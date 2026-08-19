Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Colombia tendrá cuatro representantes en la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe de S.Pellegrino Young Chef 2026/2027, una competencia que busca identificar a algunos de los nuevos talentos de la cocina de la región. Daniela Díaz Fuertes, Diana Pérez, Heisy Córdoba y Diego Ramírez están entre los 15 jóvenes chefs seleccionados para competir en Ciudad de Panamá.

La final regional se desarrollará del 27 al 30 de septiembre de 2026 y tendrá como escenario la Universidad Interamericana de Panamá. El martes 29 de septiembre, los chefs presentarán sus platos insignia ante un jurado integrado por cinco referentes de la gastronomía latinoamericana. El ganador obtendrá un lugar en la Grand Finale de Milán, prevista para 2027.

La selección de los 15 finalistas estuvo a cargo de especialistas de ALMA, la Escuela Internacional de Cocina Italiana, que evaluaron las postulaciones a partir de tres criterios: habilidad técnica, creatividad y una sólida convicción personal sobre el poder transformador de la gastronomía.

Cuatro chefs colombianos y cuatro maneras de contar el territorio

Los cuatro representantes de Colombia llegan a Panamá con platos que tienen como punto de partida la memoria, las raíces y distintas expresiones de la cocina del país. Sus propuestas recorren territorios como el Caribe, el Pacífico, los Andes, la Amazonía y Santander, además de incorporar recuerdos familiares y experiencias personales.

Diego Ramírez: Colombia como punto de partida

Diego Ramírez, chef de Selma restaurante, nació en Bogotá y creció en Cali. Su historia familiar también atraviesa distintos territorios del país: tiene un abuelo chocoano, una madre de Neiva y un padre de Manizales.

Cuatro chefs colombianos competirán en la final regional de S.Pellegrino Young Chef

Esa mezcla está presente en el plato con el que llegará a Panamá. El chef lo plantea como una manera de recorrer Colombia desde sus raíces y experiencias, utilizando ingredientes y preparaciones vinculados con la cotidianidad de las casas colombianas.

La propuesta incluye hormiga culona de Santander, bollo de yuca del Caribe, cimarrón del Pacífico, palmito del Putumayo, pirarucú y katara del Amazonas, además de una versión de la pachamanca, preparación que consiste en cocinar bajo tierra.

(Para saber más: Erick Alfredo Bautista: el joven chef ganador de San Pellegrino)

Cuatro chefs colombianos competirán en la final regional de S.Pellegrino Young Chef

Para Ramírez, esta combinación resume una idea de identidad que atraviesa su cocina: la de un cocinero nacido en Bogotá, criado en Cali y marcado por distintas regiones del país.

Heisy Córdoba: regresar a las raíces del Chocó

Para Heisy Córdoba, chef de Pajares Salinas, el plato que presentará en Panamá se construye desde el regreso a sus raíces y desde los sabores de su infancia en el Chocó.

Cuatro chefs colombianos competirán en la final regional de S.Pellegrino Young Chef

La propuesta, llamada Volver, utiliza diferentes elementos para recuperar recuerdos familiares. El tuil de socarrat evoca el arroz atollado de su abuela, mientras que el chimichurri remite a las hierbas de azotea que estaban presentes en la cocina de su infancia.

El coco, el chontaduro y el pescado completan una propuesta vinculada con su familia y su territorio.

Cuatro chefs colombianos competirán en la final regional de S.Pellegrino Young Chef

Córdoba lleva esos recuerdos a técnicas contemporáneas con la intención de preservar una memoria gastronómica y proyectarla hacia el futuro. En su propuesta, la tradición no desaparece al transformarse: busca evolucionar sin perder su esencia.

Diana Pérez: un diálogo entre Caribe y Andes

El plato de Diana Pérez, chef de Humo Negro, también parte de sus raíces colombianas. Su propuesta tiene como eje un sancocho trifásico, preparación que, según explica, evoca la tradición caribeña, la reunión comunitaria y los sabores compartidos alrededor del fogón.

Cuatro chefs colombianos competirán en la final regional de S.Pellegrino Young Chef

A esta preparación se suma un envuelto de maíz, con el que rinde homenaje al legado ancestral indígena y al maíz como símbolo de resiliencia y abundancia.

Cuatro chefs colombianos competirán en la final regional de S.Pellegrino Young Chef

La costilla está acompañada por un fermento costeño tradicional, utilizado para resaltar sabores autóctonos. El resultado busca establecer un diálogo entre dos regiones: el Caribe y los Andes.

Daniela Díaz Fuertes: entre memoria, presente y futuro

Daniela Díaz Fuertes, de DON DOH Parrilla Japonesa, construye su plato desde su propia trayectoria como cocinera. La propuesta representa, según explica, su pasado, su presente y su futuro.

Cuatro chefs colombianos competirán en la final regional de S.Pellegrino Young Chef

El cordero ocupa el centro del plato porque fue el primer animal que aprendió a despostar completo. Esa experiencia, cuenta, le enseñó el respeto por los ingredientes y la importancia de su aprovechamiento total.

El presente está representado por una cocina que define como honesta y sin pretensiones. A esto se suman técnicas e ingredientes japoneses, que reflejan las influencias culturales que continúan transformando su manera de cocinar.

Cuatro chefs colombianos competirán en la final regional de S.Pellegrino Young Chef

El envuelto funciona como vínculo con sus raíces y su memoria. Así, la propuesta reúne diferentes momentos de su trayectoria para expresar una visión de cocina con identidad y coherencia.

¿Quiénes son los 15 finalistas de S.Pellegrino Young Chef?

Además de los cuatro representantes colombianos, la lista está integrada por chefs de México, El Salvador, Chile, Perú, Costa Rica, Brasil, Argentina y Panamá.

Por México fueron seleccionados Kevin Chavez Cazarin, de Chablé Yucatán, y Rodrigo Pacheco Reyes, de ORIGEN.

Juan José Acevedo Rodríguez, de El Xolo, representará a El Salvador.

Desde Chile llega Tomás Paz, del Hotel Sheraton Santiago.

Perú tendrá dos representantes: Leonardo Fassioli, de Chakana Bar, y Christian Navarrete, de Efimero.

Por Costa Rica competirán Mauro Jiménez, de Las Ventanas | El Silencio Lodge & Spa, y Allan Flores Navarro, de Restaurante Amana.

Ana Flávia Batista Graciolli, del restaurante Broca, representará a Brasil.

Desde Argentina llega Santiago Gaston Pereyra, de Crizia, mientras que Andrei Lam, de Sofitel Legends Casco Antiguo, será el representante de Panamá.

¿Cuándo y dónde será la final regional?

La Final Regional de Latinoamérica y el Caribe de S.Pellegrino Young Chef 2026/2027 se realizará por primera vez en Ciudad de Panamá.

Las actividades tendrán lugar entre el 27 y el 30 de septiembre, en la Universidad Interamericana de Panamá. La jornada central de competencia será el martes 29 de septiembre, cuando los 15 finalistas presenten sus platos insignia ante el jurado internacional.

La elección de Panamá como sede responde, según la organización, al crecimiento de su escena gastronómica y a su consolidación como destino culinario en Latinoamérica.

“Cada uno de los 15 chefs representa una apuesta por el futuro de la cocina latinoamericana y Panamá será el escenario para demostrarlo”, señaló Gloria de León Zubieta, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá.

¿Cómo se elegirá al ganador?

Los platos serán evaluados a partir de tres criterios principales: habilidad técnica, creatividad y una creencia personal excepcional sobre el poder de la gastronomía.

El jurado regional estará integrado por cinco chefs: Marsia Taha Mohamed, de Bolivia; Luiz Filipe Souza, de Brasil; Jaime David Rodríguez Camacho, de Colombia; Jaime Pesaque, de Perú; y Alejandra Navarro, de México.

Además del premio principal, la competencia contempla otros tres reconocimientos.

El Premio S.Pellegrino a la Responsabilidad Social, seleccionado por la Sustainable Restaurant Association, reconocerá las prácticas sostenibles demostradas a través del plato insignia.

El Premio Fine Dining Lovers distinguirá al chef que mejor exprese sus convicciones personales mediante su propuesta.

Por su parte, el Premio Acqua Panna Connection in Gastronomy, seleccionado por los mentores, reconocerá a quien consiga conectar con éxito la tradición y la modernidad en su propuesta culinaria.

De Panamá a Milán: el siguiente paso de la competencia

Cuatro chefs colombianos competirán en la final regional de S.Pellegrino Young Chef

El ganador de la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe avanzará a la Grand Finale de S.Pellegrino Young Chef en Milán, en 2027, donde competirá con los representantes de las demás regiones del mundo.

La final mundial contará con un jurado integrado por siete figuras de la gastronomía internacional: Enrico Cerea, de Italia; Ana Roš, de Eslovenia; Rodolfo Guzmán, de Chile; Junghyun “JP” Park, de Estados Unidos; Pichaya “Pam” Soontornyanakij, de Tailandia; Jessica Rosval, de Italia; y Martino Ruggieri, de Francia.

El grupo reunirá distintas aproximaciones a la cocina contemporánea, con énfasis en excelencia técnica, innovación, sostenibilidad y propósito.

Para los 15 finalistas latinoamericanos y caribeños, el encuentro en Panamá será el siguiente paso de un proceso internacional que busca descubrir, conectar y acompañar a jóvenes talentos culinarios mediante formación, mentoría y oportunidades de proyección profesional.

En el caso de Colombia, cuatro chefs llegan a esta instancia con platos que hablan de territorio, memoria, familia e identidad. Desde la diversidad regional que reúne Diego Ramírez hasta los recuerdos del Chocó de Heisy Córdoba, el diálogo entre Caribe y Andes de Diana Pérez y la búsqueda de identidad de Daniela Díaz Fuertes, las cuatro propuestas llevan a Panamá distintas maneras de entender la cocina colombiana contemporánea.

Preguntas frecuentes sobre S.Pellegrino Young Chef 2026/2027

¿Cuántos chefs colombianos están en la final regional de S.Pellegrino Young Chef?

Cuatro chefs colombianos fueron seleccionados entre los 15 finalistas de Latinoamérica y el Caribe: Daniela Díaz Fuertes, Diana Pérez, Heisy Córdoba y Diego Ramírez.

¿Quiénes son los chefs colombianos finalistas?

Daniela Díaz Fuertes representa a DON DOH Parrilla Japonesa; Diana Pérez, a Humo Negro; Heisy Córdoba, a Pajares Salinas; y Diego Ramírez, a Selma restaurante.

¿Qué platos presentarán los chefs colombianos?

Los cuatro chefs presentarán platos vinculados con sus raíces y experiencias. Diego Ramírez propone una interpretación de diferentes territorios colombianos con ingredientes como hormiga culona, bollo de yuca, cimarrón, palmito, pirarucú y katara. Heisy Córdoba presenta una propuesta inspirada en sus recuerdos de infancia en el Chocó. Diana Pérez parte del sancocho trifásico, el maíz y un fermento costeño para establecer un diálogo entre Caribe y Andes. Daniela Díaz Fuertes utiliza el cordero, ingredientes y técnicas japonesas y un envuelto para representar diferentes momentos de su trayectoria.

¿Dónde será la final regional de S.Pellegrino Young Chef?

La final regional se realizará en la Universidad Interamericana de Panamá, en Ciudad de Panamá.

¿Cuándo será la final regional?

La competencia tendrá actividades del 27 al 30 de septiembre de 2026. Los 15 chefs presentarán sus platos insignia ante el jurado el martes 29 de septiembre.

¿Qué obtiene el ganador de la final regional?

El ganador representará a Latinoamérica y el Caribe en la Grand Finale de S.Pellegrino Young Chef, prevista para Milán en 2027.

(Le puede interesar: Estos son los chefs colombianos que llegaron a la final del S. Pellegrino Young Chef Academy)