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La edición 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026, celebrada anoche en Bogotá, dejó de lado el protocolo habitual de las galas para convertirse en un frente común en defensa del oficio. En una velada marcada por la ausencia del presidente Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo, los discursos centrales coincidieron en una advertencia urgente: la prensa colombiana atraviesa un momento crítico debido a la estigmatización oficial, el acoso judicial, la violencia territorial y la pérdida de confianza de las audiencias.

El momento más contundente de la noche llegó con las palabras de Daniel Coronell, galardonado con el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista. Tras repasar 42 años de carrera —en los que sobrevivió al exilio, al espionaje estatal del DAS y a amenazas de muerte contra él y su familia—, Coronell lanzó una dura radiografía sobre el clima actual tras los primeros tres meses del gobierno de De la Espriella.

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“El periodismo es por esencia contrapoder”: alerta sobre el cerco oficial y la autocensura marcó los Premios Simón Bolívar 2026

«Hoy tenemos un presidente que lleva tres meses en el cargo y que ha dedicado más energía al culto de su propia imagen que a explicar sus decisiones», afirmó Coronell. El periodista señaló al mandatario —a quien calificó como «el mayor depredador judicial de la prensa en la historia de Colombia» por su historial de demandas y embargos contra reporteros— de instaurar una política de «medios amigos» para restringir el acceso a la información pública y promover boicots de anunciantes contra medios independientes como La Silla Vacía.

Frente a este escenario, Coronell alertó sobre dos trampas que acechan al gremio: el miedo que deriva en autocensura («una nota que no se hizo, una pregunta que no se formuló») y la tentación de convertirse en opositores políticos. «El periodismo colombiano no puede convertirse en el duplicado acrítico de la cuenta de Instagram de un mandatario megalómano, crecido a punta de inteligencia artificial. Nuestro trabajo no es reproducir el video propagandístico del día. Es preguntar lo que el video no muestra: quiénes murieron en el bombardeo, si había menores entre ellos, dónde están los fondos prometidos a los damnificados del terremoto», sentenció.

Cinco amenazas y una crisis de confianza

El diagnóstico de una prensa sitiada fue respaldado desde el ámbito empresarial por Miguel Cortés Kotal, presidente del Grupo Bolívar. Recordando la reciente alerta de atentado que obligó a evacuar las instalaciones de Caracol Televisión, Cortés enumeró las cinco amenazas que hoy cercan el derecho a informar: la violencia física, el uso del poder judicial y económico para cerrar medios (citando los casos de Novaya Gazeta en Rusia, Apple Daily en Hong Kong, La Prensa en Nicaragua y el cierre de 419 medios en Venezuela), la estigmatización desde el poder, el acoso coordinado en redes sociales mediante inteligencia artificial y la autocensura. «Una prensa libre no es una amenaza para la democracia. Es una de sus mayores garantías», concluyó.

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Por su parte, la invitada especial, la académica estadounidense Rachel Kleinfeld —experta de la Fundación Carnegie en democracias y violencia política—, aportó el contexto global y estadístico. Kleinfeld recordó que en Colombia han sido asesinados 171 periodistas desde 1977 y que la impunidad en los ataques contra la prensa ronda el 98 %. Lamentando la inasistencia del jefe de Estado, le envió un mensaje directo al Ejecutivo: «Los periodistas y el Estado no son adversaries; son el volante y el motor».

Sin embargo, Kleinfeld advirtió que el peligro no solo proviene de quienes buscan silenciar a los reporteros, sino de un público que dejó de escuchar. Citando el informe del Instituto Reuters, subrayó que apenas el 25 % de los colombianos confía en las noticias, la cifra más baja de América Latina. Como salida, propuso ir a las plataformas digitales sin abandonar el rigor, transparentar el método periodístico y romper las burbujas de la polarización, destacando que los noticieros regionales mantienen un 59 % de credibilidad precisamente por su cercanía con la gente.

El balance del jurado: «En este barco vamos todos»

A pesar del panorama adverso, el balance de la calidad del oficio fue optimista. Margarita Martínez, presidenta del jurado que evaluó 1.011 trabajos en 11 categorías, presentó un decálogo sobre el estado de la profesión. Destacó que frente al auge de la inteligencia artificial, los mejores trabajos siguen apostando por la reportería en terreno, el periodismo de datos y la fuerza de las narrativas regionales en redes como TikTok e Instagram.

“El periodismo es por esencia contrapoder”: alerta sobre el cerco oficial y la autocensura marcó los Premios Simón Bolívar 2026

Martínez no ahorró autocrítica: señaló la pérdida de editores en las redacciones, la «sobremusicalización» en piezas audiovisuales, el abuso de fuentes anónimas y la extensión innecesaria de los formatos digitales. Finalmente, rindió homenaje a los cuatro periodistas asesinados este año en el país —Mateo Pérez, Cristian Herrera, Jader Durango y Julián Hincapié— y llamó a la solidaridad gremial frente al acoso laboral y judicial: «O navegamos juntos o naufragamos a la vez».

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Cuadro de honor: Ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026

El jurado —integrado por Margarita Martínez, Jonathan Bock, Juan Pablo Ferro, Ximena Forero, Catalina Gómez, Ómar Rincón y Ricardo Silva— otorgó los siguientes galardones:

Reconocimientos Especiales

“El periodismo es por esencia contrapoder”: alerta sobre el cerco oficial y la autocensura marcó los Premios Simón Bolívar 2026

Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista: Daniel Coronell.

Daniel Coronell. Premio al Periodista del Año: Juanita León García (directora de La Silla Vacía), por su defensa de la independencia periodística y la vigilancia al poder en medio de la polarización.

Premios al Trabajo Periodístico

Categoría Modalidad Trabajo Ganador Autores / Medio Noticia Audio Cayó Nicolás Maduro Equipo de Blu Radio Video Los colombianos que espiaban para Rusia Ricardo Calderón Villegas (Noticias Caracol) Video (Rec. jurado) Campesinos denuncian abusos tras bombardeo militar en frontera entre Ecuador y Colombia David Salazar, Juan Esteban Restrepo y Luis Cristóbal Acosta (AFP – El Tiempo) Texto Dolor, ira y estrategia: adentro del uribismo en el entierro de Miguel Uribe Edison Ferney Henao (La Silla Vacía) Periodismo Investigativo Audio Ley del silencio: se impuso la omertá en desfalco a la UNGRD Juan Pablo Calvás (Caracol Radio) Video Los archivos secretos de Calarcá Ricardo Calderón y Johanna Álvarez (Noticias Caracol) Texto Megaestafa desde el piso 29 Hugo Mario Cárdenas (El País – Connecta) Crónica Audio Los vuelos: el viaje inesperado de tres mujeres rurales Juan Ignacio Rosero, Gustavo Montenegro y Álvaro Chamorro (Canal Nariño TV) Video ¿Quién quemó el bus? Juan José Jaramillo, Manuela Saavedra y Alejandro Ángel (RTVC Play) Texto La sangre en el ojo Juan Carlos Guardela (Revista Cronopio) Reportaje Audio La Ruta del Sol David Trujillo y Camila Segura (Central – Radio Ambulante) Audio (Rec. jurado) El hambre oculta en Buenaventura Juan Carlos Díaz (Caracol Radio Cali) Multimedia / Equipo Donde duele Ángela Martín, Sirley Muñoz, Carlos Mayorga y equipo (Consonante) Entrevista Audio “Vi la muerte muy cerca varias veces”: el anestesiólogo español Raúl Incertis Julio Sánchez Cristo y Natalia Ibarra (Caracol Radio) Video La juez valiente María Elvira Arango y Silvia Santamaría (Caracol Televisión / Los Informantes) Texto Ya no tengo que responderle a nadie. Ya soy yo María Paulina Ortiz (Revista Bocas) Texto (Rec. jurado) «Vamos a construir desde la diferencia»: entrevista exclusiva a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Federico Gómez Lara (Cambio) Opinión y Análisis Audio El paisa indignado: el relato negacionista del conflicto en Antioquia Alejandro González Ochoa (El Armadillo) Video Lo popular no es un disfraz Irina Petro y Esteban Domingo López (Instagram) Video (Rec. jurado) ¿Quién decide quién vive y quién muere en Cartago? Laura Castilla y Maura Erazo (Relatos invisibles – TikTok) Texto Fachadas Álvaro Serje Tuirán (Contexto) Humor Video Las locuras de la semana en Circombia Daniel Samper Ospina y equipo (#HolaSoyDanny) Texto Gaza Plaza Carlos Mario Gallego y Crisanto Vargas / Tola y Maruja (El Espectador) Crítica Cultural Audio El día en que se silenciaron las rancheras Deysa Rayo (Radio Nacional de Colombia) Video El burro: un amigo que se extingue Jarith Muñoz (Noticias RCN) Texto Vals con el olvido Lucas Ospina Villalba (Gaceta) Caricatura Gráfica Laberinto Cecilia Ramos Valencia, La Ché(El Espectador) Fotoperiodismo Fotografía Adiós a Miguel Uribe Juan Raúl Arboleda (AFP – El País) Reportaje gráfico La desaparición forzada priva a las familias del acto humano más elemental: el duelo Viviana Peretti (Casa Macondo) Fotografía (Rec. jurado) Manacillos: un retorno a la vida Ever Andrés Mercado Puentes Multimedia Digital No es bosque, es despojo. La colonización verde de los llanos orientales Juan Manuel Flórez, Wilmer Huertas, Luisa Arango y equipo (Mutante)

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