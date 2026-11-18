Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

La Navidad es una de las festividades que une a las familias en torno a la mesa, las luces y otras actividades alrededor del mundo. Las ciudades, sobre todo las más antiguas, hacen gala de su creatividad y costumbres para celebrarla. Le presentamos diez alternativas imperdibles para cerrar el 2026.

1. Nueva York

Las diez ciudades del mundo con las mejores decoraciones de Navidad

El árbol navideño del Rockefeller Center es toda una institución para esta fiesta en Nueva York. Este año, sus luces se encenderán el próximo 2 de diciembre, para dar inicio a la Navidad en esta ciudad cosmopolita, que para estas fechas ya está vestida de blanco. La ciudad tiene gran oferta de actividades y sitios para visitar: las vitrinas de la Quinta Avenida, los mercados navideños, que abren desde finales de noviembre, pistas de patinaje sobre hielo al aire libre, especialmente la del Parque Central y la menorá más grande del mundo, que se instala en la Plaza Grand Army de Manhattan y que este año, durante la fiesta judía de Janucá encenderá sus tradicionales velas del 4 al 12 de diciembre.

(Siga leyendo: Los 10 mejores destinos de playa en Colombia para descansar y desconectar)

2. Tokio

La caverna azul de Shibuya es un pasaje tradicional en la decoración navideña de Tokio. Foto// Shutterstock – Shawn.ccf

La Navidad en Japón no se celebra con sentido religioso, pues en esta cultura predominan y coexisten las religiones budista y shintoísta. No obstante, estas fechas se relacionan con el invierno, con el romance y son época para regalar, así que en Tokio varios parajes se iluminan para que tanto los turistas como los locales se congreguen alrededor de las iluminaciones, los mercados navideños -donde se consiguen artesanías, salchichas y vino caliente-, comidas como el pastel de Navidad y el pollo frito y salir a cenar a los restaurantes, sobre todo los más cercanos a las zonas iluminadas. Tienen especial fama los alumbrados de Roppongi Hills, Shibuya, Marunouchi y el Tokyo Skytree Dream Christmas. Los alumbrados se retiran después del 25 de diciembre para dar paso a la celebración de shogatsu, el año nuevo, la verdadera fiesta tradicional y familiar.

3. Medellín

Si hay algo que caracteriza a la capital antioqueña es su celebración de la Navidad. Este año, según ha anunciado la alcaldía de la ciudad, los alumbrados, que se sitúan tradicionalmente se sitúan a lo largo de 1,5 kilómetros en el Paseo del Río Medellín -desde el puente Guayaquil, hasta el edificio de Empresas Públicas de Medellín- se encenderán desde el próximo 29 de noviembre hasta el 12 de enero de 2027 y estarán relacionados con las tradiciones colombianas. Este recorrido, además de su belleza, permite a la ciudad atraer turismo y beneficia a los sectores hotelero y gastronómico. Un imperdible de Colombia que deja en alto el nombre del país.

El Paseo del Río Medellín se adorna cada año con figuras navideñas, alusivas a las tradiciones de Colombia. Foto//: Shutterstock – Alexander Canas Arango.

4. Londres

El Puente de la Torre sobre el Río Támesis, en Londres, es uno de los puntos que se adorna en las fiestas decembrinas. Foto//: Shutterstock – muratart.

En Navidad, Londres tiene un toque acogedor, a pesar del frío, de los días cortos y de las noches largas. Las luces que adornan lugares icónicos como Oxford Street, que este año incluirá figuras de Harry Potter en su decoración y los emblemáticos ángeles de Regent Street son dos atractivos que no puede perderse si visita la capital británica. Además, hay dos árboles navideños que no se puede perder: el de Covent Garden, de 17 metros de alto, que tiene al lado un mercadillo navideño que estará abierto hasta el próximo 2 de enero y el de Trafalgar Square, que se encenderá el próximo 3 de diciembre. Dos eventos para destacar: Navidad en los Kew Gardens y los fuegos artificiales del 31 de diciembre a orillas del Río Támesis, con reserva previa.

(Le recomendamos: Siete esculturas de Edgar Negret llegan al Jardín Botánico de Bogotá en una unión de flora y un universo metálico)

5. Madrid

Madrid, la capital de España, es una de las ciudades que más disfruta con las celebraciones navideñas. Este año, la ceremonia inaugural de encendido de los alumbrados navideños se realizará en la Plaza Cibeles, con un espectáculo de drones. Esta ciudad hace de los alumbrados todo un acontecimiento: este año convocó a los estudiantes de primaria y, como es tradición, a los diseñadores de la Asociación de Creadores de Moda de España para que diseñaran las iluminaciones de la ciudad que tendrá cerezos, cadenetas y abetos, que tendrán alrededor de 14 millones de bombillas en instalaciones que miden 164 kilómetros, distribuidas en los 21 distritos madrileños. Para Año Nuevo vestirse de rojo e irse a la Plaza del Sol a comerse doce uvas al ritmo de las doce campanadas de medianoche es una de las tradiciones más representativas, así como la multitudinaria cabalgata de los Reyes Magos, que para 2027 se realizará el 5 de enero.

En Madrid, lugares como la Plaza del Sol, congregan a miles de personas en Navidad y Año Nuevo. Foto://Shuterstock – Álvaro Germán Vilela.

6. Vigo

La ciudad española de Vigo (Pontevedra), en la comunidad autónoma de Galicia, celebra una de las navidades más bellas del mundo. Este año, las iluminaciones tienen 12 millones de bombillas, con la ya tradicional noria -o rueda de la fortuna- como uno de los atractivos centrales. Un pesebre ubicado en la Casa de las Artes, las calles iluminadas, un Papá Noel trepando por una escalera en la Farola de Urzáiz, veinte arcos de ángeles en la Calle Príncipe y la casa de Papá Noel en la Calle de Policarpo Sanz son algunos de los lugares recomendados para visitar en esta ciudad, que además ofrece patinaje sobre hielo, bus y tren turístico para ver las luces y el Espectáculo Musical del Gran Árbol.

La noria de Vigo, en Galicia, es una de las principales atracciones de esta ciudad española en Navidad. Foto:// Shutterstock – Luis Pedro Fonseca.

7. París

En esta ciudad artística, cultural y del amor, la Navidad adorna varios lugares representativos. Este año, el hito es el regreso del mercado navideño de los Campos Elíseos, después de una década de ausencia y que abre a partir del próximo 22 de noviembre. A este se suman el de La Défense, el del Jardín de las Tullerías, cerca del museo del Louvre, y el de Notre-Dame. Patinar sobre hielo en la pista del Grand Palais y visitar lugares excepcionales como la colina de Montmartre, la Place Vendôme, la avenue Montaigne y Bercy Village, son planes para no perderse en este fin de año. De igual manera, hay un sinfín de actividades de teatro y conciertos, con un destacado como el musical «Los Miserables», de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, en el teatro del Châtelet.

El árbol de Galerías Lafayette es uno de los puntos que debe estar en la agenda de la Navidad parisina. Foto:// Shutterstock- Alexandre.Rosa.

8. Estrasburgo

Esta ciudad francesa, ubicada en la frontera con Alemania, país del que formó parte hasta 1681, cuando los burgueses reconocieron la soberanía de Luis XIV, se ha denominado la Capital de la Navidad y conmemora esta fiesta del 27 de noviembre al 24 de diciembre. Uno de sus principales atractivos es el mercadillo navideño de Christkindelsmärik que se instala desde 1570, así que es uno de los mercados navideños más antiguos de Francia. Pero la cosa no termina ahí, pues la ciudad tiene cerca de ocho mercados más, distribuidos por el casco antiguo de la ciudad. El árbol navideño de la Plaza Kléber es monumental: 30 metros de altura dedicados a esta festividad y se suma a un recorrido por la Promenade des Étoiles, a la orilla del río Ill, afluente del Rin, entre los puentes del Cuervo y San Guillermo.

Estrasburgo suma la tradición alemana con la francesa y se ha denominado la capital de la Navidad. Foto:// Shutterstock – Marina Datsenko

9. Budapest

Entre conciertos navideños, mercados, baños termales, catas de vino, spas, cruceros por el río Danubio y recorridos por sus calles, Budapest, ciudad declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es un destino en el que vale la pena pasar las fiestas de fin de año. Este año, la Ópera Estatal de Hungría ofrecerá el ballet «El Cascanueces», la emblemática obra de Tchaivkosky, que regresa a la vida en Navidad. Otro destacado es patinar sobre hielo en el parque central de Budapest y visitar las cavernas subterráneas del castillo de Buda.

La Plaza de San Esteban, contigua a la basílica del mismo nombre, es uno de los lugares más bonitos para ver en Budapest en Navida. Foto: Shutterstock – Balate.Dorin.

Le puede interesar: La revolución del café de especialidad en Cusco: una ruta por las mejores barras y cafeterías)

10. Hamburgo

En Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania después de Berlín, la Navidad se toma en serio: 30 mercados navideños, de los cuales, el más importante es el de Rathausmarkt están abiertos durante un mes completo, del 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre; así mismo, son representativas la decoración del Jardín Botánico y el árbol del lago Alster. Esta ciudad, situada a orillas del río Elba, que la conecta con el mar del Norte, es uno de los puertos europeos más importantes, además tiene varios afluentes de este río distribuidos por toda la ciudad, por lo que se vale de 2.500 puentes para mantenerla comunicada. Hamburgo tiene un complejo declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2015, conformado por el Speicherstadt, el distrito de Kontorhaus y el edificio Chilehaus, un rascacielos de ladrillo que data de 1920.