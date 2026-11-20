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Juan Esteban Arango es un ingeniero forestal antioqueño que ha dedicado más de tres décadas al cuidado y cultivo de las orquídeas y es una autoridad cuando de estas plantas epífitas se trata. Actualmente pertenece a la Asociación Bogotana de Orquideología, entidad organizadora de Diversa 2026 – Salón de Orquídeas, Plantas y Flores, la vigésimo tercera versión de este tipo de encuentros que se realiza en Bogotá.

Este año, la exhibición se llevará a cabo en Corferias, en el Pabellón 5A, del 4 al 8 de diciembre y coincide el 7 y 8 de diciembre con la también emblemática Expoartesanías. Y según Arango, trae varias novedades: en años anteriores, la feria se hizo en el Jardín Botánico, pero ya el escenario se quedó pequeño para albergar al menos unas 5.000 plantas florecidas; así mismo, la entrada al pabellón estará adornada con entre 20 y 30 mil tallos de flores, se exhibirán cerca de 300 especies de orquídeas miniatura del país y los apasionados de estas plantas podrán conseguir insumos como las materas, las plantas mismas y los abonos. Cabe destacar que este año, según el presidente de la Asociación de Bonsái Colombiano, Andrés Escorcia, se expondrán también de 30 a 40 bonsái de más de 50 años.

Fotografía de una orquídea Trichocentrum carthagenense. Foto:// Shutterstock – Mohan Guache

El experto en orquídeas, Juan Esteban Arango, refiere cinco claves sencillas para cuidar las orquídeas en casa y augura que si se siguen estas recomendaciones, las plantas pueden durar muchos años:

Mantenerlas en una maceta o pote pequeño, pues estas plantas prefieren estos espacios para sobrevivir. Regarlas una vez a la semana, ya que el exceso de agua puede podrir las raíces y matar la planta. Abonarlas periódicamente, al menos una vez al mes, pues necesitan nutrientes para crecer y florecer. Ventilarlas. Si están en un ambiente cerrado, abrirles la ventana durante al menos quince minutos al día para que les entre aire fresco. Mantenerlas alejadas del sol directo.

De otro lado, el experto recomienda mucha paciencia, pues entre floración y floración puede pasar mucho tiempo. Así mismo, las orquídeas con las que se puede iniciar por su fácil manejo son las Phalaenopsis, originarias de Asia y de las que en Colombia ya se encuentra una amplia variedad de colores.

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Colombia biodiversa

La flor nacional colombiana es la orquídea Cattleya Trianae. Foto:// Shuterstock – Nilton Díaz.

La orquídea es la flor nacional de Colombia, en especial la Cattleya Trianae. El país, debido a la variedad de pisos térmicos y biodiversidad tiene alrededor de 4.270 especies de orquídeas y cada año se descubren nuevas variedades. «Las orquídeas se dan desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura y se encuentran en casi todos los departamentos del país, principalmente en Antioquia, el Eje Cafetero, Cauca, Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca y Santander», explica el ingeniero Arango.

Los más recientes hallazgos de nuevas especies de orquídeas han sido el de la Lephantes Leonmoralesii, encontrada en los bosques altoandinos de Santander y Norte de Santander y llamada así en honor al ingeniero forestal y docente de la Universidad Nacional sede Medellín, León Morales Soto, quien ha formado a varias generaciones de botánicos e investigadores; la orquídea drácula colombiana, endémica de Urrao, Antioquia; la Rasmussen Star Orchid (Epidendrum rasmussenii), encontrada en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Epidendrum Juaicaense, descubierta en la Serranía de Juaica, en Tenjo, Cundinamarca; la Pleurothallis velosana, encontrada entre Boyacá y Santander, nombrada en homenaje al maestro Jorge Velosa.

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En 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció el hallazgo de ocho especies de orquídeas en el parque Los Farallones de Cali, nombradas en homenaje a mujeres destacadas del país: Lephantes Dianatrijilloana, en honor a la ingeniera espacial de la NASA, Diana Trujillo Pomerantz; la Lephantes Dianauribeana, dedicada a Diana Uribe Forero, historiadora y filósofa, la Lephantes Gloriagaleanoana: homenaje a la botánica Gloria Galeano Garcés, la Lephantes Laurarestrepoana, en honor a la escritora y periodista Laura Restrepo Durán, la Lephantes Margaritamarinoana: en nombre de la ambientalista Margarita Marino de Botero, la Lephantes Nidiagongorana, en honor a la cantautora y defensora de la música tradicional del Pacífico, Nidia Góngora, la Lephantes Nubiamuñozana: dedicada a la científica médica Nubia Muñoz Calero y, por último, la Lephantes Paolaalzateana, en honor a la guardabosques y líder ambiental del Parque Los Farallones, Paola Alzate.

Gracias a esta diversidad, los coleccionistas y aficionados de las orquídeas realizan este tipo de actividades, concursos y exhibiciones en varias ciudades del país durante todo el año, para mostrar la belleza de estas flores y su variedad de formas, especies y colorido.