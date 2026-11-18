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La recta final del año trae consigo una oferta inigualable para quienes buscan nutrir su espíritu con lo mejor del arte, la música y el entretenimiento en Colombia. Si está buscando opciones para salir de la rutina, prepárese para disfrutar desde el histórico y esperado concierto salsero de Rubén Blades en Medellín, hasta la gran fiesta cinematográfica que trae la nueva edición del festival Bogoshorts a la capital. Además, el circuito bogotano lo sorprenderá con provocadoras obras de teatro contemporáneo y fascinantes exposiciones inmersivas. Conozca nuestra agenda cultural y prográmese con estos excepcionales eventos durante noviembre y diciembre.

Trilogía del deseo

20 noviembre

Agenda cultural: el concierto de Rubén Blades, Bogoshorts y más eventos imperdibles

El grupo La Casa de Atrás, dirigido por los hermanos Nicolás y Ricardo Dávila, explora en su Trilogía del deseo situaciones inéditas y extremas que les plantean a sus espectadores profundos cuestionamientos éticos. El grupo pondrá en escena sus tres obras teatrales en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, comenzando con Tania y la bestia los días 20 y 21 de noviembre.

A esta pieza, que se desarrolla en una Colombia que ha aprobado la pena de muerte para abusadores de niños, le seguirán La muñeca y el petardo, que se presentará en el teatro Colón el 27 y el 28 de noviembre, y Bahía y el ángel caído, el 3 y 4 de diciembre, en la sala Fanny Mikey.

Ruben Blades en Medellín

21 noviembre

Foto cortesía Jason Koerner / Getty Images

Rubén Blades, gran figura de la salsa y compositor de canciones tan emblemáticas como Pedro Navaja, Maestra vida y Te están buscando, anunció hace unos meses que su último año de presentaciones en vivo será 2027. Por esta razón, sus fanáticos, o cualquiera que disfrute de este género, deben aprovechar la oportunidad de ver a este huracán de la salsa en un escenario.

El actor, cantante y compositor panameño visita por estos días Colombia en el marco de su Fotografías Tour, gira en la que comparte escenario con la Roberto Delgado Big Band. Tras su concierto en Bogotá, Blades se presentará este 21 de noviembre en el nuevo escenario DAVIarena de Medellín e interpretará esas canciones en las que se amalgama la salsa con la literatura, como Plástico y Amor y control.

Cacao y porcelana

26 Noviembre

Foto Juan Yaruro / Cortesía Nc-arte

Para su nueva exposición, que tiene curaduría de Eugenio Viola y se puede visitar en NC-arte, el artista italiano Diego Cibelli utilizó como título el nombre de la famosa isla imaginaria en la que vive el personaje de Peter Pan, creado por el novelista inglés J. M. Barrie: “El País del Nunca Jamás”.

Así como la historia de esta clásica novela, la exposición también parece una especie de sueño, pues se trata de un paisaje creado a partir de cacao, en el que además crecen más de 10.000 flores de porcelana. Y, como trasfondo, una inmensa instalación de dibujos con motivos romanos, griegos y mayas.

Bogoshorts, la fiesta del cortometraje

01 Diciembre

Foto cortesía Isabela Bobadilla

Más de 170 cortometrajes de más de 50 países se presentarán en la edición 24 de Bogoshorts, el festival que se ha consolidado como plataforma de reconocimiento y de circulación de producciones de este género. Adicionalmente, este encuentro es calificador oficial para premios tan importantes como los Óscar, los Goya y los Macondo.

Bogoshorts reunirá obras internacionales galardonadas, como Para los contrincantes, del argentino Federico Luis, que obtuvo la Palma de Oro al mejor cortometraje en Cannes 2026. La competencia nacional incluirá 39 cortometrajes que reflejan la diversidad y la fuerza creativa del cine colombiano, con producciones que ya han recorrido reconocidos festivales internacionales.

(Continúe leyendo: Bogotá Fashion Weekend 2026: 715 marcas, rutas de moda y una ciudad por recorrer)