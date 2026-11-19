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A veces, el verdadero lujo consiste en detener el tiempo, alejarse del ruido de la ciudad y recuperar el placer de compartir. A dos horas de Bogotá, en Villeta (Cundinamarca), un municipio ubicado sobre la cordillera Oriental y reconocido como capital de la provincia del Gualivá, se encuentra el Hotel Verano Azul.

Este hotel es un legado familiar que comenzó con Miguel Orjuela y Sandra Melo, sus fundadores, y actualmente es liderado por sus hijas Sara y Paula. En este espacio la naturaleza, el diseño y el bienestar se encuentran para convertir una estadía en pareja en una experiencia memorable.

Verano Azul cuenta con ocho diferentes tipos de habitaciones y villas, cada una con un diseño interior inspirado en texturas orgánicas y con una identidad única.Todas las villas, además, tienen terraza abierta y tina privada.

La piscina está rodeada de camas asoleadoras y un bar que invita a dejar pasar las horas sin prisa.

La experiencia continúa alrededor de su piscina, un amplio lounge con camas asoleadoras y un bar que invita a dejar pasar las horas sin prisa y a probar la propuesta de coctelería de autor del hotel. En la mesa, la gastronomía combina ingredientes locales con preparaciones contemporáneas, mientras que las experiencias de bienestar incorporan tratamientos especiales inspirados en productos emblemáticos de la región, como la panela de Villeta (próximamente, se abrirá un club Wellness).

Hay también otros motivos para prolongar la estadía: cenas románticas, noches de cine bajo las estrellas, servicio a la habitación y amenidades seleccionadas para hacer de cada instante algo especial.

En Verano Azul, la privacidad, la atención personalizada y la posibilidad de encontrar un refugio con una naturaleza majestuosa sin emprender un largo viaje desde Bogotá están asegurados. Una invitación a cambiar el ritmo, celebrar la compañía y descubrir que, algunas veces, basta con alejarse un par de horas para sentirse en otro mundo.

Un beneficio para Diners

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Reservas: www.veranoazulecohotel.com

Registro Nacional de Turismo (RNT)

vigente del hotel N°. 120642.

Instagram: @hotel_veranoazul

WhatsApp: +57 321 411 6217

(Continúe leyendo: 10 hoteles imperdibles para redescubrir Colombia en la edición de noviembre de Diners)