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Tras conquistar al público con su versatilidad, Juanita Molina hace una pausa para compartir su faceta más íntima: desde sus reflexiones sobre los amores castigados por la historia, hasta sus rutinas para desconectarse cuando se apagan las cámaras.

El lado más íntimo de Juanita Molina: las confesiones de la actriz detrás de Meme Buendía

Mi primer papel fue…

Susana, en una serie web que me inventé con mis amigos para debutar como actriz.

Cien años de soledad es…

Un árbol genealógico que también es una profecía. Es la historia de un pueblo que nace del deseo y muere del olvido.

El rasgo que más admiro de Meme…

Su descaro luminoso para amar sin pedir permiso.

Yo le diría a Mauricio Babilonia que…

Hay hombres a los que la historia ha castigado por atreverse a amar en el momento equivocado, con la persona equivocada, bajo el techo equivocado. Y tú fuiste uno de ellos.

Realismo mágico de Gabo o la comedia de Betty, la fea…

Amo ser la actriz que pueda destrozar el corazón en cualquier drama y partir al público a carcajadas.

Mi mayor inspiración a la hora de actuar es…

Alcanzar el estado de libertad a través del juego.

Trasnochar o madrugar…

Soy dormilona profesional por naturaleza y mi horario preferido siempre será el de pensionada (risas).

Mi manera preferida de relajarme…

Soy muy fan de los saunas y turcos. Son un gran lugar para descargar y relajar el cuerpo.

Mi próximo proyecto…

Continúo con un proyecto que me sacará de Colombia por un rato.

Al teatro colombiano le falta…

Tender más puentes hacia el público que no lo busca; descentralizarse, que no todo viva y respire solo en Bogotá…

El personaje que sueño interpretar…

Una mujer como Bree Daniels, la protagonista de Klute (1971).

La película que más me ha conmovido…

Una mujer bajo la influencia. ¡Qué peliculón para ver el contraste y la polaridad de una mujer!

El libro que estoy leyendo en este momento…

Alma en libertad: el viaje más allá de ti mismo, de Michael Singer.

El lado más íntimo de Juanita Molina: las confesiones de la actriz detrás de Meme Buendía

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