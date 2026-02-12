Consejos para ganar dinero sin trabajar

Levantarse por la mañana, darse un baño, perfumarse, comerse un buen desayuno y no hacer más na’. Más de uno ha soñado con vivir como dice la canción del Gran Combo de Puerto Rico, pero a la mayoría nos convencieron de que vinimos a esta dimensión para ganarnos el pan con el sudor de la frente. Pues no, la verdad es que existen maneras de generar dinero sin trabajar o incluso trabajando en paralelo y en actividades diferentes.

En este punto, seguro se pregunta si lo voy a invitar a vincularse a una pirámide de esas que generan euforia entre los incautos que se dejan enredar por cantos de sirenas o flautas embrujadoras. Por eso, le voy a decir cinco verdades sobre la posibilidad de ganar dinero sin trabajar.

Verdad n.o 1: No siempre la plata llama plata

Como decían muchos de nuestros abuelos, estamos convencidos de que para generar dinero necesitamos dinero o el famoso “plante”, pero esto no es siempre cierto, pues existe la opción de obtener comisiones por llevarles clientes a profesionales que no tienen tiempo de hacer labor comercial a pesar de sus excelentes servicios.

Luis Gerardo Caro, coach y mentor financiero, resalta esta opción como una oportunidad real en la que una persona que tiene un buen relacionamiento puede recomendar los servicios de un profesional y, previamente, acordar con este el porcentaje de una comisión o un reconocimiento, si es que le suena feo la palabra comisión, por cada negocio generado.

Consultores, coaches, entrenadores personales y hasta bancas de inversión estarán felices de contar con sus aportes, y reconocerán por ello porcentajes que van desde el 5 % hasta el 15 %, según el valor del negocio en cuestión. Eso sí, es conveniente que los términos del acuerdo se suscriban en un documento para que las partes tengan claridad sobre cada punto y también resulta fundamental que usted crea en la idoneidad y la ética del profesional en cuestión para que no termine enredado con personas inconformes por el servicio recibido.

Verdad n.o 2 : La regla es poner los huevos en diferentes canastas

Esa famosa frase tiene todo el sentido del mundo porque para generar dinero sin trabajar es fundamental contar con diferentes gallinitas que den lindos huevos dorados sin gran esfuerzo. Juan Carlos París, fundador de Plura, una empresa que estructura proyectos de coliving, decidió aprovechar las utilidades de otro negocio de mayor riesgo para invertir en finca raíz, con el fin de diversificar los activos que tenía y prevenir un potencial riesgo de pérdidas. Mejor dicho, utilizó los excedentes de una empresa para poner huevos en otra canasta.

“Empecé alquilando apartamentos; cuando logré un mayor capital también compré inmuebles sobre planos, incluso adquirí finca raíz en Estados Unidos. Luego comenzamos con el modelo de coliving, y al crecer de manera acelerada creamos Investing Plura para que otros inversionistas, a través de diferentes tipos de modelos, inviertan en rentas de alto valor”, dice el emprendedor.

En el modelo de arriendo tradicional, la rentabilidad en Colombia está alrededor del 3 % anual, un desperdicio total teniendo en cuenta la alta inflación actual del país (12 % anual) y aunque muchos destacan la valorización, la verdad es que esa ganancia solo se logra cuando se liquida el bien, así que no genera una caja atractiva de manera permanente y, por lo tanto, no es una buena vaquita lechera.

Ilustración Sindy Elefante @sindyelefante

Según París, una propiedad de coliving tiene muchos beneficios a quienes arriendan apartamentos porque no solo les incluye el mobiliario y los servicios públicos en una sola tarifa. “Nosotros aprovechamos todos los espacios de los edificios: debajo de las escaleras ponemos máquinas de vending o las lavadoras, en una zona oscura instalamos el spa y todo esto le da un mayor atractivo a la inversión”.

Los coliving se conforman en torno a comunidades como, por ejemplo, extranjeros que vienen en plan de turismo de mediano plazo o nómadas digitales, personas adultas independientes, estudiantes, emprendedores, entre otros. “En mis viajes he conocido colivings para miembros de la comunidad LGBTI o para padres solteros con hijos; es clave identificar nichos que tienen unas características que las hacen afines”, explica París.

Si no se tiene el capital o no se quiere comprar un inmueble en coliving es viable invertir para comprar un porcentaje del proyecto, con capitales desde 100 millones de pesos y es aquí cuando se puede vivir sin trabajar.

“Al inversionista no le toca administrar el inmueble, nosotros hacemos todo por él. En promedio, damos una rentabilidad del 22 % anual y hacemos una inversión colaborativa porque entre todos se pagan los gastos de los inmuebles y se distribuyen los ingresos que se generan, de tal forma que se balancean las rentas en caso de que haya inmuebles vacíos y cuando alguien quiere liquidar su inversión nos encargamos de ayudarlo”, puntualiza París.

Verdad n.o 3: Es clave aplicar las metodologías de los expertos

Javier Torres tiene una empresa muy rentable de sistemas de audio para instituciones educativas, pero el fuerte ritmo de trabajo lo hizo pensar en inversiones que le permitieran generar ingresos automáticos sin trabajar.

A comienzos de 2022 le presentaron a un “agente inmobiliario” muy carismático especializado en vender inmuebles en Estados Unidos, quien con la labia de un vendedor de sueños lo ilusionó con una propiedad que le rentaría el 1 % mensual en dólares.

“Invertimos 100 mil dólares para comprar una casita de dos pisos; supuestamente, el gobierno norteamericano pagaba un subsidio de alquiler, era una inversión a la fija. Pero nos ‘tumbaron’, no apliqué la metodología, no investigué bien al agente, me dejé presionar para girarle el dinero sin hacer la debida diligencia, nunca viajé a conocer la casa y todo se hizo a distancia. Hoy tenemos una demanda en contra de esta persona porque nos vendió una casa tan deteriorada que no se puede arreglar, y a otras personas les vendió inmuebles de terceros a los que nunca les entregó el dinero de los inversionistas”, dice el afectado.

Verdad n.o 4: Tiene que aprender sobre inversiones

Para comenzar a invertir mi amigo Javier había tomado varios cursos, pero al final se dejó seducir por las promesas de ganar dinero sin mover un dedo y no aplicó las metodologías que conoció. Tenía la información a la mano, pero no la aplicó.

Pero hay otras personas más ingenuas que confían en las promesas de rentabilidad de negocios que no conocen. Viviana Vélez es contadora y se quedó sin empleo a comienzos de 2022; con dos hijos a cargo, empezó a mirar opciones para invertir el dinero de la venta de una casa que tiene en un barrio popular de Bogotá y que representa todo su patrimonio.

“El hermano de un amigo me dijo que es muy rentable poner una peluquería canina, no hay que invertir más de 100 millones de pesos”, me contó una tarde que salimos a almorzar. Su plan era vender la casa por 150 millones de pesos, pagar deudas y montar la peluquería de mascotas; el problema es que ella jamás ha tenido un perro, no sabe nada de mascotas ni conoce gente que se dedique al tema, porque el familiar de su amigo tiene el negocio en Cali.

Ilustración Sindy Elefante @sindyelefante

“Ganar dinero sin trabajar es una falacia, siempre se tendrá que hacer un esfuerzo para validar que la inversión sea rentable y se baje la incertidumbre; hay que revisar los antecedentes de las personas con las cuales se hará el negocio y cuando se hace la inversión es vital estar pendiente de las tendencias, revisar qué pasa con el mercado y tomar decisiones para proteger la inversión”, afirma Felipe Tascón, cofundador y CEO de Mesfix, una plataforma electrónica de factoring y confirming que opera con el modelo de crowdfunding para permitir que las personas inviertan desde 200 mil pesos en la compra de facturas de empresas privadas de diferente tamaño.

En Mesfix la rentabilidad se ubica entre el 23 % y el 28 % efectivo anual, según el nivel de riesgo de la empresa y de sus requerimientos de financiación. Las inversiones son a corto plazo, con un periodo mínimo de 30 días y un máximo de 180 días. Más de 5000 personas han invertido con Mesfix, un promedio de 15 millones para comprar facturas; además, se ha brindado financiación a más de mil empresas

Pero ojo, no es cero riesgo y por eso Tascón enfatiza en promover la educación entre los inversionistas para que conozcan y gestionen sus riesgos. “La pandemia nos golpeó, pero el estallido social de 2021 afectó más a los pagadores; hemos suscrito acuerdos de pago y logramos recuperar el 80 % de los recursos; nosotros garantizamos mínimos en caso de riesgo operacional y generamos mandatos en casos de default para representar a los inversionistas en los procesos”, explica Tascón.

Verdad n.o 5: Los que saben del negocio son los mejores aliados

Andrés Morales, fundador de The Talent Tree, tiene una máxima que me encanta, sobre lo que se debe invertir antes de poner plata. “Un buen inversionista primero invierte tiempo en conocer el negocio que le interesa, y luego invierte su dinero”.

Morales recomienda también realizar muchas citas de contexto, o conversaciones con personas que ya han invertido en un negocio determinado para entender cómo opera, qué riesgos tiene, cuál es la rentabilidad esperada y qué es lo peor que podría pasar con esa inversión. Marcela Becerra tiene dos apartamentos para renta con Airbnb en el barrio Chicó, en Bogotá, pero como ella no sabe nada de administrar rentas de corto plazo decidió contratar una firma de administración de este tipo de inmuebles.

Ellos se encargan de gestionar el inmueble en la plataforma, seleccionan a los huéspedes, realizan la limpieza del lugar, entregan y reciben el inmueble a cada uno de los huéspedes y están pendientes de cada detalle de la operación. A cambio, reciben un pago por cada alquiler que se realice. Esta comisión puede estar entre el 15 % y el 20 % del dinero generado por las rentas y para Becerra es un valor justo, pues no tiene que mover un dedo para que su dinero le genere ingresos.

Bonus track: Nada en esta vida es totalmente gratis

Seguro que ha oído hablar de las plataformas en línea que le pagan por caminar, jugar, responder encuestas o darles like a algunos productos o personas… Olvídese de eso, es una verdadera falacia.

Según Álvaro Montes, director del proyecto Inteligencia Artificial, del Grupo Prisa, esas ofertas tan atractivas son puro cuento y se trata de pirámides o plataformas engañosas que buscan quedarse con su información o con su dinero. “Primero piden que abra una cuenta en bitcoines para que le puedan consignar allí lo que supuestamente le van a dar gratis, pero luego comienzan a pedirle más dinero y, finalmente, se desaparecen del mapa”, advierte el experto.

Así que cuídese de los cantos de sirena que prometen darle todo a cambio de nada; sí es posible ganar dinero sin sudar la gota gorda, pero primero tendrá que ahorrar algo de dinero y aprender a invertir.

Lea también: Cinco aplicaciones para organizar sus finanzas