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Con costas sobre el Caribe y el Pacífico, Colombia tiene maravillosas playas que permiten vivir su naturaleza, gastronomía y cultura. Desde la selva, hasta el desierto, pasando por bosques secos tropicales, Diners le recomienda una selección de las mejores playas del país.

1. Nuquí

Todos los años, de julio a noviembre, quienes visitan Nuquí, un paraíso natural que combina playa y selva, pueden ver las yubarta o ballenas jorobadas. Estas playas, ubicadas en el departamento del Chocó, sobre el Océano Pacífico, ofrecen a sus visitantes los más bellos paisajes: cascadas, ríos cristalinos y una biodiversidad que parece infinita, son algunas de sus ventajas. Los visitantes pueden divertirse haciendo surfing, buceo, ecoturismo, pesca deportiva y trekking, que son algunas de las actividades que se suman a las caminatas sobre la arena para sacarle partido a este destino natural.

Nuquí combina lo mejor de la selva con la playa y la biodiversidad. Foto://shutterstock – Explorelixir

2. Bahía Solano

Bahía Solano es otro paraíso biodiverso sobre el Océano Pacífico en el Chocó. De hecho, también se pueden contemplar las ballenas jorobadas o yubartas y, entre julio y diciembre, la eclosión y entrada al océano de tortugas marinas de varias especies: la golfina –Lepidochelys olivacea-, la tortuga verde y la tortuga carey. Tanto a Bahía Solano como a Nuquí se llega por vía aérea desde Medellín, puesto que en estos parajes no hay vías terrestres. Cascadas, ríos cristalinos, selva y pesca del día son algunos de los planes para hacer en este paradisíaco lugar.

En Bahía Solano, además de las yubartas, se puede ver la eclosión de las tortugas. Foto:// Shutterstock – Luchob Visuals.

3. Capurganá

Capurganá, también en el Chocó, está ubicada sobre el mar Caribe y se ha posicionado como un destino idóneo para el buceo, gracias a sus arrecifes de coral donde habitan especies como mantas, tiburones nodriza, meros, centollos, langostas, pargos, mariposas, globos, tortugas y varias especies de arrecifes. Los viajeros también pueden realizar una serie de actividades para recorrer esta zona. A estas playas se puede llegar por vía aérea, desde Medellín o por vía marítima desde Turbo. Desde este destino se pueden conocer lugares como Cabo Tiburón (en el límite con Panamá), la Grieta de Narza, Bahía Aguacate y la Cueva del Mero, para conocer la fauna marina que habita allí.

Capurganá, en el caribe chocoano, es un paraíso para el buceo. Foto:// Shutterstock – Héctor Pertuz.

4. Playa Manzanillo, Providencia

Para llegar a Providencia es necesario primero viajar por vía aérea a San Andrés y, tener una reserva para volar o desplazarse en un ferry hasta esta isla. Luego, desde el centro hasta la playa Manzanillo o Manchaneel Bay, localizada al sur, se puede ir en bicicleta o en scooter. Este es el ambiente ideal para desconectarse de todo, pues ha sido catalogada como la playa virgen por excelencia en Colombia, así que es una experiencia que permite disfrutar del agua, de los deportes como el voleibol playa y el dominó y las caminatas. Todos los que han ido recomiendan el bar de Roland, que sirve las comidas locales a ritmo de reggae.

La playa de Manzanillo, en Providencia, es un paraíso de aguas turquesas y arena blanca. Foto://Getty – Bryan Furbush.

5. Mayapo, Manaure, La Guajira

Y si bien el Chocó ofrece la combinación perfecta entre selva y playa, en La Guajira es el desierto el que se encuentra con el mar. La primera recomendada es playa Mayapo, cerca de Manaure, a unos 40 minutos por tierra desde Riohacha, capital del departamento a donde se llega por vía aérea desde Bogotá o Medellín, o terrestre desde Santa Marta o Barranquilla. Este destino se destaca por su arena blanca, sus aguas turquesa, por la cultura Wayuu, por sus atardeceres y por su gastronomía local sencilla, además de la práctica de deportes como el kitesurf.

La Playa Mayapo en La Guajira se caracteriza por su paisaje colorido y por la práctica del kitesurf. Foto:// Shutterstock Alexandre_Laprise

6. Barú

A Barú, que es una punta continental, se puede llegar por vía acuática en bote, luego de atravesar la bahía de Cartagena, o por tierra, luego de un recorrido de una hora y media desde esa ciudad. Barú cuenta con varias playas, pero entre las mejores destacan Playa Blanca, Cholón, Agua Azul y Agua Tranquila. La calidez y los azules variados de sus aguas y la biodiversidad brindan una experiencia interesante a los viajeros. Esta región cuenta con un aviario y cerca está el oceanario de las Islas del Rosario, donde se pueden observar diferentes especies marinas.

Barú tiene varias playas, zonas de buceo y aviario. Además, está cerca del Oceanario. Foto: Shutterstock Jhampier Giron.

7. Archipiélago de San Bernardo

Isla Múcura, Isla Tintinpán e Isla Palma son las principales islas del archipiélago de San Bernardo, localizadas enfrente de las playas de Tolú y Coveñas, en Sucre. Hacen parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, ubicado sobre el mar Caribe. A estas islas se puede acceder en lancha ya sea desde Cartagena o desde Tolú, adonde se llega vía terrestre desde Montería -donde hay mayor número de frecuencias aéreas- o Sincelejo. Arenas blancas, aguas de distintos azules, corales y gran biodiversidad se pueden disfrutar en estas playas, donde las principales actividades son el snorkel, el buceo y los deportes náuticos, además de degustar la gastronomía caribeña.

Vista aérea de Isla Tintinpán. Foto://Shutterstock – Lemaret Pierrick

8. Parque Tayrona

El Parque Tayrona, localizado al norte de Santa Marta, ha sido catalogado como uno de los lugares más bellos del mundo por The Guardian y por la revista de viajes Conde Nast Traveler. Este parque es territorio ancestral de las culturas indígenas Kankuamo, Kogui, Wiwa y Arhuaco y está ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así que allí conviven montaña y mar y se puede apreciar la naturaleza selvática y la fauna. Las playas Cabo San Juan del Guía, La Piscina, Cristal, Cañaveral y Arrecifes, Bahía Concha, Neguanje, Playa Brava y Boca del Saco, son verdaderos deleites para los sentidos. Es posible alojarse en el parque, que cuenta con cabañas, y hay zonas para camping y hamacas. Los visitantes pueden hacer senderismo y nadar, pero se recomienda atender las señales de alerta, pues la fuerza de las olas y las corrientes en algunas de las playas pueden ser peligrosas.

Atardecer en la playa La Aranilla en el Parque Nacional Tayrona. Foto:// Getty – Alex Saberi.

9. Punta Gallinas, La Guajira

Este es el punto más septentrional de Colombia. En esta zona se pueden visitar las playas y dunas de Taroa, en un contraste mágico entre el mar Caribe y el desierto; además de disfrutar del mar y recorrer las montañas de arena, los visitantes pueden hacer sandboarding sobre las dunas, compartir con las comunidades Wayuu y alojarse en rancherías en el Cabo de la Vela. Por lo general hay operadores que ofrecen recorridos desde Riohacha en camionetas 4×4, luego de atravesar trochas por el desierto y coordinan temas de alojamiento y logística. Por las condiciones climáticas, se recomienda llevar hidratación, gorras y bloqueadores solares.

Playa Taroa, donde el desierto besa al mar en Punta Gallinas. Foto:// Getty – Gilles Barbier

10. San Andrés

El mar de los siete colores ofrece a locales y extranjeros una experiencia maravillosa. Spratt Bight y las playas del islote frente a la isla, Johnny Cay, son las mejores playas, en opinión de los conocedores. No obstante, la isla tiene otras playas para relajarse y hacer snorkel, como las de San Luis, Cocoplum Bay, Rocky Cay, Rose Cay y Haynes Cay. En San Andrés se pueden practicar deportes náuticos, nadar entre mantarrayas, visitar el acuario, recorrer la isla en carritos de golf o «mulitas», disfrutar de la gastronomía local y visitar el jardín botánico. La mejor temporada para visitar este lindo lugar al norte de Colombia es entre diciembre y mayo. La llegada a la isla es por vía aérea desde las principales ciudades del país.