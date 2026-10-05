El maíz que Ana Flávia Batista convirtió en plato comenzó mucho antes de llegar a una competencia internacional. Está ligado a sus recuerdos de infancia, a las fiestas familiares y, sobre todo, a su abuela. Ahora, esa memoria culinaria viajará desde Brasil hasta Milán: la chef fue elegida ganadora de la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe de la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-27 y representará a la región en la Grand Finale de 2027.

Batista convenció al jurado con Maíz de la abuela, un plato con el que puso en primer plano uno de los ingredientes fundamentales de la cocina latinoamericana y, al mismo tiempo, una historia personal. Su propuesta fue reconocida por su ejecución técnica, creatividad y por la manera en que conecta una experiencia íntima con una visión contemporánea de la gastronomía.

Colombia también brilló en la final latinoamericana de S.Pellegrino Young Chef: así fue la competencia que ganó Brasil

“Este es un premio muy especial para mí. El maíz tiene una carga afectiva muy importante en mi infancia, por las fiestas del maíz que vivía con mi familia y, sobre todo, por mi abuela”, aseguró Batista después de la competencia. Para la chef, el reconocimiento representa también la posibilidad de llevar esa memoria familiar a un escenario internacional: “Poder llevar ese recuerdo conmigo, primero a Latinoamérica y ahora tener la oportunidad de representar a Brasil y a Latinoamérica y el Caribe ante el mundo entero, significa muchísimo para mí”.

La final regional se llevó a cabo en Panamá y reunió a 15 jóvenes cocineros provenientes de distintos países de Latinoamérica y el Caribe. Cada uno presentó ante el jurado su plato insignia, una preparación concebida para mostrar no solo sus habilidades en cocina, sino también su identidad y la manera en que entienden el futuro de la gastronomía.

Para la siguiente etapa, Batista contará con un nuevo acompañante en el proceso. El chef brasileño Luiz Filipe Souza, quien hizo parte del jurado de la final regional, será su mentor de cara a la Grand Finale. Su trabajo estará enfocado en perfeccionar Maíz de la abuela, profundizar en la filosofía culinaria de Batista y preparar su propuesta para competir en Milán junto a jóvenes chefs de diferentes partes del mundo.

Un reconocimiento también para Colombia

Colombia también tuvo protagonismo durante la final regional. El chef colombiano Diego Ramírez Mosquera recibió el Acqua Panna Connection in Gastronomy Award por Pachamanca, un reconocimiento que destaca la capacidad de un cocinero para establecer un diálogo entre la tradición y la modernidad.

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El premio se suma al S.Pellegrino Award for Social Responsibility, otorgado al mexicano Kevin Chávez Cazarin por Entre el mar y el traspatio. Esta categoría reconoce propuestas que incorporan prácticas sostenibles a través de la cocina y de la relación con los ingredientes.

Batista, además del premio principal, recibió el Fine Dining Lovers Award por Maíz de la abuela. Esta distinción reconoce al chef que logra expresar con mayor claridad sus convicciones personales a través de su plato insignia.

Así, los reconocimientos de la jornada terminaron construyendo un retrato diverso de la nueva generación de cocineros de la región: propuestas que parten de la memoria, los territorios y las tradiciones, pero que buscan nuevas formas de llevar esos elementos a la mesa.

Tres días para hablar de la cocina de la región en S.Pellegrino Young Chef

La competencia se desarrolló durante tres días en distintos escenarios de Panamá. Antes de llegar a las cocinas donde se definió la ganadora, los 15 finalistas, sus mentores y los integrantes del jurado tuvieron la oportunidad de acercarse a algunos de los sabores y productos del país.

La agenda comenzó en el Mercado San Felipe Neri, en el Casco Viejo, donde los participantes recorrieron los puestos y conocieron frutas, vegetales e ingredientes representativos de la cocina panameña.

Mitsuharu “Micha” Tsumura, de Maido.

El recorrido continuó en Calle Dragones con un vodcast conducido por el gastrónomo panameño Jorge Chanis Barahona, quien conversó con integrantes del jurado y con Nelson Freitas, ganador de la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition en 2022. El encuentro tomó como punto de partida la gastronomía para hablar de identidad, curiosidad y de las historias personales que se encuentran detrás de quienes cocinan.

El momento decisivo llegó en las cocinas de la Universidad Interamericana de Panamá. Allí, los 15 finalistas prepararon sus platos insignia frente al jurado, integrado por los chefs Jaime Rodríguez, Luiz Filipe Souza, Marsia Taha Mohamed, Jaime Pesaque y Alejandra Navarro. La competencia tuvo como anfitrión al chef argentino Santiago Alvarez.

El cierre tuvo lugar en la Ciudad de las Artes, donde se realizó la ceremonia de premiación. La noche incluyó una cena a cuatro manos en la que participaron Mitsuharu “Micha” Tsumura, de Maido; Gabriela Sarmiento, ganadora de la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe en 2024; Mario Castrellón, de Maito, y Cuquita Arias de Calvo, de Cuquita Cookita.

Ahora, el siguiente escenario será Milán. Allí, Ana Flávia Batista llegará con un plato nacido de la memoria familiar y convertido en una propuesta para hablar de la cocina latinoamericana ante una audiencia internacional. El maíz de su abuela tendrá, entonces, una nueva mesa.

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