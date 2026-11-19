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Pocas decisiones generan tanto impacto mediático como la elección del actor que interpretará a James Bond, el famoso agente secreto que creó el escritor británico Ian Fleming y que vio la luz por primera vez en 1953 en la novela Casino Royale.

Ese selecto grupo de actores se amplió recientemente con la elección de Robert Pattinson, el actor de 40 años que protagonizará el nuevo ciclo que será inaugurado por el cineasta canadiense Denis Villeneuve.

Aunque este es uno de los papeles más codiciados del cine, tal vez tan sólo se le comparan Superman, Batman o el protagonista de algunas de las nuevas entregas de Star Wars, la saga 007 también suele generar aplausos o controversia con la selección de su villano, de su chica Bond, de M, la jefe o el jefe de Bond, o incluso de quién interpretará la canción que acompaña los créditos iniciales.

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Pattinson, que curiosamente también encarnó al Caballero de la Noche, se une entonces al linaje de actores de origen británico, escocés, galés, irlandés e incluso australiano que han encarnado al agente con licencia para matar y que ha estado vetado para intérpretes estadounidenses.

A continuación, Diners hace un recorrido por esos seis actores que, antes de Pattinson, se pusieron el smoking negro y tomaron el famoso Martini agitado, pero no revuelto.

Sean Connery, el Bond original

‘Desde Rusia con amor’, una de las películas de Sean Connery.

En 1962, menos de diez años después de que debutara en la literatura, James Bond llegó al cine con la película Dr. No, que en Latinoamérica llevó el mucho más dramático título de El satánico Dr. No y que tuvo como protagonista al actor escocés Sean Connery.

Connery, el único Bond que ha ganado un Óscar -en la categoría de Mejor actor de reparto por Los intocables (1987)- es para muchos el Bond más icónico, no sólo por haber sido el primero, sino por la calidad de las películas que protagonizó, que además tuvieron títulos que se ganaron su propio lugar en la historia, como Desde Rusia con amor, Goldfinger y Sólo se vive dos veces.

Tras sus primeras cinco películas, y después de una pausa generada por una negociación fallida con el estudio, Connery retomó su rol en 1971 en Diamantes para la eternidad, que cerró una de las épocas más aclamadas del agente secreto.

George Lazenby, el único australiano

George Lazenby nació en la ciudad australiana de Goulburn y fue el único de esa nacionalidad que interpretó a James Bond, además de ser el más joven -obtuvo el papel a sus 30 años- y el único que protagonizó sólo una película: 007 al servicio secreto de su Majestad (1969).

Sus tensiones con el productor de la saga, Albert R. Broccoli, y sus dudas sobre la trascendencia del personaje, llevaron a Lazenby a no aceptar el contrato que le ofrecieron para protagonizar otras seis películas.

Más allá de que Connery volvió al papel, tras una renegociación con el estudio, Lazenby dejó como legado una de las películas de James Bond más fieles al material original, que tuvo en su reparto a una de las chicas Bond más aclamadas, Tracy, encarnada por la extremadamente talentosa Diana Rigg, y aquella recordada secuencia sobre la nieve, que inspiró a Christopher Nolan para uno de los sueños de su película Inception (El origen).

Roger Moore fue siete veces el 007

Moore fue el actor que más películas de Bond protagonizó.

Incluido su debut en Live And Let Die (Vive y deja morir), en 1973, el actor británico Roger Moore acumuló en total siete películas, algunas con argumentos un poco delirantes como Moonraker, la única en la que el 007 viaja al espacio exterior.

Más allá de que esas historias tenían algunos visos caricaturescos, más cercanos a la parodia de Austin Powers que al propio Bond, el ciclo de Moore produjo villanos que de alguna manera resuenan con nuestras problemáticas contemporáneas, especialmente el magnate de la tecnología Max Zorin, antagonista de Panorama para matar, al que le dio vida Christopher Walken.

A diferencia de Connery, que labró un variado y premiado catálogo de personajes después de su etapa como el 007, Moore redujo su participación en películas y en producciones televisivas, por lo que su carrera quedó encasillada en el rol del agente secreto.

Timothy Dalton, un gran actor con un corto recorrido como Bond

Dalton tan sólo estuvo en dos películas de la saga.

Formado en las trincheras del verso shakesperiano, graduado de la Real Academia de Arte Dramático de Londres y acostumbrado a compartir escenas con actores de la talla de Peter O’Toole, Katharine Hepburn y Anthony Hopkins, Timothy Dalton coqueteó durante muchos años con el rol de James Bond antes de obtenerlo.

En 1968, casi veinte años antes de que fuera anunciado oficialmente como el nuevo 007, Albert R. Broccoli tanteó a Dalton para ingresar a la franquicia, cuando tenía apenas 25 años. Aunque la idea no se concretó, el actor finalmente aceptó la propuesta en 1986 y un año después se estrenó su primera película como el famoso espía, The Living Daylights (007: Su nombre es peligro).

Dalton, que ha seguido demostrando su talento y su dominio de lo dramático y lo cómico -no se pierdan su hilarente papel como villano de la película Hot Fuzz de Edgar Wright-, tan sólo encarnó a Bond en una película más, Licencia para matar (1989). Tras una pausa por una batalla legal entre productoras, Dalton decidió dedicar su carrera a otros proyectos y no aceptó el contrato de hasta cinco películas más que le ofreció Broccoli.

Pierce Brosnan, un ícono desaprovechado

Pierce Brosnan y John Cleese, el ex Monty Python, en ‘El mañana nunca muere’ (1997).

El irlandés Pierce Brosnan es otro de los 007 que ha logrado trascender este personaje, que interpretó entre 1995 y 2002. Ya antes de su debut, el actor había demostrado una profunda calidad interpretativa y su etapa post-Bond ha sido incluso más fructífera.

Desafortunadamente, Brosnan no contó con el mejor material en sus cuatro películas como el legendario personaje: GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), El mundo no es suficiente (1999) y Muere otro día (2002).

Los efectos especiales, héroes menos glamurosos y las explosivas secuencias de acción empezaban a dominar Hollywood. La saga Bond no estuvo a la altura de esas nuevas tendencias e incluso osó realizar secuencias tan ridículas como la del tsunami de Muere otro día, al que el célebre espía sobrevive gracias a que surfea la inmensa ola en un ¡paracaídas!

La reinvención con Daniel Craig

Craig protagonizó cinco películas.

Muchas cosas cambiarían tras el fiasco de Muere otro día. Ya Albert R. Broccoli había muerto en 1996, por lo que las personas que heredaron la supervisión de la franquicia fueron su hija, Barbara, y su hijastro, Michael G. Wilson. Barbara y Wilson decidieron resetear totalmente la saga, apostando por un tono más realista y por el primer Bond rubio: Daniel Craig.

Y, como no hay mejor manera para volver a empezar que arrancar por el principio, la primera película de Craig fue Casino Royale, inspirada en la novela de la que nació toda esta historia. Martin Campbell, el director, propuso en aquella cinta un tono más aterrizado, y a la vez crudo, que el de los dos Bond anteriores, gracias al que se generaron secuencias de acción tan impactantes como la persecución en registro de parkour en Madagascar.

La saga Craig, compuesta por cinco películas, tuvo más altos que bajos. Las mejores entregas, Casino Royale y Skyfall, dejaron brillar a sus villanos, encarnados por Mads Mikkelsen y Javier Bardem, respectivamente, mientras que Quantum of Solace, Spectre y Sin tiempo para morir desperdiciaron a actores tan talentosos como Mathieu Amalric, Christoph Waltz, Rami Malek y Andrew Scott.

El capítulo final sí logró una conclusión a la altura, pues fue la única ocasión en la que Bond murió en pantalla.

Una nueva era con Robert Pattinson

La elección de Robert Pattinson, quien sólo este año ha aparecido en películas tan importantes como La odisea y Primetime y que también estará en Dune 3, ha generado tanto críticas como celebraciones, pero lo incuestionable es que con esta decisión se abre una etapa totalmente inédita para el personaje que creó Flemming.

La familia Broccoli ya no estará a cargo de las decisiones creativas, pues Jeff Bezos se obsesionó con comprar los derechos cinematográficos para que Amazon MGM Studios tuviera control absoluto sobre Bond.

Ya mucho antes se había anunciado que Denis Villeneuve sería el director, lo que sin duda es una gran carta de presentación, pero la ausencia de la familia que resguardó con tanto recelo el legado de este personaje no deja de generar interrogantes sobre cuál será el destino de una de las franquicias más antiguas de Hollywood.