dramas, y cada vez más también mediante su gastronomía. Para quienes quieran llevar esa curiosidad de la pantalla a la mesa, hay una opción que estará disponible durante pocos días: Samgak, un proyecto de comida callejera coreana que por primera vez deja su formato de cocina oculta para instalarse temporalmente en la ciudad.

Desde el 28 de septiembre al 11 de octubre de 2026, Samgak tendrá un pop-up en Kapital House, en Quinta Camacho (Calle 70 # 8-19). Hasta ahora, el proyecto había funcionado únicamente como una cocina dedicada a domicilios. Esta vez, sus creadores decidieron abrir las puertas para que los comensales conozcan de cerca una propuesta que busca llevar algunos sabores y formatos de la comida callejera coreana a Bogotá.

La apuesta tiene, además, un producto alrededor del cual gira buena parte de la historia de Samgak: el samgak kimbap, un triángulo de arroz envuelto en alga nori que puede comerse como snack, almuerzo o a cualquier hora del día.

¿Qué es Samgak y por qué se llama así?

Samgak: el pop-up de comida coreana que puede probar en Bogotá durante la visita de BTS

Samgak nació de los hermanos Ana María y Juan Carlos Torres, quienes encontraron en la gastronomía coreana una manera de acercar dos culturas. Juan Carlos está casado con una mujer coreana y, a partir de su relación con la familia de ella, los hermanos descubrieron que la comida podía ser un punto de encuentro entre las tradiciones colombianas y coreanas.

Para ellos, compartir alrededor de la mesa tiene un significado que trasciende la comida. En Corea, descubrieron, cocinar y comer también puede ser una forma cotidiana de expresar afecto.

El nombre Samgak significa “triángulo” en coreano y hace referencia tanto a la forma del samgak kimbap como a la idea que sostiene el proyecto: tres puntos que se encuentran —Corea, Colombia y una nueva generación de comensales interesados en descubrir otras cocinas sin la formalidad de un restaurante tradicional.

“Las recetas vienen directamente de Corea. La suegra de mi hermano, Carol, a quien todos en la cocina llamamos eomeonim (una forma cariñosa y respetuosa de decir ‘mamá’ en coreano), nos ha enseñado y ha creado con nosotros cada plato”, cuenta Ana María Torres, una de las creadoras de Samgak.

Samgak kimbap: el plato que dio origen al proyecto

Uno de los productos que diferencia a Samgak es precisamente el samgak kimbap, una preparación de arroz en forma triangular que se envuelve en alga nori. Su formato permite comerlo fácilmente y llevarlo consigo, una característica que conecta con la lógica de la comida callejera.

En Samgak se puede escoger entre seis versiones: bondiola de cerdo picante, atún con mayonesa acevichada, pollo coreano crujiente, vegetariano, carne de res en salsa dulce y tocineta caramelizada.

La idea de trabajar alrededor de este producto fue creciendo hasta convertirse en una propuesta más amplia de comida coreana, con platos diseñados para combinar diferentes sabores y texturas.

¿Qué comer en el pop-up de Samgak?

El menú reúne preparaciones inspiradas en la comida callejera coreana y adaptadas a una experiencia más informal. Entre los platos que hacen parte de la propuesta están las kimchi fries, papas rústicas acompañadas de gochugaru —ají coreano en polvo—, mermelada de kimchi y mayonesa de gochujang.

Samgak: el pop-up de comida coreana que puede probar en Bogotá durante la visita de BTS

También están los Korean Chicken Bites, hechos con contramuslo de pollo crujiente, bañado en una salsa coreana dulce y ligeramente picante, acompañado de maní.

Otra de las opciones es el tteokbokki rosé, una preparación de pasta de arroz servida con panza de cerdo, tocineta, vegetales salteados y una salsa cremosa tipo rosé.

Para compartir está el barbecue coreano, preparado con bondiola de cerdo y acompañado de arroz de sushi, kimchi, ssamjang —una salsa tradicional coreana semipicante— y pepino encurtido. El plato se sirve con hojas de lechuga para preparar pequeños tacos con las manos.

La lógica del menú es precisamente esa: comer sin demasiados protocolos, compartir y combinar sabores. Hay picante, dulzor, acidez, fermentos, crujientes y salsas intensas.

Una interpretación colombiana de la comida callejera coreana

Samgak no pretende presentarse como una reproducción literal de la gastronomía de Corea ni competir con los restaurantes coreanos tradicionales. Su propuesta parte de otro lugar: tomar referencias de la comida callejera, sus sabores y formatos, y traducirlos a una experiencia pensada para Bogotá.

Samgak: el pop-up de comida coreana que puede probar en Bogotá durante la visita de BTS

“No buscamos competir con la autenticidad de un restaurante coreano; nuestro lugar está en el encuentro entre las dos culturas. Estamos más cerca del Korean street food que del restaurante coreano tradicional”, explica Juan Carlos Torres, cofundador de Samgak.

La propuesta también busca que la comida coreana resulte accesible para quienes nunca la han probado. De ahí que buena parte de sus platos estén pensados para comer con las manos, compartir y descubrir progresivamente ingredientes como el kimchi, el gochujang, el gochugaru o el ssamjang.

En medio del interés que despierta la cultura coreana en Colombia, el pop-up de Samgak propone otra manera de acercarse a ella: no desde la pantalla ni desde la música, sino desde la mesa.

Samgak estará en Kapital House, en la Calle 70 # 8-19, en Quinta Camacho, Bogotá, hasta el 11 de octubre de 2026.