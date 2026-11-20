Revista Diners
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Juan Esteban Arango es un ingeniero forestal antioqueño que ha dedicado más de tres décadas al cuidado y cultivo de las orquídeas y es una autoridad cuando de estas plantas epífitas se trata. Actualmente pertenece a la Asociación Bogotana de Orquideología, entidad organizadora de Diversa 2026 – Salón de Orquídeas, Plantas y Flores, la vigésimo tercera versión de este tipo de encuentros que se realiza en Bogotá.
Este año, la exhibición se llevará a cabo en Corferias, en el Pabellón 5A, del 4 al 8 de diciembre y coincide el 7 y 8 de diciembre con la también emblemática Expoartesanías. Y según Arango, trae varias novedades: en años anteriores, la feria se hizo en el Jardín Botánico, pero ya el escenario se quedó pequeño para albergar al menos unas 5.000 plantas florecidas; así mismo, la entrada al pabellón estará adornada con entre 20 y 30 mil tallos de flores, se exhibirán cerca de 300 especies de orquídeas miniatura del país y los apasionados de estas plantas podrán conseguir insumos como las materas, las plantas mismas y los abonos. Cabe destacar que este año, según el presidente de la Asociación de Bonsái Colombiano, Andrés Escorcia, se expondrán también de 30 a 40 bonsái de más de 50 años.
El experto en orquídeas, Juan Esteban Arango, refiere cinco claves sencillas para cuidar las orquídeas en casa y augura que si se siguen estas recomendaciones, las plantas pueden durar muchos años:
- Mantenerlas en una maceta o pote pequeño, pues estas plantas prefieren estos espacios para sobrevivir.
- Regarlas una vez a la semana, ya que el exceso de agua puede podrir las raíces y matar la planta.
- Abonarlas periódicamente, al menos una vez al mes, pues necesitan nutrientes para crecer y florecer.
- Ventilarlas. Si están en un ambiente cerrado, abrirles la ventana durante al menos quince minutos al día para que les entre aire fresco.
- Mantenerlas alejadas del sol directo.
De otro lado, el experto recomienda mucha paciencia, pues entre floración y floración puede pasar mucho tiempo. Así mismo, las orquídeas con las que se puede iniciar por su fácil manejo son las Phalaenopsis, originarias de Asia y de las que en Colombia ya se encuentra una amplia variedad de colores.
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Colombia biodiversa
La orquídea es la flor nacional de Colombia, en especial la Cattleya Trianae. El país, debido a la variedad de pisos térmicos y biodiversidad tiene alrededor de 4.270 especies de orquídeas y cada año se descubren nuevas variedades. «Las orquídeas se dan desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura y se encuentran en casi todos los departamentos del país, principalmente en Antioquia, el Eje Cafetero, Cauca, Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca y Santander», explica el ingeniero Arango.
Los más recientes hallazgos de nuevas especies de orquídeas han sido el de la Lephantes Leonmoralesii, encontrada en los bosques altoandinos de Santander y Norte de Santander y llamada así en honor al ingeniero forestal y docente de la Universidad Nacional sede Medellín, León Morales Soto, quien ha formado a varias generaciones de botánicos e investigadores; la orquídea drácula colombiana, endémica de Urrao, Antioquia; la Rasmussen Star Orchid (Epidendrum rasmussenii), encontrada en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Epidendrum Juaicaense, descubierta en la Serranía de Juaica, en Tenjo, Cundinamarca; la Pleurothallis velosana, encontrada entre Boyacá y Santander, nombrada en homenaje al maestro Jorge Velosa.
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En 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció el hallazgo de ocho especies de orquídeas en el parque Los Farallones de Cali, nombradas en homenaje a mujeres destacadas del país: Lephantes Dianatrijilloana, en honor a la ingeniera espacial de la NASA, Diana Trujillo Pomerantz; la Lephantes Dianauribeana, dedicada a Diana Uribe Forero, historiadora y filósofa, la Lephantes Gloriagaleanoana: homenaje a la botánica Gloria Galeano Garcés, la Lephantes Laurarestrepoana, en honor a la escritora y periodista Laura Restrepo Durán, la Lephantes Margaritamarinoana: en nombre de la ambientalista Margarita Marino de Botero, la Lephantes Nidiagongorana, en honor a la cantautora y defensora de la música tradicional del Pacífico, Nidia Góngora, la Lephantes Nubiamuñozana: dedicada a la científica médica Nubia Muñoz Calero y, por último, la Lephantes Paolaalzateana, en honor a la guardabosques y líder ambiental del Parque Los Farallones, Paola Alzate.
Gracias a esta diversidad, los coleccionistas y aficionados de las orquídeas realizan este tipo de actividades, concursos y exhibiciones en varias ciudades del país durante todo el año, para mostrar la belleza de estas flores y su variedad de formas, especies y colorido.