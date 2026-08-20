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Descubra qué ver en cine este mes con tres estrenos imperdibles: la nostalgia y rebeldía de Coyote vs. Acme, el cine colombiano de Simón Vélez y la nueva distopía de Ridley Scott.

Piedras preciosas

Director Simón vélez

El director antioqueño Simón Vélez dedicó el inicio de su carrera al formato del cortometraje y estrenó producciones como Por ver la luz en tus pupilas (2015), Historia del agua (2016), La máxima longitud de un puente (2018) y Los mayores ríos se deslizan bajo tierra (2022).

Ahora, tras su estreno mundial en el prestigioso Festival de Cine de Berlín (Berlinale), su ópera prima, Piedras preciosas, llegará a la cartelera de Colombia en septiembre. Según Vélez, esta producción plantea una representación de su Medellín personal, “un lugar muy luminoso, con mucho brillo, mucho ruido, mucho sonido, mucho color”.

Piedras preciosas tiene como protagonista a Machado, un colombiano que vive en Francia y al que contratan para regresar a Medellín, su tierra natal, y robar una esmeralda. Esa operación, como era de esperarse, desencadena una serie de acontecimientos que lo llevan a repensar el objetivo de su misión.

Coyote vs. Acme

Director Dave Green

¿Qué ver en cine? Del regreso del Coyote al nuevo gran estreno colombiano

La película Coyote vs. Acme fue el centro de una de las intrigas más indignantes de la industria del cine en los últimos años. A pesar de estar terminada, Warner Bros, Discovery decidió cancelar su estreno para obtener una deducción tributaria. La noticia fue recibida con un rechazo unánime por parte tanto del público como de la industria y la productora decidió abrir una especie de subasta con sus derechos, adquiridos finalmente por Ketchup Entertainment.

Así se aseguró que viera la luz esta cinta sobre el entrañable y torpe personaje del universo de los Looney Tunes. Toda una generación creció viendo cómo el Coyote trataba de cazar al Correcaminos utilizando los productos fabricados por ACME Corporation y, en esta historia, el personaje decide buscar retribución y contrata a un abogado humano para demandar a la empresa.

El argumento permite combinar, entonces, la acción real y la animación, tal como lo hicieron filmes clásicos como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y Space Jam. El factor humano lo ponen actores como el comediante Will Forte, el abogado tan o más torpe que el Coyote, y su contraparte, Buddy Crane, el abogado de ACME, encarnado por John Cena.

La Guerra de los últimos

Director Ridley Scott

¿Qué ver en cine? Del regreso del Coyote al nuevo gran estreno colombiano

Si se habla de ciencia ficción cinematográfica, se tiene que nombrar a Ridley Scott, el legendario cineasta británico que creó algunos de los títulos más importantes del género, como Blade Runner y Alien. A sus 88 años, Scott sigue tan activo como siempre, aunque últimamente ha tambaleado en el cine de época con la segunda parte de Gladiador y una insulsa visión de la vida de Napoleón.

Ahora, el director regresa a ese terreno conocido de la ciencia ficción con La guerra de los últimos, una película que ya de entrada tiene un interesante elenco, liderado por Margaret Qualley, Jacob Elordi, Josh Brolin y Guy Pearce. La historia se desarrolla en un mundo posapocalíptico, en el que un virus ha acabado con la mayoría de la humanidad.

Hig, encarnado por Elordi, es un piloto que logró sobrevivir al virus y vive en el hangar de un aeropuerto abandonado junto con su perro. Como es tradicional en este tipo de distopías, el protagonista se va dando cuenta de que, para sobrevivir, debe aprender a lidiar con la más peligrosa amenaza: los otros humanos que tampoco perecieron.

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