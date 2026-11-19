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Hay cosas que no parecen cambiar.

Cuando Revista Diners se inauguró, en 1963, David Manzur llevaba diez años de haber realizado su primera exposición en el Museo Nacional de Colombia.

Ya en 1953 David se había consolidado como un artista que no seguía a pie juntillas las tendencias globales del arte e insistía en un constructivismo geométrico y en el arte figurativo cuando los vanguardistas buscaban otros caminos. Varias veces fue portada de Revista Diners porque su talento se renovaba y su figura crecía, fiel a sí mismo.

Setenta y tres años después, Diners sigue buscándolo para revisitar su obra. Y David sigue creando y exponiendo. Son esas las cosas que no parecen cambiar y se agradecen.

Esta vez, David Manzur está a punto de empezar a trabajar en su estudio, en Barichara, a las seis de la tarde. Saca tiempo una hora antes de su rutina diaria para poder hablar sin prisas. El atardecer no ha caído en aquel pueblo de piedra rodeado por las poblaciones de Guane y Villanueva, que mira desde lo alto al cañón del río Suárez.

Allí, acompañado por su asistente, a sus casi noventa y siete años (los cumple el 14 de diciembre), recuerda que hay un mérito mayúsculo en tener su edad, más allá de su longevidad positiva o del poder que emana su arte: seguir creando.

David Manzur: “El arte que no asombre no es arte”

“El mundo cambió mucho en estos años. Las comunicaciones pasaron del telégrafo y de la operaria que nos conectaba desde una centralita telefónica a la inmediatez global. En el mundo análogo todo se rodaba; en el análogo, todo se graba”, anota, con su lucidez habitual. Justamente, recuerda que Ernesto Martelo, el fundador de Revista Diners, lo contactó telefónicamente por primera vez para hacerle su primer reportaje, casi sesenta años atrás. El gran poeta Mario Rivero, entonces crítico de arte, fue quien le hizo la nota y con él inventaron, sin saberlo, los libros de arte en Colombia.

Él, que ha vivido todos los cambios radicales del último siglo, sabe qué es la evolución. Por lo mismo entiende que su evolución más profunda es interior, justo la que ha venido experimentando en las últimas décadas y la que lo acaba de llevar a presentar una exposición mayúscula en París, con su obra más reciente, en el marco de la Semana del Arte de París, en el Palacio de la Industria, titulada, justamente, Evolución.

¿Cómo se siente seguir evolucionando incluso a los 96 años?

Mi gran evolución ha sido en los últimos 20 años. Toda la vida he sido rebelde en el sentido de defender y mantener un estilo temático, y de manejar la plataforma básica de contenido en una obra de arte. Me he movido mucho con los caballos, las figuras, las telas, los bodegones, las damas, imágenes que viene de mi educación en España, durante la guerra, en la que lo que más abundaba era el hambre.

En ese entonces veía en el colegio las obras de Zurbarán, Velázquez, Murillo o Ribera. Sin tener la profundidad del siglo XVII en la pintura, se me quedaron en la mente sus aspectos conceptuales. Esos me han definido. Pero no me he quedado quieto. Ahora, a esta edad de prácticamente 97 años, sigo pensando que mi vida es una evolución, y que lo será siempre, porque siempre pienso que lo que viene puede ser mejor.

A diario hago planes mentales y veo y encuentro formas distintas para convertirlas en arte.

En este periodo la mayoría le pregunta por su edad. ¿Recuerda cómo empezó su camino creador?

Nací en Neira, en Caldas, pero a los 4 años ya estaba en la Guinea Ecuatorial española —en ese entonces era España—, donde me tocó vivir el comienzo de la revuelta civil española. Soy testigo del primer bombardeo en Bata, la parte continental de Guinea, por lo que me mandan a estudiar a las Islas Canarias, pero justo entonces estalla la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo cómo Franco les daba comida a los alemanes para evitar entrar a la guerra. Nosotros comíamos con cartillas de racionamiento. A partir de esas vivencias construí mi memoria, que juega un papel muy importante porque representa lo que sentí y viví, y que capitalicé en el cerebro.

David Manzur: “El arte que no asombre no es arte”

Esa memoria desdibuja las imágenes y desecha las que no le interesan, y luego se transforman en arte. En la base de todo están las imágenes pictóricas del siglo XVII español de las que no me pude separar.

¿Con qué materiales trabajaba en los primeros años?

Óleos, siempre óleos. Estuve un año en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, en 1951, y allí obtenía materiales que me emocionaban y yo acaparaba. Con ellos me iba al estudio —que era una buhardilla— y trabajaba. Cuando no tenía esos óleos, mezclaba polvitos con pigmentos y aceite y lograba algo propio, hasta que en 1953 hice mi primera exposición.

¿Dudó alguna vez en ser artista?

No, siempre tuve la convicción de ser un artista. Dudé, por supuesto. Es más, quise emplearme en un taller de dibujo comercial, pero nunca me funcionó. El tiempo me impulsó y también hubo gente que creyó mucho en mí. Cuando logré mi primera exposición en 1953, ya vendía algunos cuadritos.

A partir de ese momento seguí trabajando, con más fuerza, hasta que un gran mecenas canadiense me vio, me otorgó una beca y me llevó al Art Students League de Nueva York y luego al Instituto Pratt. Ahí trabajé con todos los materiales y con un nivel intelectual más alto, y trabajé también en Sainte-Anne-de-Beaupré (ciudad de Quebec, Canadá) con contrapesos de arte que valía la pena estudiar y dominar y que representaban grandes retos para mí.

Seguí intentando salir adelante en el arte hasta que gané la beca de la Fundación Guggenheim, que fue cuando las galerías se interesaron en mí. Podría decir que lo logré, pero no, porque lograr es una palabra que odio; siempre he tenido en mi mente que lo que viene puede ser mejor.

Y ahora acaba de organizar una exposición en París…

Como nunca hice caso de compromisos específicos con ninguna galería, se dan cosas inesperadas. De hecho, mi entrada a Francia no es comercial, y sucede en el centro más prestigioso en el que un pintor puede presentarse, el histórico Palacio de la Industria, en el corazón cultural parisino de Saint-Germain-des-Prés. Estoy muy agradecido con la directiva, que hizo lo posible por exhibir mi trabajo presente, después de analizar mi obra.

Se trata de un hito histórico para la plástica latinoamericana porque no se hace una retrospectiva, sino mi obra presente, y porque es de pintura figurativa, que demuestra seguir siendo un vehículo de expresión infinito. La muestra es, en su mayoría, inédita.

David Manzur: “El arte que no asombre no es arte”

¿Dice que primero analizaron su obra?

Así es. La curaduría estuvo a cargo de un equipo de primer nivel internacional. Pero primero, para saber si mi obra reciente era mía, por el tema de la edad, mandaron un equipo para ver si era cierto que yo a esta edad hacía los cuadros. Me hicieron videos y comprobaron que los cuadros sí los estaba haciendo yo. Cuando tuvieron las pruebas claras, me invitaron; es uno de los honores más grandes.

Muchos autores eligen retirarse con el tiempo. ¿Usted sigue hallando inspiración?

La inspiración viene del trabajo, de repetir. Siempre digo la frase de Balzac: “El arte es una larga paciencia”, no es inspiración ni sobresalto. Ahora que mencionaste el tiempo, la memoria es la que maneja y enlaza toda la etapa conceptual en mi caso, y por ello me aferro a la memoria, pero siempre cambiando algo. Así lo haré hasta morir. Hay cosas maravillosas que vienen a la mente a diario. Cualquier charla sirve, como esta, contigo, que me iluminan y me dan una base conceptual.

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Es el último representante de su generación…

Muchos de mis amigos no llegaron a esta edad, y si llegaron, no conservan sus mismas facultades. Tengo que aprovechar esta claridad mental.

¿La pasión por el arte le ayuda a seguir creando?

Por supuesto. También me ayuda vivir en Barichara, donde hice una casa pensando primero en venir los fines de semana, pero en la que terminé viviendo porque la edad tiene exigencias.

¿Qué rutinas conserva para mantener cuerpo y mente activos?

Yo trabajo de 6 p.m. a medianoche, a veces menos, a veces más. Tengo una hora de ejercicio al día, que hago en una banda eléctrica para que mi cuerpo físico esté bien. La mente la tengo tan clara que tengo que ayudarle con el cuerpo para que se sienta igual. Duermo hasta las 9 o 10 a.m., leo un poco y no me desconecto del mundo. Me da curiosidad todo lo que pasa, porque todo incide en mi creación.

David Manzur: “El arte que no asombre no es arte”

En esa evolución de su obra, hay un toque más onírico, sin dejar de ser clásico…

Has descrito lo que quiero transmitir: una mezcla de imágenes clásicas con imágenes contemporáneas; un afán de ubicarme en un puesto donde juegan un papel importante las formas del cuerpo, el caballo, la figura humana y el bodegón, pero tratados de una forma ya no fácil de ver, sino desde una distorsión, que equivale a una visión personal sobre esos temas.

No todo el arte conecta con el espectador. Usted lo logra.

Yo pienso que —guardando las proporciones— si mi arte no les llega a los demás, la culpa no es de la gente, sino mía, porque no tengo el vehículo preciso para transmitir emoción y mi propuesta se queda simplemente en el campo visual.

Yo pinto pensando en fantasmas que regresan de otro mundo; estos fantasmas, tanto el caballo como el hombre, no son imágenes regulares, cotidianas, sino que están construidos como en pedazos, que no se apartan de la emoción que produce el tema del caballo o el tema del cuerpo humano, sino que los reinventan.

Tengo que apelar a los filósofos. El arte que no asombre no es arte, por más técnica que se tenga, como dijo Balzac.

¿Se sigue asombrando a diario?

El asombro y la emoción son palabras sin explicación. Son sensaciones que transcurren en la mente. Unidas a la memoria, más que a la inspiración, van creando imágenes. A veces un movimiento de mano irregular genera una forma distinta en el cuerpo de un caballo. A veces trabajo en el aire moviendo las manos o voy dibujando en la mente hasta que las manos caen sobre el lienzo y buscan dimensiones impredecibles que, casi siempre, son como fantasmas de la realidad.

David Manzur: “El arte que no asombre no es arte”

Me gusta la fotografía. De hecho, me dediqué a estudiar el caballo fotografiando al animal cuando se movía a un dosmilésimo de segundo; ves así, a esa velocidad, algo que un humano no ve en directo, pero la mente sí. La imagen queda desdibujada y de eso me voy alimentando, porque también es una forma de llegar a los resultados finales. Hay cosas del asombro que ni yo mismo puedo aún explicar: un movimiento accidental de la mano, una mancha que me indica el camino o un poco de pintura que cae. Todo es un punto que me conduce a otro. Nunca me quedo satisfecho y sigo buscando.

¿Cuánto aspira vivir?

¡Cómo quisiera tener una vida tan larga para saber, por ejemplo, hasta dónde llegará el cine y la fotografía con el desarrollo actual! Igual, sé que el arte inteligente, en caballete, nunca se acabará porque siempre habrá algo que decir.

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